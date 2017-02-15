Клерк.Ру
 

Почему я работаю бухгалтером?
15.02.17 10:55
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Вчера я разговаривала с одной моей знакомой - бухгалтером. Она в профессии более 20 лет. Работает главным бухгалтером в сети кафе, можно сказать, что довольно крупная сеть для нашего города. Соответственно и заработная плата на порядок выше. И вот, во время нашего разговора она говорит, что всё, что не хочет работать в бухгалтерии, что надоел бухучет в принципе.

Самое интересное, что за последние года два среди моих знакомых, многие ушли из бухгалтерии, проработав 10-15 лет. А это уже, согласитесь - осознанный выбор.

Сегодня я целый день была в раздумьях, а за что я люблю свой бухучет? Однозначно радует, что в лет 70-75 не буду страдать старческим маразмом (по крайней мере, мне так хочется). Сколько видела стареньких (повторюсь еще раз, что стареньких – это 70-75 лет) бухгалтеров, так они так здраво рассуждают, пытаются вникнуть во все изменения законодательства, скрупулёзно относятся к работе.

Вот интересно, а что вас держит в вашей работе? 

Почему Вы работаете бухгалтером?

Марьяна Бриг

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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44 мнения
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Потому что денег можно заработать, и не почему больше.

Потому что "без денег зло побеждает в течение двух-трех дней, это проверенный факт"

Клерк
sunflower_tk
, Оренбург
Исключительно за деньги работаю, если бы умела заработать не меньше чем столько же в другой сфере - переметнулась не задумываясь
Клерк
Kalita
, Хабаровск

И вот, во время нашего разговора она говорит, что всё, что не хочет работать в бухгалтерии, что надоел бухучет в принципе.

 все так когда-нибудь говорят, и не только бухгалтера (а сколько директоров повторяют эту фразу про свою работу....). Вот наступило полнолуние и надоело все! А работу работают за деньги и некоторые -за удовольствие:)

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Аноним
, Тольятти

за разнообразием нововведений приходит понимание - что ниичего не меняется) Сама глбухом работаю 20 лет - надоело до чертиков (особенно в последнее время) . В окружении таких же бухов- то же самое... Никакого позитива, только бессмысленных, подобных, однообразных отчетов все больше и больше, сложнее выбрать время для отпуска (несчастные 14 дней-о 28 и не мечтаю!), а если и выберу, рука на пульсе-все на связи-никакого отдыха.  не дай бог счет блокирнут, на требование не ответят. Удаленка спасает-но отдыхать тоже надо. Трудовое законодательство никакое по бухгалтерам.

Клерк
Anka-1
, Москва

в лет 70-75 не буду страдать старческим маразмом

 

Когда училась в ВУЗе, у нас среди преподавателей была только одна с кандидатской, все остальные - без регалий. Шальная неадекватная тетка. Так вот она однажды сказала, что половина пациентов психиатрических клиник - это бухгалтеры предпенсионного возраста, это типа известный факт. Чем больше живу, тем больше ей верю))

Пошла из-за денег и любви к математике. Все сложилось. Теперь просто нравится :)



Клерк
ЮНаталия
, Москва
Только я так думаю, что математика здесь дело десятое?)))

 

и я) а мне просто нравится моя работа. Знаю  другие профессии где люди хорошо зарабатывают. :) А если сравнивать з/ плату простого бухгалтера, не главного, то вариантов вообще много :)
Клерк
MissCherie
, Тольятти
Работаю бухом больше 10 лет с 17 лет (с практики последнего курса колледжа). Как сейчас помню, что была эпопея с конвертацией стажа и снилс, и огромные очереди в НИ и ПФ.. ))) очереди практически исчезли, а вот бардак как был, так и остался, каждый год что-то радикально меняют, держат нас в тонусе )) 
Сейчас свое небольшое дело по бух. обслуживанию.. Надоело жить от отчетности до отчетности.. Бросить все хочется, а жалко.. ((
Клерк
varo
, Краснодар

А вот бы еще запилить опрос: куда уходят после бухгалтерии? В какие отрасли подаются люди? Я как-то читал историю, как одна девушка после нескольких лет работы бухгалтером подалась в веб-дизайнеры

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Аноним

А у меня вот так получилось, что отошла от дел бухгалтерских, уже почти 10 лет не работаю. Словно вновь родилась, жить начала. За информацией слежу, но обратно в бухгалтерию - нее, спасибо. Насмотрелась я на то, как эта система работает. Бардак в законодательстве. Можно делать всё правильно, но найдут за что зацепиться, а можно миллионы-миллиарды скрывать, но если связи есть, то всё будет хорошо. 

