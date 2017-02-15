Клерк.Ру
 

НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога

15.02.17 18:17
Просмотров: 

Сегодня в СМИ появилась информация: Минфин и Минэкономразвития обсудили повышение НДС до 21%. Как сообщает РБК, реализовать этот «налоговый маневр» чиновники собираются по схеме «21 на 21»: снизить страховые до 21%, и за счет этого снижения повысить НДС до 21%. В прошлом году дискуссии по увеличению ставки налога на добавленную стоимость уже проводились сотрудниками ведомств. 

Владимир Туров приготовил ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Периодически бизнесмены и просто люди, работающие по найму, спрашивают меня, что я предлагаю в части, касающейся налогов. Я не буду рассказывать вам долгую историю по поводу своих попыток всех этих предложений в органы власти. По всей видимости, мне нужно эти попытки продолжать, возобновить их вновь. И я напишу несколько статей с конкретными предложениями по улучшению ситуации в области налогообложения. Я буду брать отдельно взятые элементы и давать конкретные предложения. Вы можете, используя эти предложения, сами все перепроверить. Все посчитать, сами можете эти предложения перенести на бумагу и разослать в соответствующие органы власти, в частности, депутатам Госдумы, на сайт Администрации Президента, на сайт правительства и т.д.

Штука заключается в том, что когда предлагает один человек, то наши государевы служащие его не видят и, по большому счету, не слышат. А, когда предложение набирает десятки, а то и сотни тысяч соответствующих подписей либо обращений, тогда наше государство на эти обращения вынуждено реагировать. Примером тому является последний федеральный закон, в соответствии с которым было принято решение не наказывать в уголовном порядке тех граждан, которые занимаются рукоприкладством в семьях. Я не говорю, хорошо это или плохо, но факт заключается в том, что против рукоприкладства в семьях выступило письменно несколько сотен тысяч граждан РФ, были собраны соответствующие подписи. Все эти обращения и все эти подписи заметили депутаты Госдумы, и в результате был принят соответствующий закон. Кстати, против этого закона во втором чтении проголосовало только два депутата. В третьем чтении этого закона проголосовало только три депутата. Фракция КПРФ, правда, полностью воздержалась. Но правда заключается в том, что если люди решили, что такой закон нужен, то наши депутаты на эту просьбу, на это требование отреагировали. Как правило, так и бывает.

Итак, коллеги. Каковы мои предложения? Для начала возьмем самый сложный и самый зловредный налог – налог на добавленную стоимость. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, если мы берем микробизнес, малый бизнес и средний бизнес, работающий на классической системе налогообложения, мы имеем огромную, колоссальную неуплату этого налога. И бизнесмены не платят этот налог частенько не для того, чтобы кого-то обмануть, а элементарно, для того, чтобы бизнес мог выжить, для того чтобы бизнес мог заплатить заработную плату. А бизнесмены оптимизируют этот налог очень простым способом. В том числе, путем обналички, я об этом 100 раз рассказывал в роликах и на своих семинарах.

Получается очень интересная картина. Получается, во-первых, что НДС и так не доплачивается в микробизнесе, в малом бизнесе и в среднем бизнесе. Он не доплачивается минимум на 5% от той суммы, в которой он должен быть уплачен.

Второе, что мы имеем. При этом бизнесмены, которые не платят этот налог, вынуждены, нарушать Уголовный кодекс и огромную кучу прочих законов, включая Налоговый кодекс, и они таким образом подставляют себя под недоимки, пени и штрафы.

Мы также имеем в этой части полнейший бардак, связанный с возмещением НДС. Многие люди частенько используют эту лазейку (это делается под крышей соответствующих государственных чиновников) для незаконного возмещения НДС. В общем, здесь огромное криминальное поле и огромные суммы недополученного НДС в бюджет.

Одновременно с этим по налогу на добавленную стоимость мы имеем кучу льгот. Мы имеем, в частности, по ст.145 НК РФ огромное количество видов экономической деятельности и товаров народного потребления, по которым НДС платится не по ставке 18%, а по ставке 10%. Мы также имеем огромное количество товаров народного потребления, по которым ставка НДС равна 0%. Для того, чтобы контролировать всю эту махину, государство вынуждено тратить буквально миллиарды и миллиарды рублей на создание различных систем электронного контроля. По последним данным, только на следующий год, для того, чтобы обеспечить программирование и создание новых систем электронного контроля за каждым шагом налогоплательщика, государство собирается нанять в налоговые органы около 12 000 дополнительных человек. В основном это будут программисты с очень немаленькими зарплатами. Целые институты работают над созданием этих программ контроля и программ слежки, и на ветер вылетает огромное количество денег. То есть, с одной стороны, огромное количество бизнесменов всеми правдами и неправдами не платит НДС, и бюджет недополучает колоссальные деньги, с другой стороны, государство вынуждено содержать армию чиновников и тратить колоссальные деньги для того, чтобы остатки этого НДС все-таки собрать.

