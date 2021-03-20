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К камеральной проверке 6-НДФЛ будь готов!

18.02.17 22:32
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Изобретательности налоговых органов в отношении взыскания штрафов с налоговых агентов можно только позавидовать. С появлением новой формы отчетности 6-НДФЛ существуют реальные возможности для налоговиков взыскать штрафы в размере 20 процентов по статье 123 Налогового кодекса РФ за несвоевременное перечисление сумм налога. Но поскольку  в силу пункта 3 статьи 108 НК РФ привлечь лицо к ответственности за нарушение налогового законодательства невозможно без решения налогового органа, налоговики стремятся сейчас принять такие решения в рамках камеральной проверки 6-НДФЛ. 

Для единообразного подхода и, видимо, для облегчения проведения камеральных проверок Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой РФ было направлено нижестоящим налоговым органам в работу письмо от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ «О направлении контрольных соотношений». В приложении № 1.1  этого руководства к действию отражены те или иные позиции представленных налоговых деклараций (в том числе 6-НДФЛ), возможные выявленные нарушения законодательства, формулировки таких нарушения, а также дальнейшие действия проверяющего. Такая своего рода азбука для инспекторов, проводящих камеральные проверки. В пункте 2 этой «азбуки» указано на использование при камеральной проверки НДФЛ междокументных КС (контрольных соотношений), налоговой отчетности КРСБ НА. Справочник сокращений дает нам понять, что КРСБ НА – это карточка расчетов с бюджетом налогового агента.

Остановимся на пункте 2.2 «азбуки для налоговиков». Он касается даты перечисления НДФЛ, указываемой по строке 120 расчета 6-НДФЛ, которую проверяющим предписано сверять с фактической датой платы в КРСБ НА. В случае выявления более поздней уплаты, после направления налоговому агенту письменного уведомления (п. 3 ст. 88 НК РФ), предложено зафиксировать факт нарушения законодательства о налогах и сбора (а именно ст. 226, ст. 23, ст. 24 НК РФ) в акте проверки согласно ст. 100 НК РФ. Очевидно, что дальнейшая цель проверяющих – решение о взыскании с налогового агента штрафа по статье 123 НК РФ.

А теперь, разберем, как говорится, по пунктам. Цитата из вышеуказанной «азбуки»: «если дата по строке 120 < [меньше – прим. авт.] даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ». 

Вот что на это можно возразить. КРСБ НА – карточка расчетов с бюджетом, или лицевой счет налогоплательщика, который ведет налоговый орган, является формой внутреннего контроля налоговиков во исполнение ведомственных документов в соответствии с приказом ФНС РФ от 16.03.2007 N ММ-3-10/138@ "Об утверждении Рекомендаций по порядку ведения в налоговых органах базы данных "Расчеты с бюджетом". Указанный документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС РФ от 27.02.2010 N ММ-7-1/81@ в соответствии с Письмом Минюста России от 20.01.2010 N 01-346/10. Тот факт, что в связи с отсутствием нормативного регулирования соответствующих вопросов налоговые органы продолжают руководствоваться им на практике, не придает этому документу юридическую силу.

В  Постановлении ФАС ЦО от 18.05.2010 по делу N А14-8026/2009/195/28 указано, что «согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении Президиума от 05.11.02 г. N 6294/01, отражение наличия и погашения задолженности плательщика по лицевым счетам, которые ведутся налоговыми органами, не признается юридическим фактом, с которым налоговое законодательство связывает те или иные правовые последствия для налогоплательщика; лицевой счет, который ведет налоговый орган, является формой внутреннего контроля, осуществляемого им во исполнение ведомственных документов». Данная позиция подтверждается Определением ВАС РФ от 07.10.2011 N ВАС-12547/11 по делу N А40-143957/10-116-650. Таким образом, судебными органами  подтверждено, что использование информации о НДФЛ из КРСБ налоговых агентов носит справочный характер и само по себе не несет юридических последствий для плательщиков.

А теперь о  пункте 2.2 вышеупомянутого письма «О направлении контрольных соотношений»:

«В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА [налоговым агентам – прим. Автора] о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок…».

Определимся в терминах. Ошибка -  это непреднамеренное отклонение от правильных действий… (Википедия).  Соответственно, в случае с показателем строки 120 расчета 6-НДФЛ ошибкой будет неправильное выполнение налоговым агентом Порядка заполнения, утвержденного приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11-450@, который гласит что «по строке 120 указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога». Собственно, эта дата называется – установленный срок уплаты налога и к дате фактической уплаты налога она никакого отношения не имеет. Если срок уплаты налога указан налоговым агентом в 6-НДФЛ в соответствии со сроками, установленными пунктом 6 статьи 226 НК РФ, то никакой ошибки по строке 120 в расчете нет.

Противоречие – это отношение двух суждений, каждое из которых является отрицанием другого (Википедия). Сама по себе установленная дата уплаты налога не может входить в противоречие с датой фактического перечисления этого налога, поскольку они фиксируют абсолютно два разных юридических факта. Срок (дата) уплаты налога означает для налогоплательщика возникновение обязанностей по уплате налога (пункт 1 статьи 44 НК РФ). Срок (дата) перечисления налога означает прекращение обязанностей налогоплательщика по уплате налога. Понятно, что налогоплательщик может выполнить обязанность по уплате налога как в установленный срок уплаты, так и досрочно и позже срока (пункт 1 статьи 45 НК РФ).

