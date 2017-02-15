Почему я работаю бухгалтером?

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Вчера я разговаривала с одной моей знакомой - бухгалтером. Она в профессии более 20 лет. Работает главным бухгалтером в сети кафе, можно сказать, что довольно крупная сеть для нашего города. Соответственно и заработная плата на порядок выше. И вот, во время нашего разговора она говорит, что всё, что не хочет работать в бухгалтерии, что надоел бухучет в принципе.

Самое интересное, что за последние года два среди моих знакомых, многие ушли из бухгалтерии, проработав 10-15 лет. А это уже, согласитесь - осознанный выбор.

Сегодня я целый день была в раздумьях, а за что я люблю свой бухучет? Однозначно радует, что в лет 70-75 не буду страдать старческим маразмом (по крайней мере, мне так хочется). Сколько видела стареньких (повторюсь еще раз, что стареньких – это 70-75 лет) бухгалтеров, так они так здраво рассуждают, пытаются вникнуть во все изменения законодательства, скрупулёзно относятся к работе.

Вот интересно, а что вас держит в вашей работе?