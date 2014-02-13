Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый

Просмотров:

Добрый день, уважаемые коллеги. Редко такое бывает, что меня кто-то в чем-то может поправить. В общем, в Клерк.ру была опубликована статья с названием «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят». Я эту статью прочитал.

Уважаемая коллега, огромное спасибо, что вы меня поправили. Честное слово, согласен с вашими замечаниями. Я учту тонкости, на которые вы акцентируете мое внимание, и постараюсь даже небольшую статью набросать.

Коллеги, какую ошибку я допустил, когда комментировал 488-ФЗ, который начнет действовать с 1 июля? Моя коллега утверждает, что я ошибся в том, что право требовать какие-то деньги с ликвидированного юридического лица после завершения процедуры добровольной ликвидации кредиторам не предоставлено. В этой части законодательство не изменилось. Т.е., если компания прошла процедуру добровольной ликвидации, то тогда кредитор этого юридического лица в течение трех лет не сможет спохватиться и требовать деньги с этой компании.

Как пишет моя коллега, (как я понял, специалист в области, банкротства) процитирую: «…такая возможность предоставлена только в отношении юридических лиц. То есть требовать деньги в течение трех лет с момента ликвидации, исключенных их реестра как недействующих и в отношении компаний, признанных банкротами. В этих случаях кредиторы вправе предъявить о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лицам…»

Ну что? Мне приятно. Как-то сидел я в Нью-Йорке с одним очень известным американским адвокатом, который занимается недвижимостью, землей. Он показал мне газету «The New York Times» и сказал: «Глянь, вот про меня статья вышла». Я посмотрел, а она там такая разгромная, в этой статье его буквально с грязью смешали. Я говорю: «Ты чего радуешься? Тебя тут уничтожили просто». Он говорит: «Ты представляешь, я получил пиар в «The New York Times». Меня теперь все знают. Я после этой статьи получил огромное количество заказов, ко мне обращаются клиенты и говорят: «Ты уже «битый», ты уже эту тему знаешь. Мы тебе готовы заплатить любые деньги, бери нас на обслуживание».

Так и здесь. Огромное спасибо клерк.ру за рекламу меня любимого. Огромное спасибо девушке, которая написала эту статью, тем более ее замечания я полностью понимаю, она совершенно права. Спасибо вам огромное, что вы меня поправили. На самом деле, такое бывает раз в пятилетку, чтобы меня кто-то мог поправить. Спасибо вам, уважаемая коллега. Это совершенно нормально.

Я каждый день, коллеги, когда сажусь и просматриваю ежедневно нормативную базу, когда я сажусь изучать эти новые федеральные законы, по которым нет ни разъяснений, ни практики, ничего, то я каждый день чувствую себя слегка идиотом. Потому что, во-первых, этих законов слишком много, во-вторых, я чувствую, что я не успеваю и у меня ощущение, что я чего-то не знаю. Я спать ложусь, а у меня ощущение, что я чего-то не узнал, что-то упустил. И особенно тяжело, когда практики применения еще нет никакой, когда еще никто не высказался по этому поводу. Понимаете? А, когда ты первый высказываешься, то могут быть какие-то ошибки, потому что я по-своему прочитал, кто-то по-своему.И тут девушка, поправившая меня, как я понял, является специалистом по банкротству, я точно не узнавал. Я специалистом по банкротству не являюсь. Я проводил процедуру банкротства и не раз. Но я не считаю себя специалистом по банкротству, хотя кое-что знаю в этой области. И поэтому, когда я вижу, что кто-то меня поправил, и я вижу, что я действительно допустил ошибку, я с удовольствием признаю. Спасибо.

Статья «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят». Автор Юлия Уколова.