Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»

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Добрый день, уважаемые коллеги!

У меня в руках абсолютно «восхитительный по своей уникальной непосредственности шедевр». Это «замечательнейшее» письмо ФНС России. Я очень рекомендую, запишите его номер сразу. Сразу после этого ролика найдите его в интернете и проштудируйте. Но ни в коем случае не читайте его на ночь. Лучше с утра. Итак, это «восхитительное» Письмо ФНС России от 19 декабря 2016 года №СА-4-7/24347@. Это «потрясающий» подарок всем бизнесменам Российской Федерации к новому 2017 году.

Коллеги, письмо толстое, я лишь дам его кратенький обзор, который, я надеюсь, вас заинтересует и заставит сделать какие-то выводы. А дальше вы уже сами проштудируете это письмо.

О чем это письмо, коллеги? Это «замечательное» письмо, разосланное по всем налоговым инспекциям страны, с требованием приступить к немедленному его исполнению, о следующем.

В этом письме даются жесткие рекомендации относительно №401-ФЗ, который подписан В.В. Путиным 30 ноября 2016 года и вступил в силу немедленно после подписания. В соответствии с этим федеральным законом, опираясь на судебную практику, а также на п.п.2 п.2 ст.45 НК РФ, налоговики радостно подбрасывают в воздух все свои вещи, которые у них есть на теле, и кричат: «Ура, мы теперь поставим бизнесмена на колени!»

Что я имею в виду? Закон №401-ФЗ от 30 ноября 2016 года внес достаточно много изменений в законодательство, в том числе в п.п.2 п.2 ст.45 НК РФ: слово «организация» заменили словом «лицо». Последние 3 года в соответствии со №134-ФЗ, подписанным В.В. Путиным 30 июля 2013 года, налоговики могли взыскивать недоимки, пени и штрафы с «соседей», т.е. с тех организаций, которые являются взаимозависимыми с той организацией, которой доначислены налоги. Т.е. вашей основной организации доначислили налоги, и вы часть оборота вывели на одну организацию, часть активов вывели на другую организацию, часть еще чего-то вывели на третью организацию и т.д. И налоговики, благодаря №134-ФЗ и п.п.2 п.2 ст.45 НК РФ за эти годы научились брать налоги с «соседей», объявляя эти компании взаимозависимыми. И так продолжалось несколько лет.

Но налоговикам оказалось этого мало: они научились взыскивать недоимки, пени и штрафы с директоров, уже ссылаясь на Постановления Пленума ВАС №62, которое тоже, кстати, вышло почему-то 30 июля 2013 года, одновременно со №134-ФЗ. Потом сюда добавилось еще Постановление Пленума ВС №21. Ситуация развивалась «радостно», и налоговики массово научились взыскивать налоги с «соседей», а также научились взыскивать налоги с директоров за счет всего их личного имущества. Но и этого оказалось мало. И поэтому №401-ФЗ были внесены изменения, и теперь налоги они смогут взыскивать не только со взаимозависимых лиц, но и с учредителей, членов совета директоров, а также с уже ликвидированных организаций. Это мне нравится особенно сильно. Между прочим, это письмо уже подтверждено новым Федеральным законом №488-ФЗ от 28 декабря 2016 года. По нему будет снят отдельный ролик.

Но уже в этом письме, налоговики, радостно потирая руки, решили взыскивать налоги и с учредителей, и с директоров, и с ликвидированных организаций (что очень абсурдно), независимо от того, как эта организация ликвидирована. Т.е. вы пошли в налоговую инспекцию и приняли решение как учредитель ликвидировать свою собственную компанию. И вы ее ликвидировали. Все по закону. У налоговиков претензий никаких нет. Вы сдали ликвидационный баланс. Вы заполнили форму Р16001. Налоговики ее приняли. Налоговики подтвердили, что к вам у бюджета нет абсолютно никаких претензий. Вычеркнули вашу организацию из ЕГРЮЛ. И все вам кажется хорошо.

