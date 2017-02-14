«Подарок» от ФНС: вооружаемся «железными» аргументами

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Добрый день, уважаемые коллеги! У меня в руках толстый документ. Кое-какие вещи из этого документа я прокомментирую.

Налоговики раз в полгода выпускают обзор судебно-арбитражной практики, решений Верховного суда и Конституционного суда по вопросам налогообложения. В январе 2017 года они выпустили обзор за второе полугодие 2016 года. Я очень рекомендую всем бухгалтерам подобные обзоры периодически читать, да и директорам рекомендую также с этими обзорами ознакомиться.

Итак, коллеги. Первая вещь, на которую я хотел бы обратить внимание – это пункт 2 и пункт 3 этого обзора. Налоговики по-прежнему взыскивают налоги «соседей», в случае, если к ним были переведены обороты и активы. Налоговики по-прежнему взыскивают деньги с генеральных директоров в бюджет компаний. В данном случае даже уголовное дело было прекращено за истечением срока исковой давности по уголовному делу. А, вместе с тем, прокурор после этого заявил иск о взыскании денег с генерального директора, и эти деньги у генерального директора были взысканы. Так как считается, что именно гендиректор отвечает за уплату налогов в бюджет. Если возглавляемая им компания не заплатила налоги в бюджет, значит, виноват сам лично генеральный директор. И это, коллеги, к сожалению, нехорошая новость.

Также нехорошая новость – пункт 4 в части, касающейся использования налоговиками расчетного метода для начисления налогов. Тут много нехороших новостей. Но есть, коллеги, и хорошие новости. Например, вот положительное решение, описанное в пункте 6 этого письма-обзора ФНС России. Отличия цены от уровня цен, примененные налогоплательщиком, по идентичным однородным товарам, работам и услугам, не могут служить самостоятельным основание для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Прекрасное решение! Спасибо, что налоговики это решение Верховного суда включили в свой обзор. Итак, в данном случае, это Определение Верховного суда от 1 декабря 2016 года №308-КГ16-10862.

Или вот, коллеги. Пункт 7 – еще одно хорошее решение в части, касающейся необоснованной налоговой выгоды. Здесь написано следующее: «Противоречия в доказательствах, подтверждающих последовательность движения товара от изготовителя к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления данного товара к налогоплательщику, равно как и факты неисполнения, соответствующим участником сделок поставщику первого, второго и более дальних звеньев по отношению к налогоплательщику обязанности по уплате налогов сами по себе не могут являться основанием для возложения соответствующих негативных последствий налогоплательщика, выступающего покупателем товара».

Коллеги, в чем суть. Ну, во-первых, налоговики последнее время взяли себе за правило следующий момент: если налогоплательщик не предоставил товаротранспортных документов, свидетельствующих о том, что он купил товар, сырье или материалы, тогда вычеты по НДС снимают, типа ты этот товар привезти не мог. Также налоговики сейчас делают запросы в систему «Платон». Система «Платон» в течение 5 дней должна предоставить, ездили ли эти грузовики по дорогам или не ездили, на которых якобы перевозился груз. И, если система «Платон» ничего не предоставила – опять снимают вычеты по НДС. Либо они запрашивают у гаишников (по-моему, эта система «Поток» называется или как-то по-другому). И, если в этой системе тоже машины обнаружены, то тоже снимают вычеты по НДС. И тут, слава Богу, Верховный суд на стороне налогоплательщиков. Верховный суд говорит о том, что даже если путаность в перемещении грузов присутствовала, и толком не доказано, что этот груз перемещался, но сам факт поставки груза доказан, тогда, соответственно, суд будет на стороне налогоплательщика и разрешит поставить НДС к вычету.

Точно также в этом судебном решении речь идет о том, что, скажем так, «нехорошесть» компаний второго, третьего, четвертого и пятого звена, которые не заплатили соответствующие налоги, еще не свидетельствует о том, что наш налогоплательщик является недобросовестным. Мы прекрасно с вами понимаем, что это один из способов обналички. Мы прекрасно с вами понимаем, что способ достаточно опасный: просто берется «серая» промежуточная компания, которая платит все налоги, но на ней нет никаких активов, и с нее взять ничего невозможно. Она выступает «прокладкой», а дальше происходит обнал. Это правда.