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Аноним
, Москва

Человек инертен, соскочить после 15 - 20 лет работы тяжело, здесь муть, а в другом страшно, а вдруг?... Варианты : есть много резервов (деньги, магазин, недвижимость и тд и тп), освоил что-то новое и попал в струю, друзья, его величество случай.   В общем - тащи свой крест и не ищи где слаще.

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Аноним
, Пермь
Работала бухгалтером с 1985 года,торговля  магазины ,старые бухгалтера учили  так,что  до сих пор все помню,потом 1991 сразу поставили гл. бух  магазина и с этот времени главный,финансовый директор.Очень нравилось и нравится бюджетирование Но когда пошли  на аттестацию гл. бухов среди всех нас был один вопрос,как нести эту ношу...Ты между молотом и наковальней (директором и налоговой) иногда ты даже самым близким людям не можешь сказать какие м.б. последствия..а ведь семья дети... В общем 7 лет  назад ,встала и ушла...в свой бизнес..(торговля текстилем) бух учет веду сейчас для души...в налоговую хожу с удовольствием...Прошлые навыки очень очень пригодились..И поверьте жизнь в 48 лет только начинается....
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Аноним
, Волгоград

а правда, куда идти, кем после
бухгалтерии? вот у меня стаж главбуха 17 лет, в продавцы идти- не возьмут, в
администраторы- тоже,осточертело всё до боли, все эти дебильные законы с
отчетами, вечная работа без нормального отдыха...



но вот куда пойти-то ? вернее,
кем?

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Аноним
, Челябинск
А я тридцать лет работаю - самая неблагодарная работа, днем и ночью ответственность и не какой благодарности от начальства, потому что спят спокойно. (как в анекдоте - почему слесарь спит - да потому что станки исправно работают)
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Аноним
, Москва
Потому что эту работу знаю и умею, но работать стало просто невозможно. Смена законодательства, законы принимаю, отменяют, потом возвращаются к старым, даже простые вопросы - типа статус налогоплательщика в платежке -не могут четко определить. Столько уходит и времени и нервов. И вообще статус главного бухгалтера упал, уровень специалистов все хуже с каждым годом.
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Аноним
, Хабаровск

varo, Вы писали:

А вот бы еще запилить опрос: куда уходят после бухгалтерии? В какие отрасли подаются люди? Я как-то читал историю, как одна девушка после нескольких лет работы бухгалтером подалась в веб-дизайнеры

 в директора идут, бизнес свой открывают, отрасль значения не имеет, кому что нравится. Куда еще расти после гл.буха?  В кассиры не идут.

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Аноним
, Смоленск
Ничего делать больше не умею, в профессии с 83-года, главбухом с 92-го. Сейчас уже поздно что-либо менять, и зарплата, конечно, держит. Но работать - невозможно, неразбериха в законодательстве, санкции, про отпуска полноценные можно забыть. И - да, руководители и налоговики - две темные силы, а ты между ними, ищешь компромисс, и порой тоже под раздачу попадаешь. Хорошо, если руководитель адекватный, а если нет? В общем, если бы с начала - не знаю, пошла бы в профессию или подумала бы.
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Аноним
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

А у меня вот так получилось, что отошла от дел бухгалтерских, уже почти 10 лет не работаю. Словно вновь родилась, жить начала. За информацией слежу, но обратно в бухгалтерию - нее, спасибо. Насмотрелась я на то, как эта система работает. Бардак в законодательстве. Можно делать всё правильно, но найдут за что зацепиться, а можно миллионы-миллиарды скрывать, но если связи есть, то всё будет хорошо. 

 Я сама думаю уйти именно из-за этого. Ужесточение законодательства колоссальное, не хочется отвечать свободой и имуществом за "оптимизацию" по приказу ген дира. Тем более меня прикрывать никто не будет.

