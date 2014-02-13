Важный документ для всех, кто связан с обнальщиками

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Добрый день, уважаемые коллеги!

Документ, который я сейчас опишу, является обязательным для изучения гендиректорам и главбухам любой российской компании, работающей на классической системе налогообложения. Этот документ является строго обязательным для изучения тем компаниям, которые работают на классике, которые случайно или не случайно связаны, напрямую или косвенно с обнальными или иными какими-то, как вы их называете, «техническими» конторами. Это никакая не шутка, ребята. Документ называется «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, принятых во втором полугодии 2016 года по вопросам налогообложения».

Документ, коллеги, толстый и, конечно же, в небольшой статье нет ни единой возможности попытаться полностью его представить. Я его проштудировал. Парочка цитат, ребята: «…решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не влечет за собой реабилитацию лица, обвиняемого в преступлении (признание его невиновным)». Конечно же, эти вещи надо знать.

Или вот еще, коллеги: «Допустимость применения расчетного метода исчисления налогов непосредственно связана с обязанностью правильной, полной и своевременной их уплаты и обусловливается неправомерными действиями или бездействием налогоплательщика, не обеспечившего надлежащее оформление учета своих доходов и расходов».

Вроде бы верно, коллеги. Но опять какой-то крен в сторону государства. А я бы хотел, чтобы у нас был хоть какой-то крен в сторону бизнесменов. Понимаете?

Вот положительная вещь. А то я все время отрицательные, да отрицательные… Пункт 6: «Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки». Отлично. Здесь на самом деле очень много положительных, хороших моментов.

И причина, по которой вы должны это изучить, как раз заключается в том, чтобы вы могли себя больше обезопасить и защитить.

Вот еще одно очень хорошее решение. Все это сделано, коллеги, на основе решений Конституционного суда и определений Верховного суда. Предыдущий случай – это Определение Верховного суда от 1 декабря 2016 года №308-КГ16-10862.

А вот Решение Верховного суда от 29 ноября 2016 год №305-КГ16-10399. Цитирую: «…противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность товародвижения от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими участниками сделок (поставщиками первого, второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем товаров». И в этом деле суд на стороне налогоплательщиков и налоговики здесь проиграли, не смогли ему ничего доначислить. Почитайте.

Вот еще одно хорошее. Хороших выводов здесь очень-очень много. Просто документ толстый, и этой статье я его полностью проанализировать не смогу. Моя основная задача, коллеги, это подсказывать вам, что почитать из этого огромного массива юридической информации, которая сваливается на ваши головы.

Итак, ребята, напоминаю название этого документа: «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, принятых во втором полугодии 2016 года по вопросам налогообложения». Потратьте час, пожалуйста, он реально пойдет вам на пользу. Вы станете меньше бояться, станете более наглыми во взаимоотношениях с налоговыми органами, что хорошо. И этот обзор подскажет вам, как себя защищать, и одновременно даст вам понимание, чего не надо делать, иначе вляпаетесь. Коллеги, спасибо, думаю, что эта статья пошла вам на пользу.