НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога

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Сегодня в СМИ появилась информация: Минфин и Минэкономразвития обсудили повышение НДС до 21%. Как сообщает РБК, реализовать этот «налоговый маневр» чиновники собираются по схеме «21 на 21»: снизить страховые до 21%, и за счет этого снижения повысить НДС до 21%. В прошлом году дискуссии по увеличению ставки налога на добавленную стоимость уже проводились сотрудниками ведомств.

Владимир Туров приготовил ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Периодически бизнесмены и просто люди, работающие по найму, спрашивают меня, что я предлагаю в части, касающейся налогов. Я не буду рассказывать вам долгую историю по поводу своих попыток всех этих предложений в органы власти. По всей видимости, мне нужно эти попытки продолжать, возобновить их вновь. И я напишу несколько статей с конкретными предложениями по улучшению ситуации в области налогообложения. Я буду брать отдельно взятые элементы и давать конкретные предложения. Вы можете, используя эти предложения, сами все перепроверить. Все посчитать, сами можете эти предложения перенести на бумагу и разослать в соответствующие органы власти, в частности, депутатам Госдумы, на сайт Администрации Президента, на сайт правительства и т.д.

Штука заключается в том, что когда предлагает один человек, то наши государевы служащие его не видят и, по большому счету, не слышат. А, когда предложение набирает десятки, а то и сотни тысяч соответствующих подписей либо обращений, тогда наше государство на эти обращения вынуждено реагировать. Примером тому является последний федеральный закон, в соответствии с которым было принято решение не наказывать в уголовном порядке тех граждан, которые занимаются рукоприкладством в семьях. Я не говорю, хорошо это или плохо, но факт заключается в том, что против рукоприкладства в семьях выступило письменно несколько сотен тысяч граждан РФ, были собраны соответствующие подписи. Все эти обращения и все эти подписи заметили депутаты Госдумы, и в результате был принят соответствующий закон. Кстати, против этого закона во втором чтении проголосовало только два депутата. В третьем чтении этого закона проголосовало только три депутата. Фракция КПРФ, правда, полностью воздержалась. Но правда заключается в том, что если люди решили, что такой закон нужен, то наши депутаты на эту просьбу, на это требование отреагировали. Как правило, так и бывает.

Итак, коллеги. Каковы мои предложения? Для начала возьмем самый сложный и самый зловредный налог – налог на добавленную стоимость. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, если мы берем микробизнес, малый бизнес и средний бизнес, работающий на классической системе налогообложения, мы имеем огромную, колоссальную неуплату этого налога. И бизнесмены не платят этот налог частенько не для того, чтобы кого-то обмануть, а элементарно, для того, чтобы бизнес мог выжить, для того чтобы бизнес мог заплатить заработную плату. А бизнесмены оптимизируют этот налог очень простым способом. В том числе, путем обналички, я об этом 100 раз рассказывал в роликах и на своих семинарах.

Получается очень интересная картина. Получается, во-первых, что НДС и так не доплачивается в микробизнесе, в малом бизнесе и в среднем бизнесе. Он не доплачивается минимум на 5% от той суммы, в которой он должен быть уплачен.

Второе, что мы имеем. При этом бизнесмены, которые не платят этот налог, вынуждены, нарушать Уголовный кодекс и огромную кучу прочих законов, включая Налоговый кодекс, и они таким образом подставляют себя под недоимки, пени и штрафы.

Мы также имеем в этой части полнейший бардак, связанный с возмещением НДС. Многие люди частенько используют эту лазейку (это делается под крышей соответствующих государственных чиновников) для незаконного возмещения НДС. В общем, здесь огромное криминальное поле и огромные суммы недополученного НДС в бюджет.