Несоответствие – это отсутствие соответствия, противоречие (Викисловарь). В случае со строкой 120 формы 6-НДФЛ оно может быть в случае несоблюдения налоговым агентом норм Налогового кодекса РФ (несоответствие им) при указании срока перечисления налога. И cнова речь НЕ идет о дате фактического перечисления сумм НДФЛ.

Итак, резюмируем. Процедура сравнения при камеральной проверке расчета 6-НДФЛ даты по строке 120 с датой перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ) с целью установления налогового правонарушения неправомерна по следующим основаниям.

Камеральная проверка предполагает выявление ошибок, противоречий, несоответствий в налоговых декларациях. Форма 6-НДФЛ называется «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом». Следовательно, проверке подлежат исключительно показатели расчета, связанные с исчислением и удержанием НДФЛ. Поскольку суммы  налога, уплаченные налоговым агентом, как и даты уплаты, не являются предметом отображения в данном расчете, к камеральной проверке налогового органа они не имеют никакого отношения.

Карточка расчета с бюджетом налогового агента (КРСБ НА) не может быть подтверждением сведений по НДФЛ, так как ведение КРСБ НА не основано на нормах законодательства, карточки лицевых счетов налогоплательщика являются не более, чем формой внутреннего контроля налоговых органов осуществляемого во исполнение ведомственных документов, и информация, в них содержащаяся, не влечет юридических последствий для налоговых агентов.

В полном разгаре камеральная проверка «контрольных соотношений» первого предоставленного налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и указанные выше аргументы помогут избежать налоговой ответственности по статье 123 НК РФ.

Марина Шумских

индивидуальный предприниматель (юридические, бухгалтерские услуги), директор ООО «Налоговая помощь»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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15 мнений
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titova-tlt
будем надеяться кому-то повезет отстоять свои права. А то у нас 1 отговорка ФНС - программа так считает, а почему считает и зачем-я не знаю....
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Аноним
, Москва

titova-tlt, Вы писали:

будем надеяться кому-то повезет отстоять свои права. А то у нас 1 отговорка ФНС - программа так считает, а почему считает и зачем-я не знаю....

 

Это точно, у них любимый ответ: "Это же программа автоматически выдала, а я только требование выставляю, а почему так я не знаю"
Клерк
Gvozdi4ca
, Кемерово

Аноним, Вы писали:

titova-tlt, Вы писали:

будем надеяться кому-то повезет отстоять свои права. А то у нас 1 отговорка ФНС - программа так считает, а почему считает и зачем-я не знаю....

 

Это точно, у них любимый ответ: "Это же программа автоматически выдала, а я только требование выставляю, а почему так я не знаю"

 

у нас говорят, что и требования не они, а программа автоматически рассылает
Клерк
scvo70
, Брянск
Добрый день. Пришло письмо из ИФНС о явке для вручения акта камер проверки по 6-НДФЛ за 1 кв.2016 года за неправомерное неперечисление( неполное перечисление) в установленный НК срок сумм налога. В 1 квартале мы платили НДФл раньше выдачи ЗП на 1-2 дня и по отпускным позже ( начислили в феврале, выплатили в феврале, перечислили с ЗП за февраль в марте).. Как будут считать штрафы 20 % по ст. 123 НК? А именно - будет ли штраф за раннее перечисление НДФЛ и конкректно по отпусным как будет считаться штраф? Были ли у кого нибудь уже камеральные проверки по 6-НДФЛ за 1 кв2016?
Клерк
katerina371
, Москва

Gvozdi4ca, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

titova-tlt, Вы писали:

будем надеяться кому-то повезет отстоять свои права. А то у нас 1 отговорка ФНС - программа так считает, а почему считает и зачем-я не знаю....

 

Это точно, у них любимый ответ: "Это же программа автоматически выдала, а я только требование выставляю, а почему так я не знаю"

 

у нас говорят, что и требования не они, а программа автоматически рассылает

 ага. нам тоже так говорят

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Аноним
, Хабаровск
У меня была проверка, узнала только после того как прислали акт проверки, в котором хотят чтобы оплатили штраф 20%. В отчете 6 ндфл неверно указана дата выплата зарплаты и  дата перечисления ндфл, сдвинулась на день назад в одном месяце.  сдала коректировку отчета и написала возрожение. Сейчас ушла на неделю в отпуск.  звонили с налоговой сказали что коректировку сдали после акта проверки. Недовольны. Приеду позвоню и уточню чего еще хотят. Не совсем понимаю, получается что после акта проверки НА не имеет права сдавать коррек. отчет,? Зачем тогда в акте проверки указывать : НА имет право на возражения.
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Аноним
, Челябинск
Вот только не понятно. Приду на встречу в ИФНС, приведу доводы, что камералка - не вариант для штрафа по 123 статье. А ИФНС потом в гости придет ?
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Аноним
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ифнс прислали требование о предоставленнии пояснений. Пишут, проведен анализ поступлений в бюджет по ндфл, по форме 6-ндфл. Просят произвести уплату ндфл, либо предоставить кор. Расчет. Либо пляснения. ( ранее писали еще одно письмо о том что зарплату указываем маленькую у нас сотрудник работает на 0,5 ставки). Люди добрые, подскажите, что делать? Налоги платим как положено. Первый раз столкнулись. 
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, вопрос на форуме задайте. И конкретные данные дайте по сданной форме и уплатах налога. Надо же сначала выяснить, что налоговой не нравится в вашей отчетности и уплате НДФЛ.
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