Либо, по тем или иным причинам, вы провели процедуру банкротства. Суд банкротство подтвердил. Налоговики банкротство подтвердили. Также налоговики подтвердили, что к вам нет никаких претензий у бюджета. Вашу компанию вычеркнули из ЕГРЮЛ. И, казалось бы, все хорошо?

Нет, коллеги! Не хорошо! Согласно этому «восхитительному» письму уже много отрицательной судебной практики, когда налоговики решили взыскивать налоги с уже ликвидированных компаний. Т.е. проходит год, два, два с половиной года… И кого-то в органах полиции, какого-то следователя или налоговика вдруг торкнуло: «А не проверить ли нам эту ликвидированную организацию? А может быть она 2 года назад была связана с какими-нибудь обнальными конторами? Ну-ка, давайте-ка мы поднимем обороты этой компании! Посмотрим ее банковские счета. Посмотрим обороты, проверим взаимосвязи. Ну-ка давайте посмотрим с кем там она была связана! Мы не успели за эти два года проследить разрывы в уплате НДС…» «А ну-ка, давайте посмотрим, – говорят налоговики, как эти прочие налоги платились по цепочке. И где там есть разрывы или товарные разрывы…».

И, если налоговики, глядя на все эти вещи, обнаруживают, что 2 года назад бизнесмен был связан с обнальными конторами, то независимо от того, что они сами, допустим, 2 года назад подтвердили законность ликвидации его организации, они смогу взять деньги с этого замечательного бизнесмена.

Есть еще один замечательный нормативный акт (по нему будет написана отдельная статья), в соответствии с которым налоговики выпустили письмо о создании единой системы тотального контроля. Но оно вступит в силу только с 2018 года. На базе АСК НДС-2 будет разработана система тотального контроля уплаты не только НДС (в электронном виде будет контролироваться), но и иных налогов, страховых взносов, таможенных платежей и т.д.

И вопрос, коллеги, не только в этом письме ФНС. Изучите его. В завтрашней статье я напишу еще об одном «замечательном» законе, который вышел вдогонку к этому «великолепному» письму ФНС России.

Знаете, можно было бы сказать следующее: «Так это ж здорово, что государство наводит порядок!» Одну минуточку. Ну да, с какой-то частью я соглашусь. Да, здорово, что государство наводит порядок в этой области. Но как так получилось, что государство, подтверждая законный факт ликвидации юридического лица, подтверждая отсутствие претензий к этому юридическому лицу, вдруг оставляет себе лазейку и возможность, посчитать кого бы то ни было виноватым, в том числе в уголовном порядке (а там срок распространяется до 10 лет)? Что это за крючок такой? Это из серии: «знаете, я тебе все прощаю, я тебе не буду больше вспоминать твои прошлые грехи, но на всякий случай я оставляю за собой право тебя к чертовой матери расстрелять за твое прошлое». Дорогие мои, любимые мои, чиновники, это плохой способ управления экономикой. Подумайте над этим.

Что делать бизнесменам в этих условиях, коллеги? Напишу об этом в следующих статьях. Но уже один вывод напрашивается сам собой: научиться работать легально, чтобы можно было влиять на все эти процессы.

Что ж, дорогие мои… Я никак не могу отвыкнуть от своей идиотской привычки. Вместо того, чтобы давать вам светлые добрые нормативные акты, которые будут вас радовать, я продолжаю давать «не сильно светлые» нормативные акты. И причина проста: светлых нормативных актов найти не могу. Ищу каждый день. Найти не могу! В день просматриваю от 15 до 40 нормативных актов, которые наше государство сваливает на головы бизнесменов. И пока все они на одну и ту же тему: «Как тихо, быстро и без сожалений затянуть удавку на шее российского бизнесмена». Вот чему в основном посвящены эти нормативные акты. К сожалению. Посмотрите это письмо. И сделайте выводы, пожалуйста.

Спасибо, уважаемые коллеги!