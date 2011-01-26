Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом

Просмотров:

Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы» названа «специальным налоговым режимом». Отличительная особенность такого спецрежима такова, что он имеет свой особый спецобъект, а именно: налог при таком порядке налогообложения начисляется (внимание!) на… налог!

При применении УСН c объектом «доходы» налогоплательщики уплачивают единый налог. Он классифицируется как прямой налог и составляет 6% от суммы дохода. Однако, несмотря на название, этот налог не единственный для применяющего УСН налогоплательщика. Так, в пункте 2 статьи 346.11 сказано, что такие налогоплательщики не освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ. Земельный налог также в перечень неуплачиваемых налогов не входит, а, значит, исчисляется в обычном порядке. Что касается НДС, поступившего от поставщика, то он налогоплательщиком, применяющим УСН, включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) в силу подпункта 3 пункта 2 статьи 170 НК РФ. Страховые взносы, объединенные с 01.01.2017 г. в единый социальный страховой сбор, и взносы от несчастных случаев и профзаболеваний использующий УСН налогоплательщик с объектом обложения «доходы» также начисляет, получая, правда, впоследствии вычет из единого налога, уплачиваемого по УСН, но об этом позже.

Что включает в себя полученный доход?

А сначала пример. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, является собственником земельного участка, а также объекта недвижимости, облагаемого налогом на имущество, приобретает у плательщика НДС необходимые для своей деятельности ТМЦ (работы, услуги) и получает денежную сумму 226702 руб., то есть доход, облагаемый по ставке 6%. Итак, что же конкретно облагается, то есть что включает в себя полученный доход? Рассмотрим таблицу. Для наглядности допущено минимальное значение показателя уровня рентабельности [прим. автора].

№ п/п Показатели Налоговая база (доход) налогоплательщика, применяющего УСН, руб. Единый налог, уплачиваемый налогоплательщиком при применении УСН с объектом налогооблажения «Доходы» (гр.3 х 6%), руб. 1 2 3 4 1. Стоимость приобретенных ТМЦ (работ, услуг) 100000 6000 2. НДС по приобретенным ТМЦ (работам, услугам) 18% (стр. 3 х 18%) 18000 1080 3. Расходы на заработную плату (произвольная величина) 50000 3000 4. Страховые сборы от заработной платы (ECCC 30% + взносы от несчастных случаев 0,2%) (стр. 5 х 30,2%) 15100 906 5. Земельный налог (произвольная сумма, так как ставка устанавливается местными органами власти) 10000 600 6. Налог на имущество (произвольная сумма, так как ставка устанавливается региональными властями) 20000 1200 7. Рентабельность (min) 13602 816 ИТОГО: 226702 13602

Удивительное — рядом! При доходе 226702 руб. единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 13602 руб., и был начислен, в том числе, на следующие налоги, сборы, взносы (выделено в таблице):

на НДС, предъявленный поставщиком (сумма единого налога составила 1080 руб., т. е. 18000×6%); на ЕССС и страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний (сумма единого налога 906 руб., или 15100×6%); на земельный налог начислен единый налог 600 руб. (10000×6%); на налог на имущество начислен единый налог 1200 руб. (20000×6%).

А теперь (как было обещано ранее) о сумме уплаченных ЕССС и страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний (в нашем примере 15100 руб.), которые согласно пункту 3.1 статьи 346.21 НК РФ уменьшают сумму единого налога, что, казалось бы, ставит всё на свои места.

Но не совсем так. Во-первых , в большинстве случаев такое уменьшение возможно не в полном объеме, а в сумме не более 50% от исчисленного единого налога, а, во-вторых , единый налог уменьшается уже после того, как начисляется по ставке 6% на сумму страховых сборов, (взносов). Поэтому в нашем примере сумма 906 руб. в любом случае остается в составе налога по УСН (а эта сумму составляют облагаемый единым налогом ЕССсбор и облагаемые единым налогом взносы от несчастных случаев и профзаболеваний).

Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование!

Таким образом, выявляется поразительная способность законодателей «…обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций… в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности… денежных средств» (определение понятия «налог» из пункта 1 статьи 8 НК РФ), взимать с… обязательного индивидуального безвозмездного платежа, отчужденного ранее у организаций в виде денежных средств, принадлежавших им на праве собственности!

В пункте 3 статьи 3 НК РФ сказано, что «налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование». А в данном случае получается, что экономическое обоснование одного налога — изъятие части другого, ранее изъятого налога! Налоговый налог получается…

Что же делать?

исключить из налоговой базы (дохода) предъявленную поставщиком сумму НДС, поскольку этот НДС становится частью объекта налогообложения при исчислении единого налога при УСН; аналогично нормам, которые применяются при исчислении налога на прибыль, или при исчислении УСН с объектом обложения «доходы минус расходы», исключить из налоговой базы по УСН налоги (сборы, взносы), от уплаты которых не освобождаются налогоплательщики, применяющие УСН с объектом обложения «доходы», поскольку эти налоги (сборы, взносы) становятся частью объекта налогообложения при исчислении единого налога.

Это были выдержки из Послания налогоплательщика Федеральному Собранию.