Одновременно с этим по налогу на добавленную стоимость мы имеем кучу льгот. Мы имеем, в частности, по ст.145 НК РФ огромное количество видов экономической деятельности и товаров народного потребления, по которым НДС платится не по ставке 18%, а по ставке 10%. Мы также имеем огромное количество товаров народного потребления, по которым ставка НДС равна 0%. Для того, чтобы контролировать всю эту махину, государство вынуждено тратить буквально миллиарды и миллиарды рублей на создание различных систем электронного контроля. По последним данным, только на следующий год, для того, чтобы обеспечить программирование и создание новых систем электронного контроля за каждым шагом налогоплательщика, государство собирается нанять в налоговые органы около 12 000 дополнительных человек. В основном это будут программисты с очень немаленькими зарплатами. Целые институты работают над созданием этих программ контроля и программ слежки, и на ветер вылетает огромное количество денег. То есть, с одной стороны, огромное количество бизнесменов всеми правдами и неправдами не платит НДС, и бюджет недополучает колоссальные деньги, с другой стороны, государство вынуждено содержать армию чиновников и тратить колоссальные деньги для того, чтобы остатки этого НДС все-таки собрать.

В результате Налоговый кодекс в этой части становится абсолютно неперевариваемым. Правила меняются очень быстро, что накладывает дополнительный отпечаток и заставляет… Знаете, когда законов выпускается очень много, и когда они путаные, то это буквально блокирует желание любого человека разбираться в этих путаных законах

Таким образом, коллеги, мы с вами видим, как минимум, что с НДС у нас неоптимальная ситуация. Что конкретно предлагаю я? Понятно, что в этой короткой статье я не буду залезать в детали. Но вы можете брать мои концептуальные предложения, отрабатывать их до деталей с конкретными нормами Налогового кодекса и, ради Бога, отсылайте это, куда хотите. Потому что, я думаю, что в результате реализации моих предложений лучше будет всем и лучше будет вам, в том числе. В конце этой статьи я обязательно опишу плюсы своих предложений.

Первое

Итак, коллеги, первое, что я предлагаю. Я предлагаю установить плоскую ставку для налога на добавленную стоимость, допустим, в размере 10% (конечно же, все нужно посчитать). При этом, чтобы эти 10% НДС платили абсолютно все, включая всех индивидуальных предпринимателей на любых режимах налогообложения, будь то упрощенка, вмененка, единый сельхозналог или патентная система налогообложения. Чтобы они тоже платили НДС и имели право выставлять счета-фактуры по ставке 10%. Включая все юридические лица на всех спецрежимах. Учитывая такую ситуацию, что необходимо отменить все льготы и вообще исключить из Налогового кодекса ст.145 НК РФ.

Также, коллеги, необходимо, чтобы НДС 10% по плоской шкале платили все те, у кого ставка 0% и все те, у кого ставка 18%. Таким образом, мы получим абсолютно единый порядок уплаты налога на добавленную стоимость, и уже благодаря одному лишь этому шагу на следующий день после введения этого правила полностью исчезнет необходимость заниматься обналичкой. Полностью исчезнет необходимость… Конечно же, чиновники будут против, как всегда, и на это есть свои причины. Мы их можем разобрать. Но, как бы то ни было, полностью исчезнет необходимость ежегодно переписывать законы, исчезнет необходимость в лоббировании, в части касающейся каких-то отраслей – «дай мне льготу» и т.д. Просто все будут платить эти 10% налога на добавленную стоимость.

Второе

Второе, коллеги. Если бизнесмен или индивидуальный предприниматель закупает товар у физических лиц, например, вы закупаете сельхозпродукты у физических лиц или вы закупаете у физлиц металлолом и т.д., а физлица не будут у нас плательщиками НДС и не будут выставлять счета-фактуры, то в этом случае, второе мое предложение. Разрешить бизнесменам при закупке товаров у физических лиц включать в закупочные акты их паспортные данные, чтобы это можно было легко проверить. Оформлять точно также накладные ТОРГ-12, но при этом разрешить этим бизнесменам формировать налог на добавленную стоимость по ставке 10% с цены закупки, и таким образом, формировать входной НДС и соответственно, разрешить таким бизнесменам ставить его к вычету, либо, если так случится, к возмещению.