Но вместе с тем, я тут смотрел, коллеги, статью одного налогового инспектора, который занимается выездными налоговыми проверками. И он по-честному признает, что все зависит еще от структуры этой обналички, от многих других факторов. Он говорит о том, что, если, например, строительная компания все время закупала металл на заводе, но тут у завода металла не оказалось, и она быстро в интернете нашла какого-то посредника, купила этот металл у посредника, она действительно его купила, а этот посредник оказался по уши завязанным на обнал, ну за что тогда наказывать нашего налогоплательщика?

Поэтому здесь, коллеги, выиграете вы суд или не выиграете, в случае, если у вас нет сопроводительных документов, товаротранспортных, и при этом присутствуют во втором, третьем звене обналичка – зависит от многих-многих факторов. Тем не менее, подобное решение Верховного суда, безусловно, необходимо использовать для своей защиты, для того, чтобы усиливать свои позиции. Это Определение Верховного суда от 29 ноября 2016 года №305-КГ16-10399.

Дальше, коллеги. Продолжаю обзор. Обязанность продавца уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет и право покупателя применить налоговый вычет связано с одним и тем же юридическим фактом, а именно фактом выставления счета-фактуры. Право покупателя на такой вычет ставится в зависимость от предъявленных ему продавцом сумм налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном НК РФ. То есть, посредством счет-фактуры. А обязанность продавца перечислять сумму этого налога в бюджет обусловлена выставлением им счет-фактуры с выделением в нем соответствующей суммы НДС отдельной строкой. Вот такой вывод делается. И, собственно, в чем тут спор был, коллеги? Авиакомпания осуществляла международные и внутрироссийские перевозки и пользовалась услугами наземного обслуживания воздушных судов в различных аэропортах, которые в силу подпункта 22 пункта 2 статьи 149 НК РФ были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Так вот, неважно, освобождены они или не освобождены. Если счет-фактура есть – НДС можно ставить к вычету. И так решил суд в Определении Верховного суда от 12 августа 2016 года №305-КГ16-10312.

Коллеги, на самом деле, хороших судебных решений очень и очень много в этом обзоре налоговиков. Например, строительная компания строила многоквартирный дом. Правда на мой взгляд, это решение Верховного суда, все-таки, с позиции не очень сильной для бизнесменов. Но, тем не менее, в этом многоквартирном доме первые этажи – это не квартиры. И, тем не менее, при реализации этих первых этажей, при том, что застройщик работал на классической системе налогообложения и строил не только квартиры по Федеральному закону №214-ФЗ, но и первые этажи, НДС платить не надо!

Дальше, коллеги. Здесь очень много пунктов. Даже не знаю, может быть, мне не стоит грузить вас всем этим обзором? Настоятельно рекомендую каждому главному бухгалтеру, если этот главбух работает в компании на классической системе налогообложения, а также хотя бы немножко директорам раз в полгода листать подобные обзоры. Почему? Дело вот в чем, коллеги. Подобные обзоры судебной практики ФНС России рассылает налоговикам на места и налоговики на местах обязаны пользоваться этими обзорами! А эти обзоры сделаны на основе решений Конституционного суда и Верховного суда. Они, как правило, все-таки на стороне бизнесменов. И, как правило, налоговики на местах толком с этими обзорами не знакомятся. Понимаете, какая вещь? А если и знакомятся – все равно стараются делать по-своему. А это «по-своему» означает не в пользу налогоплательщика.

Если главбух и директор уже знают и будут знать подобные обзоры, что Верховный Суд на их стороне, что ФНС России на их стороне, то они смогут налоговикам показать это письмо, показать этот обзор. И я вас уверяю, маловероятно, что налоговики на местах после этого смогут вам по тем основаниям, которые указаны в этом обзоре, доначислить налоги. И совершенно точно в апелляционной инстанции вышестоящей налоговой инспекции со ссылкой на подобные обзоры вы сможете отменить данные доначисления. В тех случаях, когда в этом обзоре Верховный суд не на стороне налогоплательщика, как в случае взыскания денег за счет личного имущества гендиректора в бюджет, если компания была должна, а налоги не были заплачены, то по таким проигрышным вещам мы сможем с вами учиться, сможем с вами смотреть, как делать нельзя для того, чтобы не вляпаться.

Поэтому, в любом случае рекомендую. Коллеги, как бы это нудно ни было, раз в полгода и генеральному директору, и главбуху нужно просматривать подобные обзоры. Будет мало, если это будут делать только юристы. Потратьте полчаса, посмотрите этот обзор.+

Огромное спасибо, коллеги. Надеюсь, эта статья пошла вам на пользу!