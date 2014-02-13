«Обратная» шкала НДФЛ: поощряем богатых и стимулируем бедных

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Добрый день, уважаемые коллеги.

Мы сегодня вечером решили снять очередной небольшой «сериал», и я для этого небольшого сериала подготовил огромное количество бумаг. Выберу наиболее интересные.

Начнем вот с чего. Сижу как-то в офисе, консультирую одну достаточно приличную компанию с миллиардными оборотами. Естественно, компания как все нормальные люди, обналичивает деньги, оптимизируя таким образом НДС и налог на прибыль. И не только. Плюс можно наличный кэш выплачивать в виде заработной платы в конвертах. В общем, сплошная оптимизация с потерей примерно 8-10%.

Я спрашиваю у владельца бизнеса: «А кто от вашей компании занимается подобной оптимизацией?» Он показывает на финансового директора. Я говорю: «Слушайте, вы не боитесь?» А она отвечает: «Да нет, не боюсь. Что бояться-то? В нашей стране все так делают». И я опять задаю вопрос: «А дети есть?» На что получаю ответ: «Есть. Трое». И я сказал: «Ну понял, ладно. Если не боитесь – продолжайте».

К чему я затеял этот разговор, коллеги? Хорошо, если ваша компания, защищена мужеством вашего генерального директора, который все готов взять на себя, освободив таким образом бухгалтера от участия в организованной преступной группе, которая действовала по предварительному сговору. Но намного хуже, если генеральный директор или управляющий компании пойдет в отказ. И еще хуже, если главбух или финдиректор занимаются подобными вещами на свой страх и риск. Да, действительно, бухгалтеров сажают нечасто, это правда. Тем не менее, иногда их сажают.

Поэтому, господа бухгалтера. Разошлите этот ролик вашим коллегам бухгалтерам и, вполне возможно, вы таким образом предупредите ситуацию, когда кто-то из ваших подруг попадет под воздействие Уголовного Кодекса.

Бухгалтеру грозит реальный срок за обналичку

Итак, я не буду называть фамилию, не буду называть название организации, потому что вопрос не в этом, но суть заключается в том, что эта организация, торгуя электрооборудованием, частенько получала наличные деньги от покупателей-физических лиц. Этот нал не оприходовался. Дальше этот нал продавался заказчикам обнала. Заказчики обнала, в свою очередь, гнали безналичную оплату на фирмы-однодневки, а фирмы-однодневки уже гнали безналичную оплату на эту компанию, якобы покупая у нее таким образом бытовую технику, которая на самом деле была продана физическим лицам.

Что в итоге? В результате взяли за одно место главбуха. Главбух, зовут ее Людмила, созналась в содеянном, директор, естественно, сказал, что он тут ни при чем, он к этому не имел никакого отношения, никаких иных доказательств против директора собрано не было… И в результате главбух получил реальный срок лишения свободы. Сейчас в этом деле защита добилась, чтобы в апелляционной инстанции срок заменили на колонию-поселение с соответствующим штрафом, и, может быть, удастся добиться, чтобы ей дали условный срок. Может быть… Дай Бог, чтобы ей дали условный срок. В конце концов, это женщина, созналась во всем, в конце концов, сотрудничала со следствием и прочее…

Я за последние 3 года уже, наверное, 100 раз говорил, что обналичке в нашей стране конец. Сейчас дело дошло до того, что сами обнальщики, держатели обнальных сетей тоже говорят, что обналичке конец.

85% судебных дел по обналичке выигрывают налоговики

Уважаемые дамы и господа, прекратите баловаться с этими вещами. На фоне роликов про декабрьское письмо ФНС России и 488-ФЗ, продолжать играть в эти игры я бы не советовал. По самым последним данным ФНС, если брать 2016 год, у нас по-прежнему идет снижение количества выездных налоговых проверок, но по-прежнему у нас идет увеличение сумм взысканных недоимок. Идет увеличение совокупной взысканной недоимки в бюджет налоговиками и процент выигрышей у налоговиков уже по всем делам более 80%, а если брать дела, связанные с фирмами-однодневками, то налоговики побеждают в районе 85%. Конечно же, если мы говорим об однодневках, то тут есть ее одна интересная деталь.

Я являюсь категорическим противником, чтобы государство вешало на бизнес социальную ответственность. Государство не должно вешать на бизнес социальную ответственность, потому что бизнес выполняет свою социальную ответственность ровно тогда, когда он платит налоги, сборы, акцизы, пошлины и т.д. Поэтому заставлять дополнительно бизнесменов нести какую-то еще социальную ответственность, нельзя. Другое дело, если тот или иной бизнесмен будет по своему собственному желанию нести эту социальную ответственность, заниматься благотворительностью и т.д., но возлагать нести социальную ответственность на бизнес нельзя. Вместе с тем, когда речь идет об оптимизации налогов путем разграбления бюджета, в данном случае я имею в виду обнал, то здесь, конечно, государство право, когда требует от бизнеса социальной ответственности, хотя бы в виде уплаты хоть каких-то минимальных налогов.