Третье

Третье предложение, коллеги. Благодаря этой мере АСК НДС-2, СУР АСК НДС-2 и прочие системы тотального контроля уйдут в прошлое. Хотя, их можно оставить. Но, совершенно точно, что штат и количество налоговиков, если все мои предложения реализовать (я примерно прикидывал), будет сокращен в 10 раз примерно. Я готов такие предложения сотнями выдавать, соответственно, освободятся колоссальные ресурсы, будет колоссальная экономия для федеральных и прочих бюджетов.

Еще один важный момент. Безусловно, когда будет установлен единый порядок оплаты НДС по плоской шкале 10%, исчезнет необходимость ежегодного многочисленного переделывания гл.21 НК РФ. Вся эта глава НК может быть сокращена до нескольких страниц. Вы скажете: «А как же льготы? А как же общественные организации, или социальные организации, которые приносят пользу обществу?» Я вам скажу так: необходимо, чтобы этот налог платили все. Один раз все вздрогнут, и дальше всем будет лучше.

Четвертое

Конечно же, сейчас посыпятся, скорее всего, не сильно такие обоснованные цифрами упреки в плане того, что вырастут цены. Дорогие мои, ну хорошо. На некоторые товары народного потребления цены действительно вырастут на 10%. Но разве они у нас не растут последние годы? Вот я, сколько живу в России, цены все время растут. Совершенно дурацкий пример приведу. В этом году я был в Индии. Я третий раз туда за последние 10 лет ездил. Так вот, 6 лет назад, когда я был на этом пляже, можно было на один рубль купить шесть индийских рупий, а сейчас – один к одному. То есть наш рубль и так валится. 31 января 2017 года Минфин заявил о том, что нужно девальвировать рубль на 10%, то есть сделать так, чтобы доллар стоил не 60 рублей, а 66 рублей. А неделю назад они это объявили письменно. Потому что, они собираются благодаря обесцененному рублю собирать дополнительные доходы в бюджет. Естественно, при этом инфляция тут же подскочит. Коллеги, а как вы хотите? Поэтому я бы не стал здесь обращать внимание на инфляцию. Я лишь хочу сказать, что как только появляются какие-то исключения из правил для одного или двух, тут же две сотни компаний и отраслей хотят исключения, а потом вся страна хочет исключения. И мы живем благодаря сплошным исключениям, а все исключения из правил – это всегда коррупционная составляющая.

Пятое

Пятый момент, который мы получим при плоской шкале НДС 10%. В настоящее время стоимость обналички варьируется в разных концах страны от 8% до 12%. Затем, благодаря этому обналу, нарушая Налоговый кодекс, можно поставить НДС к вычету, не заплатить налог на прибыль, платить «конвертную» зарплату и прочее. Так вот, если мы установим единую плоскую шкалу по НДС по ставке 10%, а стоимость обнала тоже примерно 10%, то в части экономии НДС необходимость в обналичке мгновенно исчезает.

Вы скажете: «А еще эти обналиченные деньги расходуются на конвертную зарплату, уменьшают налог на прибыль и т.д.» На самом деле, в части, касающейся уменьшения налога на прибыль, вообще проблем никаких нет, я на семинарах об этом подробно рассказываю. В части, касающейся законного снижения страховых взносов – тоже никаких проблем нет. Возьмем хотя бы, ст. 422 НК РФ и ст. 427 НК РФ, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, где даны льготы по страховым взносам и есть освобождения по страховым взносам. Плюс на своих семинарах я даю еще огромное количество способов законного снижения страховых взносов.

В части, касающейся НДФЛ, тоже проблем никаких. По большому счету, нерешаемой проблемой на эту минуту является только проблема НДС. Но, если будет установлена плоская шкала 10%, проблема НДС будет автоматически решена. Но тут мы приобретаем, коллеги, еще одно преимущество.

