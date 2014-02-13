488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу

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Добрый день, дамы и господа!

У меня в руках текст Федерального закона №488-ФЗ от 28 декабря 2016 года. Согласно данному документу, кредиторы юридического лица, в том числе, если этим кредитором является бюджет (то есть налоговая инспекция), признанного недействующим, могут предъявить иски к его бенефициарам. Я переведу сейчас это на русский язык. Данным документом внесены изменения в законодательство, позволяющие взыскивать с руководителей предприятий и других лиц, ответственных за принятие решений, в том числе налоговую задолженность. Иски в данном случае будут инициированы органами ФНС России.

О чем же идет речь? Речь в этом замечательном федеральном законе №488-ФЗ идет об изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ, куда добавлен п.3.1 ст.3. Изменения внесены не только в ст. 3, но еще и в ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности и банкротстве» №127-ФЗ. И речь идет о следующем, поясню на конкретных примерах.

Допустим, вы решили, ликвидировать свою организацию. Своевременно уведомили налоговиков. В соответствующем вестнике опубликовано ваше решение о ликвидации. В течение двух месяцев вы принимали различного рода претензии от ваших кредиторов. Ваши кредиторы никаких претензий к вам не предъявили. Налоговая инспекция как кредитор, проведя камеральную налоговую проверку, допустим, никаких претензий к вам не предъявила. Вы после этого подготовили ликвидационный баланс, заполнили форму Р16001. Сходили к нотариусу, заплатили государственную пошлину. Сдали все бумаги, и налоговики ликвидировали вашу организацию, вычеркнув ее из ЕГРЮЛ, подтвердив таким образом, что вы больше ничего никому не должны. В том числе, налоговики своим решением подтверждают, что вы ничего никому не должны в части, касающейся бюджета по налогам. Это один путь.

Другой путь. Вами была проведена грамотная процедура абсолютно законного банкротства. Ваша компания ликвидирована в результате банкротства. Вы принимали всевозможные претензии. Все претензии удовлетворили. Компания была ликвидирована. Судебное решение, на основании которого ваша компания была вычеркнута налоговикам из ЕГРЮЛ, дает вам право считать, что вы чисты, и спать вы можете спокойно.

Нет, уважаемые коллеги! Теперь, в связи с изменениями в №14-ФЗ, в связи с изменениями в №127-ФЗ, спать спокойно больше не придется. Теперь в течение 3 лет с момента официальной государственной ликвидации, налоговики могут вернуться к этой уже ликвидированной компании. Я не буду рассказывать, как они могут проверить, но, поверьте мне, могут проверить взаимосвязи этой компании за все ее прошлое. Найти ее связи с каким-то «серыми» или нехорошими конторами. Посчитать для уже ликвидированной компании недоимки, пени и штрафы. А так как компания ликвидирована, то эти недоимки, пени и штрафы невозможно предъявить организации. Так вот, налоговики теперь радостно будут предъявлять эти претензии (обратите внимание, все это за счет личного имущества) о погашении недоимок, пеней и штрафов для уже ликвидированной организации в течение трех лет с момента ликвидации «лицам, которые в силу закона или иного правового акта или учредительного документа юр. лица, могут выступать или могли выступать его имени учредителями, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнение своих обязанностей это лицо, действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия/бездействия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску».

Посмотрите, коллеги, п. 1 ст. 53.1 ГК РФ. А также эти претензии налоговики будут предъявлять к членам коллегиальных органов юридического лица, например, к совету директоров, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков. Или действуя добросовестно не принимал участия в голосовании (п. 2 ст. 53.1 ГК РФ). Также они будут предъявлять претензии лицам, имеющим фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе давать возможность указания должностным лицам (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Давайте, я переведу это на русский язык. Это означает, что в течение 3 лет с момента ликвидации юридического лица, отвечать по долгам этого юридического лица всем своим личным имуществом будет любой единоличный исполнительный орган любого общества, то есть директор, генеральный директор, исполнительный директор или управляющий, управляющая организация. Также всем своим личным имуществом будут отвечать основные акционеры либо учредители. Также всем своим личным имуществом будут отвечать (здесь мутно, я не знаю, как будет складываться судебная практика) иные лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе иметь возможность давать указания должностным лицам. Черт его знает, что это означает! Означает ли это, что отвечать всем своим личным имуществом по долгам уже ликвидированной компании будет, например, финансовый директор или главный бухгалтер? Не знаю. Не хочу заранее запугивать. Посмотрим судебную практику. Этот закон по поводу «замечательной» ответственности окончательно вступит в силу с 1 июля 2017 года. Будет действовать «назад». Это означает, что если проверка придет к вам после 1 июля 2017 года, или кто-то вспомнит про уже ликвидированную вами компанию после 1 июля 2017 года, то, конечно же, эти претензии могут быть предъявлены.