Я посмотрел статистику налоговой нагрузки по разным странам мира. Ну, сказать, что у нас самая высокая налоговая нагрузка, я не могу – это неправда. В то же самое время у нас достаточно высокая налоговая нагрузка, даже с учетом того, что огромное количество налогов у нас находятся «в тени»: и НДС, и налог на прибыль, и страховые взносы, и НДФЛ, и акцизы, и НДПИ. То есть недоплата по всем перечисленным налогам, в зависимости от отрасли, варьируется от 20 до 70 %, как минимум. И в том числе, благодаря производству контрафактной и неучтенной продукции и прочее.

Около 90% нормативно-правовой базы направлено на ужесточение наказаний

Казалось бы, почему государство не решит эту проблему? Если ответить коротко, то здесь несколько ключевых причин. Мой анализ показывает, где-то 85-90% минимум нормативно-правовой базы направлено на ужесточение наказаний. На ужесточение контроля и только. Может быть (я боюсь, что я слишком оптимистичен), не более 10% нормативной базы и различного рода распоряжений министерств и ведомств направлено на заботу о бизнесмене и на стимулирование мира бизнеса к легальной работе. И подобная ситуация будет сохраняться, до тех пор, пока мир бизнеса будет стараться работать в черной зоне. Более того, я наблюдаю достаточно странную картину: она присутствует и в обществе в целом. Она присутствует также и в отношении чиновников к российским бизнесменам, и она заключается в том, что почему-то, по большей части, все общество считает, что бизнесмены этому обществу что-то должны.

Уважаемое общество, бизнесмены вам ничего не должны!

Если кто-то с этим не согласен, идите в бизнес и зарабатывайте деньги. Когда мы смотрим на различного рода социальные пособия (в прошлом году государство их чуть-чуть подсократило), то нужно понимать, если уж выплачивать хоть каике-то социальные пособия, то исключительно брошенным детям. Детям нужно помочь стать достойными гражданами нашей страны, и не в тех условиях, в которых они находятся сегодня. И, может быть, старикам, у которых нет детей. Но только лишь тем старикам, у которых нет детей. Если у стариков есть дети, то пусть эти дети помогают своим родителям. А в будущем можно было бы перейти к ситуации, когда вообще никаких социальных пособий быть не должно. Мы в нашем замечательном обществе должны понять, что социальные пособия развращают. Это такой же идиотизм, как очередная идея наших депутатов – вернуться всё-таки к увеличению налога на доходы физических лиц. При заработке до 125 тысяч рублей в месяц сохранить плоскую шкалу налогообложения. То есть чтобы человек платил 13%, а вот если зарплата будет больше 125 тысяч рублей в месяц, то тогда уже врубать прогрессивную шкалу налогообложения и брать повышенный НДФЛ. И такие идеи чиновники рождают с какой-то ошеломляющей скоростью…

Почему-то в обществе считается, что поощрять нужно убогого, несчастного и бедного и наказывать при этом способного, мудрого, гениального, который благодаря своему гению разбогател. Это с какого перепуга? Может быть, давайте наоборот будем поступать? Может быть, давайте будем наказывать бедных, убогих и несчастных? И может быть, тогда у них отпадет всякое желание становиться бедными, убогими и несчастными и требовать социальное пособие? В то же самое время, может быть, давайте начнем поощрять мудрых, способных и гениальных? Может быть, давайте сделаем обратную шкалу налогообложения?

Зарплата 30 тыс. руб.? 30% НДФЛ

Например, я бы вообще отменил НДФЛ, если честно, потому что это один из самых зловредных налогов. Ну раз уж он есть, давайте сделаем обратную шкалу налогообложения. Ну, например, если зарплата у человека до 30 тыс. рублей в месяц – 30% НДФЛ, перевалил планку 30 тыс. рублей в месяц – замечательно и 20% НДФЛ. Перевалил планку 50 тыс. рублей в месяц – отлично и 15% НДФЛ. Перевалил планку 100 тыс. рублей в месяц – хорошо и 10% НДФЛ. Это можно разработать. Эту ситуацию можно отработать более детально так, чтобы государство не потеряло в налогообложении во время переходного периода, потому что в конце концов, социальные обязательства нужно выполнять. Это бы позволило стимулировать людей работать эффективнее и зарабатывать больше. Это бы позволило автоматически легализовать заработные платы и убрать эту бесконечную армию чиновников.

Есть один из документов (я по нему сниму отдельный ролик), согласно которому ФНС России в этом году опять решила увеличить штат на 12 000 человек. Когда я стал искать данные по количеству работающих в министерствах и ведомствах, оказалось, что с 2016 года эти данные засекречены…

Я попробую донести эти идеи непосредственно до чиновников самого высокого федерального уровня. Позвоню. Надеюсь, примут. В общем, доложу вам результат этого эксперимента потом.

Итак, коллеги. Если говорить о том, о чем я говорил в самом начале, а именно об уголовном деле, в соответствии с которым бухгалтер получил реальный срок лишения свободы, то вывод простой: господа-бухгалтера, не играйте в эти игры. Господа директора, в нашей стране можно работать легально и при этом не разоряться. О чем я постоянно рассказываю на своих семинарах. Огромное спасибо, коллеги. Надеюсь, кому-то этот злой ролик пошел на пользу.