Клерк
VVSbuh
, Архангельск
Бухгалтер с 1992, главный - с 1993. Последние лет пять постоянно думаю о том, что не хочу работать главбухом...А ведь раньше так нравилось, и сам бух.учет, и анализ, и даже обработка первички! Работа стала не в радость, постоянно между молотом и наковальней, постоянный стресс из-за изменений законодательства, отсутствие отпуска...До меня коллеги все это уже сказали. Вопрос в том, куда уйти? Кроме этой работы, в общем-то, ничего и не умею, бизнес - явно не мое, бизнес, связанный с бухгалтерией - а смысл менять шило на мыло? Думаю, это многих и останавливает уйти из бухгалтерии
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Аноним
, Москва
Прочитала комментарии, и как то легче прям стало ))). Я думала это я одна так мучаюсь. В профессии с 1998 года. Тоже думаю свой бизнес открыть, осталось только определиться какой.
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Аноним
А я просто очень люблю эту работу. И у настоящего главного бухгалтера всегда должны быть "связи", хотя бы из уважения к себе и своей работе. Тогда будет хорошее отношение руководителя и  соответственно заработная плата.  Тот, кто оставил работу бухгалтера и работает на себя, меня поймет лучше всех. Найти настоящего  главного бухгалтера, который будет отстаивать интересы хозяина, практически не реально, даже за приличную зарплату. Таких очень мало. Обычно, много амбиций, что очень мешает всем. Поэтому и уходят из профессии.
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Аноним
, Москва
жизни нет с этой бухгалтерией. мучаюсь страшно. были попытки уйти в фин аналитики, но когда приходишь с нуля и тебе тычут в лицо полную ахинею по цифрам которые ты знаешь откуда формируются, то за 35 тыс. даже объяснять не хочется почему так а не по другому. действительно упал уровень главбухов, больше каких то амбиций в сфере а не работы. была попытка уйти в парикмахеры - не вышло - весь день на ногах, ноги болели страшно. 
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Аноним
, Санкт-Петербург
Одна нервотрепка, сама не понимаю, почему работаю бухгалтером. Ответственность большая, а зарплата неадекватно маленькая. Лучше бы пошла на программиста...
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Аноним
, Пермь
Работаю в бухгалтерии уже 20 лет,главбухом  18 лет. Раньше было лучше и веселее, не было страха вообще не было. Сейчас с каждым годом страх увеличивается, тем более когда понимаешь какая статья из УК РФ подходит под ту или иную финансово-хозяйственную операцию. В последние годы хожу на допросы по разным контрагентам и я понимаю,что дальше работать просто опасно для главбуха. Это становится просто нереально,ведь собственнику не нужен правильный главбух,а оптимизация теперь не та,что была раньше
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Аноним
, Калининград
В профессии с 1992 года, работу бухгалтера - ненавижу. У меня приятельница столько же работает по времени бухгалтером, ее про работу лучше не спрашивать. Ушла бы давно, только ничего не умею больше делать. Свой бизнес тоже есть.
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Аноним
, Казань
Добрый день всем! я тоже в профессии с 1992 года и тоже до слез не хочу работать теперь уже никем, потому что другую работу не знаю, а эту уже не люблю (как раньше), что делать??? и до пенсии далеко если ещё и пенсионный возрос повысят, и деньги хоть копейки эти нужны, и отпуска нет.        
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Аноним
, Москва
А мне нравится моя работа. Тружусь главбухом 13 лет. Профессия очень держит в тонусе, заставляет много читать и "вгрызаться" во все. Я по жизни человек не очень организованный, но работа научила все раскладывать по полочкам. Сейчас тружусь удаленно, веду несколько фирм, сама планирую время. Да и деньги платят неплохие, не знаю в какой сфере я бы столько зарабатывала.
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Аноним
, Самара
В профессии с 1991г. Ненавижу бухгалтерию. Из тихой , рутинной , неспешной деятельности сотворили фронт борьбы. Бардак зашкаливает. И только пугают - оштрафуем. конфискуем. посадим.
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Аноним
, Самара
Для ШтормБуха:
И я их ворочу с тоской и ненавистью. СЗВ-М, что может быть никчемнее этой бумажки?! (Автор предыдущего комментария).
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Maria_Samohina
, Москва
Последний год совмещаю Ген.директора с Главбухом, до этого 30 лет просто Главбух. Так вот, я вам скажу - это просто "песня", когда всё буквально замкнуто на одном, т.е. БУКВАЛЬНО ВСЁ. Попробуйте, кому скучно или надоело быть просто бухгалтером, для сравнения, ага. Хороший тренинг для нервной системы. Тут многие работодателей хают, ну так это всегда, каждый со своей колокольни, как говорится. А профессия сама по себе нравилась и нравится, только бухучет уже не тот, после введения налогового. Считаю, что над ним просто ГРУБО НАДРУГАЛИСЬ. Мечта -  здравый смысл всё-таки оживёт и налоговый  ОТМЕНЯТ, туда ему и дорога. Жизнь - не только налоги и бюджет. 
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rezedaa
, Казань