Ну и какова же цель принятия этого закона? Цитирую: «По мнению представителей ФНС России, благодаря этому закону, налоговые органы смогут напрямую предъявлять требования к контролирующим должника лицам, виновным в неплатежеспособности юридического лица». Какая забота о нас! Для этого даже не нужно будет возбуждать процедуру банкротства, так как при отсутствии конкурсной массы в рассматриваемой ситуации это повлечет излишние траты. Зачем? Можно будет сразу предъявить претензии бывшему учредителю, и разорить его к чертовой матери, отобрав чуть ли не последнюю квартиру. А когда я говорю «последнюю квартиру», я знаю, о чем говорю.

Это новый законопроект, в соответствии с которым будут отнимать единственное жилье, при условии, если на каждого члена семьи идет превышение установленного метража в 15-18 м² на человека в 2 и более раза. Понимаете, какая штука? Такой подход, как говорят представители ФНС России, позволит в 2-3 раза снизить количество неэффективных процедур банкротства и, конечно же, пополнить бюджет.

Замечательно! Просто замечательно! Вы думаете это все, коллеги? Нет, конечно! Не только ФНС России смогут возбуждать подобные дела. Право возбуждать подобные дела дано, в том числе, вашим бывшим сотрудникам или вашим нынешним сотрудникам. Я могу это процитировать. Прочитайте сами этот замечательный №488-ФЗ! Я приготовил кое-какие цитаты, но не знаю, грузить вас ими или нет. Раз уж я ссылался на будущие изменения в п.3.1. ст.3 14-ФЗ, я немного процитирую: «…в данном случае, если неисполнение обязательств общества, в том числе в следствии причинения вреда, обусловлено тем, что лица, указанные в п.1-3 ст. 53.1 ГК РФ…»

Что это за лица? В п. 1 написано, что это директор. В п. 2 написано, что это члены коллегиальных органов юридического лица. Это совет директоров, за исключением тех, кто голосовал против. В п.3 написано, что это лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица, то есть учредители. Так вот, в данном случае, если неисполнение обязательств общества, в том числе в последствии причинения вреда обусловлены тем, что перечисленные мною лица, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора, имеется ввиду ФНС РФ, на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

То есть, уважаемые дамы и господа, все, о чем я говорил до этого – не плод моего больного воображения. Это плод мысленных усилий чиновников. Как такое вообще возможно в правовом государстве? Сначала подтвердить человеку, что к нему нет никаких претензий, но оставить себе лазейку в течение трех лет его разорить. Я не знаю, как такое возможно. Но, факт в том, 488-ФЗ подписан. Не знаю, цитировать вам дальше все эти замечательные вещи или не цитировать…

Почитайте сами. Я писал про работника, про бывшего работника должника. Он тоже может инициировать все это «хозяйство». Почитайте: тут все «замечательнейшим» образом написано. Т.е., если ваш бывший работник в течение 3 лет с момента ликвидации вашей компании очухается и решит, что вы ему что-то должны и докажет через суд, что вы ему действительно что-то должны… Что ж, замечательно, за счет личного имущества, субсидиарную ответственность будет нести директор, генеральный директор, учредители и члены совета директоров, в том числе.+

«Хороший» федеральный закон. Он порядок наводит в нашей стране… Вот такими методами наводит порядок, понимаете. Ладно. Кто в этом виноват? Узнаете в следующем ролике!

Спасибо, друзья!