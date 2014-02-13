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Головная организация и «обособка»: как считать страховые в 2017 году?

09.02.17 12:54
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Добрый день, дамы и господа!

Это письмо исключительно для бухгалтеров. Поэтому, если у вас есть знакомый бухгалтер, пожалуйста, просто перешлите ему эту статью, пусть он почитает. Я не думаю, что данная статья будет интересна для директоров.

Уважаемые коллеги, бухгалтера, однозначно вам пригодится. Будьте добры, пометьте себе: Письмо ФНС России от 23 января 2017 года №БС-4-11/993@. Я просто процитирую кое-какие вещи.

О чем идет речь? Например, у вашей компании есть где-то филиал или представительство. И в прошлом году этот филиал сам был обязан начислять страховые взносы, сдавать отчетность по месту нахождения филиала и прочее. Сейчас, коллеги, правила поменялись. Цитирую: «Одновременно пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 №243-ФЗ обязанность по сообщению в налоговые органы об обособленных подразделениях российских организаций, которые наделены полномочиями по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года, возложена на органы Пенсионного фонда Российской Федерации».

«В связи с этим, – пишут налоговики, – организации, имеющие обособленные подразделения, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, в том числе, которые обладали соответствующими полномочиями до 1 января 2017 года, обязаны уплачивать страховые взносы и представлять расчеты по страховым взносам по месту своего нахождения и месту нахождения каждого из таких обособленных подразделений».

Но тут есть второй вариант развития, коллеги. Звучит он так: «Предоставление расчетов по страховым взносам и уплате страховых взносов организацией, имеющей обособленное подразделение, исключительно по месту своего нахождения (то есть по месту нахождения головной организации) возможно в случае, если организация самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех работников, в том числе, в пользу работников обособленных подразделений».

То есть, коллеги, если в головной организации вы начисляете зарплату и для тех, кто здесь работает и для тех, кто в «обособках» работает, то им уже не нужно отчитываться и информировать налоговиков. Но, для того чтобы так делать, чтобы отчитываться в головной организации, вы должны сообщить об этом налоговикам.

Цитирую дальше. «В случае если до перехода на указанную централизованную уплату страховых взносов, такая организация имела обособленные подразделения, которые наделены полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц, в том числе до 1 января 2017 года, то одновременно необходимо уведомить налоговые органы о лишении всех обособленных подразделений всех соответствующих полномочий». Т.е., вы пишете в налоговые органы, что лишаете полномочий делать подобные расчеты в ваших филиалах, и что вы забираете эту функцию в вашу головную организацию и все. Дальше спокойно работаете. Я уже написал по-честному, что маловероятно, что эта информация будет интересна вашим директорам. А вот бухгалтеру, пожалуйста, передайте эту информацию. Я думаю, она пойдет ему на пользу. Спасибо, уважаемые коллеги.

 

Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва), ведущий специалист «Бизнес-школы «Капитал»

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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3 мнения
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Аноним
, Рязань

Уважаемые редакторы! Прежде чем печатать такую статью, проверяйте ссылки, которые указывает в материале господин Туров! К сожалению, за ним часто наблюдается особенность - говорить громкие слова из ничего. Указанные им ссылки - письмо ФНС и выписка из закона № 243-ФЗ говорит совсем о другом! Мне жаль, что господин Туров делает из мухи слона да еще и не на проверенной информации!  

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Аноним
, Москва

Уважаемый г-н Туров, может подскажите как действовать, если обособку наделить полномочиями на начисление, но у нее нет расчетного счета. То платежи будет делать головная орг-ция, а куда сдавать отчетность в ИФНС и фонды? Спасибо

<b>Модератор</b>
Над.К
Указанные им ссылки - письмо ФНС и выписка из закона № 243-ФЗ говорит совсем о другом!

 Хм, как раз редкий случай, когда автор статьи прав. В чем именно Вы увидели непроверенную информацию?

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