Maria_Samohina, Вы писали:

Последний год совмещаю Ген.директора с Главбухом, до этого 30 лет просто Главбух. Так вот, я вам скажу - это просто "песня", когда всё буквально замкнуто на одном, т.е. БУКВАЛЬНО ВСЁ. Попробуйте, кому скучно или надоело быть просто бухгалтером, для сравнения, ага. Хороший тренинг для нервной системы. Тут многие работодателей хают, ну так это всегда, каждый со своей колокольни, как говорится. А профессия сама по себе нравилась и нравится, только бухучет уже не тот, после введения налогового. Считаю, что над ним просто ГРУБО НАДРУГАЛИСЬ. Мечта -  здравый смысл всё-таки оживёт и налоговый  ОТМЕНЯТ, туда ему и дорога. Жизнь - не только налоги и бюджет. 

 Вы надеетесь, что отменят? Скажу честно- не надейтесь. Аудиторы творящие законодательство говорят открыто - или учитесь и совершенствуйтесь(МФСО) , а кому скоро на пенсию-уходите. Легче не будет. если исходить из того, что трудности только закаляют, то наверно специальность бухгалтер-это хлеб. Но а если рассуждать, что живем один раз,то стоит подумать- зачем мне это надо?


В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль


И только пугают - оштрафуем. конфискуем. посадим.

 вывод один меньше знаешь больше любишь бухгалтерию, потому что нет мыслей о том что тебя посадят, оштрафуют, конфискуют, потому что ты наивный живешь в полной уверенности что у тебя красота в учете и документах :)

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Maria_Samohina
, Москва

rezedaa, Вы писали:


Maria_Samohina, Вы писали:

Последний год совмещаю Ген.директора с Главбухом, до этого 30 лет просто Главбух. Так вот, я вам скажу - это просто "песня", когда всё буквально замкнуто на одном, т.е. БУКВАЛЬНО ВСЁ. Попробуйте, кому скучно или надоело быть просто бухгалтером, для сравнения, ага. Хороший тренинг для нервной системы. Тут многие работодателей хают, ну так это всегда, каждый со своей колокольни, как говорится. А профессия сама по себе нравилась и нравится, только бухучет уже не тот, после введения налогового. Считаю, что над ним просто ГРУБО НАДРУГАЛИСЬ. Мечта -  здравый смысл всё-таки оживёт и налоговый  ОТМЕНЯТ, туда ему и дорога. Жизнь - не только налоги и бюджет. 

 Вы надеетесь, что отменят? Скажу честно- не надейтесь. Аудиторы творящие законодательство говорят открыто - или учитесь и совершенствуйтесь(МФСО) , а кому скоро на пенсию-уходите. Легче не будет. если исходить из того, что трудности только закаляют, то наверно специальность бухгалтер-это хлеб. Но а если рассуждать, что живем один раз,то стоит подумать- зачем мне это надо?


 Нет, не надеюсь. Но "мечтать не вредно", а вдруг - ЧУДО?!  Аудиторам, творящим законодательство, я бы посоветовала самим УЧИТЬСЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, если судить по результатам их законотворчества. А мы и не такое переживали и ПЕРЕЖИВЁМ. Тем более, в моём, например, случае - уйти на пенсию=закрыть бизнес. Тут без отпуска уже два года, какая пенсия... А людей на улицу(биржу)? Можно, конечно...Но вот совесть как-то "брыкается". И не в деньгах дело по большому счету - бизнес то мизерный, но дело ПРИНЦИПА - типа ХРЕН ИМ ВСЕМ, по их наглым рожам! 

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