Шестое

В настоящее время обналичка используется, как почва для подпитки коррупции и откатов. Я думаю, ни для кого не секрет, кто работает в реальном секторе экономики, что в нашей стране, по крайней мере, Дмитрий Анатольевич Медведев несколько лет назад сказал, я сейчас боюсь ошибиться, но он сказал, что примерно из пяти триллионов рублей, направляемых на госзакупки, минимум один триллион рублей разворовывается. Недавно выпустили концепцию, и Минпромторг ее утвердил. Минпромторг пытается создать систему по подсчету объема нелегальных товаров, оборачивающихся на территории РФ. Дай Бог удачи Минпромторгу. Но объем коррупционной составляющей, объем коррупционных денег и откатных денег, которые обращаются на территории РФ, по-моему, никто никогда толком и не считал. Поверьте мне, этот объем огромен и если установить плоскую шкалу по НДС, то почва для добывания денег на коррупцию в разы уменьшится, и это хорошо.

Седьмое

Следующая вещь по налогу на добавленную стоимость. Конечно, в части, касающейся экспорта, по-прежнему должна остаться нулевая ставка налога на добавленную стоимость, потому что в данном случае мы будем стимулировать экспорт.

На сегодняшний день в Белоруссии НДС – 20%, в Казахстане НДС – 12%, по Киргизии, Армении не смотрел. Но, если мы установим в России НДС по ставке 10%, мы автоматически получим огромное конкурентное преимущество для инвестиций на территорию России не только с территории стран Содружества, но и с зарубежных стран. Потому что, в данном случае, мы получим самый низкий налог на добавленную стоимость на планете среди тех стран, где НДС установлен.

Он установлен не в таком большом количестве стран, но, по крайней мере, если мы говорим об инвестициях, то в основном инвестиции к нам приходили из Европы. Конечно, большая часть инвестиций – это русские деньги, заранее выведенные с территории страны, но тем не менее, мы получим огромный плюс.

В общем, уважаемые дамы и господа, я немножко на калькуляторе прикидывал, я могу ошибаться, я не Минфин и у меня нет всех данных. Но по тем прикидкам, которые я делал, если мои предложения будут реализованы, то автоматически эта сфера в РФ будет полностью легализована. При этом, несмотря на то, что ставка НДС с 18% по многим отраслям упадет до 10% и все будет легализовано, доходная часть бюджета в части, касающейся налога на добавленную стоимость, резко пойдет вверх. Посчитайте, пожалуйста. И мы можем на эту меру перейти очень и очень быстро.

Заключение: чего боится наше государство?

Коллеги, я привел основные идеи в части касающейся НДС. Пожалуйста, насколько это возможно, используйте их и пишите эти предложения, основанные на моей идее, куда хотите. Можете на меня не ссылаться, подписывайтесь собственным именем – и вперед. Конечно же, еще момент. Чего боится наше государство?

Наше государство всеми силами добивается, так называемой, социальной стабильности. И наше государство снимает «три шкуры» в виде налогов с той немногочисленной части населения, которую мы называем бизнесмены, работающие на классической системе налогообложения. Я это называю подачками и задабриванием. И наше государство задабривает большую часть населения либо подачками, либо тех мелких бизнесменов, которые являются индивидуальными предпринимателями, задабривают низкими налоговыми ставками и всем остальным. И конечно, со стороны этих ребят будет огромное количество возмущений. Им нет смысла возмущаться, потому что они ничего не потеряют. И все, что нужно государству, это провести соответствующую разъяснительную работу и соответствующую правильную пропагандистскую кампанию. Объяснить этим людям, что если индивидуального предпринимателя на упрощенке 6% заставят платить НДС 10%, то да, 10% он будет платить с торговой наценки, если торговым языком говорить, но при этом весь рынок поднимется на эти 10% и, по большому счету, он ничегошеньки не потеряет. Будут некоторые проблемы с тем, чтобы приучить платить налог на добавленную стоимость. Но, учитывая ту огромную армию налоговиков, которую наняли для того, чтобы контролировать НДС, в любом случае, эту армию можно будет сократить в пару раз, и оставшихся людей хватит для того, чтобы не путем палочной системы, а путем семинаров и объяснений научить индивидуальных предпринимателей платить НДС. Как бы то ни было, бюджет получит больше, экономия будет колоссальная, прядка будет больше.

Вот такое, коллеги. предложение по налогу на добавленную стоимость. Спасибо.