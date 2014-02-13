Клерк.Ру
 

Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый

06.02.17 16:13
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Добрый день, уважаемые коллеги. Редко такое бывает, что меня кто-то в чем-то может поправить. В общем, в Клерк.ру была опубликована статья с названием «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят». Я эту статью прочитал.

Уважаемая коллега, огромное спасибо, что вы меня поправили. Честное слово, согласен с вашими замечаниями. Я учту тонкости, на которые вы акцентируете мое внимание, и постараюсь даже небольшую статью набросать.

Коллеги, какую ошибку я допустил, когда комментировал 488-ФЗ, который начнет действовать с 1 июля? Моя коллега утверждает, что я ошибся в том, что право требовать какие-то деньги с ликвидированного юридического лица после завершения процедуры добровольной ликвидации кредиторам не предоставлено. В этой части законодательство не изменилось. Т.е., если компания прошла процедуру добровольной ликвидации, то тогда кредитор этого юридического лица в течение трех лет не сможет спохватиться и требовать деньги с этой компании.

Как пишет моя коллега, (как я понял, специалист в области, банкротства) процитирую: «…такая возможность предоставлена только в отношении юридических лиц. То есть требовать деньги в течение трех лет с момента ликвидации, исключенных их реестра как недействующих и в отношении компаний, признанных банкротами. В этих случаях кредиторы вправе предъявить о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лицам…»

Ну что? Мне приятно. Как-то сидел я в Нью-Йорке с одним очень известным американским адвокатом, который занимается недвижимостью, землей. Он показал мне газету «The New York Times» и сказал: «Глянь, вот про меня статья вышла». Я посмотрел, а она там такая разгромная, в этой статье его буквально с грязью смешали. Я говорю: «Ты чего радуешься? Тебя тут уничтожили просто». Он говорит: «Ты представляешь, я получил пиар в «The New York Times». Меня теперь все знают. Я после этой статьи получил огромное количество заказов, ко мне обращаются клиенты и говорят: «Ты уже «битый», ты уже эту тему знаешь. Мы тебе готовы заплатить любые деньги, бери нас на обслуживание».

Так и здесь. Огромное спасибо клерк.ру за рекламу меня любимого. Огромное спасибо девушке, которая написала эту статью, тем более ее замечания я полностью понимаю, она совершенно права. Спасибо вам огромное, что вы меня поправили. На самом деле, такое бывает раз в пятилетку, чтобы меня кто-то мог поправить. Спасибо вам, уважаемая коллега. Это совершенно нормально.

Я каждый день, коллеги, когда сажусь и просматриваю ежедневно нормативную базу, когда я сажусь изучать эти новые федеральные законы, по которым нет ни разъяснений, ни практики, ничего, то я каждый день чувствую себя слегка идиотом. Потому что, во-первых, этих законов слишком много, во-вторых, я чувствую, что я не успеваю и у меня ощущение, что я чего-то не знаю. Я спать ложусь, а у меня ощущение, что я чего-то не узнал, что-то упустил. И особенно тяжело, когда практики применения еще нет никакой, когда еще никто не высказался по этому поводу. Понимаете? А, когда ты первый высказываешься, то могут быть какие-то ошибки, потому что я по-своему прочитал, кто-то по-своему.И тут девушка, поправившая меня, как я понял, является специалистом по банкротству, я точно не узнавал. Я специалистом по банкротству не являюсь. Я проводил процедуру банкротства и не раз. Но я не считаю себя специалистом по банкротству, хотя кое-что знаю в этой области. И поэтому, когда я вижу, что кто-то меня поправил, и я вижу, что я действительно допустил ошибку, я с удовольствием признаю. Спасибо.

Статья «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят». Автор Юлия Уколова.

 

Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва), ведущий специалист «Бизнес-школы «Капитал»

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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12 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург

Да уж.... в чем же тогда Туров специалист?

Я специалистом по банкротству не являюсь. Я проводил процедуру банкротства и не раз. Но я не считаю себя специалистом по банкротству, хотя кое-что знаю в этой области. И поэтому, когда я вижу, что кто-то меня поправил, и я вижу, что я действительно допустил ошибку, я с удовольствием признаю.

 Одни Я, я, я, не, не, одно усвоил "Право на ошибку", а когда права на ошибку нет?
ТоТ, откуда Вы его раскопали?))

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Аноним
, Москва
Туров  пытается выжать рекламу из каждого шага.. Бизнес, что тут скажешь... На наивных налогоплательщиках... Кстати, он лукавит.. Поправляют его периодически))) только статьи не пишут об этом.. Про американца понравилось))) очередной рекламный трюк)))
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Аноним
, Москва
Процедура добровольной ликвидации не решает всех проблем, как кажется на первый взгляд. Если ликвидируемая организация явно обладала всеми признаками банкротства и не заявила об этом в арбитражный суд, но всё же была ликвидирована, даже удовлетворив требования кредиторов, которые были заявлены в 2-х месячный срок, то риск привлечения к субсидиарной ответственности остается. А тем более это усугубится, если в промежуточном и окончательном ликвидационном балансах скрыть реально имевшуюся кредиторскую задолженность. Такой кредитор вправе, в том числе после окончания процедуры ликвидации, инициировать соответствующие арбитражные дела и привлекать контролировавших должника лиц к ответственности. Это уже неоднократно подтверждалось решениями высших судов (Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2015 по делу N 310-ЭС14-8980, А64-6348/2013 и др.).  
Клерк
Кинзер
, Новороссийск
Как мне кажется, Туров предлагает начать обсуждать изменения в законодательстве,  по которым ещё не сложилась практика. Это классно! Обожаю Клерк,  за то что исключительно на этом сайте можно найти информацию о практике,  которая ещё нигде не появилась. 
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Аноним
, Саратов
Туров - showman, имеющий поверхностные знания и неадекватные к российским реалиям, суждения. Неоднократно читала его статьи и впечатление одно - лажа.
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Аноним
, Москва
Аноним, зачем так грубо, очень похоже на "засланного казачка"! А В.Турову большое спасибо за поднимаемые проблемы.
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Аноним

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