В результате Налоговый кодекс в этой части становится абсолютно неперевариваемым. Правила меняются очень быстро, что накладывает дополнительный отпечаток и заставляет… Знаете, когда законов выпускается очень много, и когда они путаные, то это буквально блокирует желание любого человека разбираться в этих путаных законах

Таким образом, коллеги, мы с вами видим, как минимум, что с НДС у нас неоптимальная ситуация. Что конкретно предлагаю я? Понятно, что в этой короткой статье я не буду залезать в детали. Но вы можете брать мои концептуальные предложения, отрабатывать их до деталей с конкретными нормами Налогового кодекса и, ради Бога, отсылайте это, куда хотите. Потому что, я думаю, что в результате реализации моих предложений лучше будет всем и лучше будет вам, в том числе. В конце этой статьи я обязательно опишу плюсы своих предложений.

Первое 

Итак, коллеги, первое, что я предлагаю. Я предлагаю установить плоскую ставку для налога на добавленную стоимость, допустим, в размере 10% (конечно же, все нужно посчитать). При этом, чтобы эти 10% НДС платили абсолютно все, включая всех индивидуальных предпринимателей на любых режимах налогообложения, будь то упрощенка, вмененка, единый сельхозналог или патентная система налогообложения. Чтобы они тоже платили НДС и имели право выставлять счета-фактуры по ставке 10%. Включая все юридические лица на всех спецрежимах. Учитывая такую ситуацию, что необходимо отменить все льготы и вообще исключить из Налогового кодекса ст.145 НК РФ.

Также, коллеги, необходимо, чтобы НДС 10% по плоской шкале платили все те, у кого ставка 0% и все те, у кого ставка 18%. Таким образом, мы получим абсолютно единый порядок уплаты налога на добавленную стоимость, и уже благодаря одному лишь этому шагу на следующий день после введения этого правила полностью исчезнет необходимость заниматься обналичкой. Полностью исчезнет необходимость… Конечно же, чиновники будут против, как всегда, и на это есть свои причины. Мы их можем разобрать. Но, как бы то ни было, полностью исчезнет необходимость ежегодно переписывать законы, исчезнет необходимость в лоббировании, в части касающейся каких-то отраслей – «дай мне льготу» и т.д. Просто все будут платить эти 10% налога на добавленную стоимость.

Второе 

Второе, коллеги. Если бизнесмен или индивидуальный предприниматель закупает товар у физических лиц, например, вы закупаете сельхозпродукты у физических лиц или вы закупаете у физлиц металлолом и т.д., а физлица не будут у нас плательщиками НДС и не будут выставлять счета-фактуры, то в этом случае, второе мое предложение. Разрешить бизнесменам при закупке товаров у физических лиц включать в закупочные акты их паспортные данные, чтобы это можно было легко проверить. Оформлять точно также накладные ТОРГ-12, но при этом разрешить этим бизнесменам формировать налог на добавленную стоимость по ставке 10% с цены закупки, и таким образом, формировать входной НДС и соответственно, разрешить таким бизнесменам ставить его к вычету, либо, если так случится, к возмещению.

Третье 

Третье предложение, коллеги. Благодаря этой мере АСК НДС-2, СУР АСК НДС-2 и прочие системы тотального контроля уйдут в прошлое. Хотя, их можно оставить. Но, совершенно точно, что штат и количество налоговиков, если все мои предложения реализовать (я примерно прикидывал), будет сокращен в 10 раз примерно. Я готов такие предложения сотнями выдавать, соответственно, освободятся колоссальные ресурсы, будет колоссальная экономия для федеральных и прочих бюджетов.

Еще один важный момент. Безусловно, когда будет установлен единый порядок оплаты НДС по плоской шкале 10%, исчезнет необходимость ежегодного многочисленного переделывания гл.21 НК РФ. Вся эта глава НК может быть сокращена до нескольких страниц. Вы скажете: «А как же льготы? А как же общественные организации, или социальные организации, которые приносят пользу обществу?» Я вам скажу так: необходимо, чтобы этот налог платили все. Один раз все вздрогнут, и дальше всем будет лучше.

Четвертое 

Конечно же, сейчас посыпятся, скорее всего, не сильно такие обоснованные цифрами упреки в плане того, что вырастут цены. Дорогие мои, ну хорошо. На некоторые товары народного потребления цены действительно вырастут на 10%. Но разве они у нас не растут последние годы? Вот я, сколько живу в России, цены все время растут. Совершенно дурацкий пример приведу. В этом году я был в Индии. Я третий раз туда за последние 10 лет ездил. Так вот, 6 лет назад, когда я был на этом пляже, можно было на один рубль купить шесть индийских рупий, а сейчас – один к одному. То есть наш рубль и так валится. 31 января 2017 года Минфин заявил о том, что нужно девальвировать рубль на 10%, то есть сделать так, чтобы доллар стоил не 60 рублей, а 66 рублей. А неделю назад они это объявили письменно. Потому что, они собираются благодаря обесцененному рублю собирать дополнительные доходы в бюджет. Естественно, при этом инфляция тут же подскочит. Коллеги, а как вы хотите?  Поэтому я бы не стал здесь обращать внимание на инфляцию. Я лишь хочу сказать, что как только появляются какие-то исключения из правил для одного или двух, тут же две сотни компаний и отраслей хотят исключения, а потом вся страна хочет исключения. И мы живем благодаря сплошным исключениям, а все исключения из правил – это всегда коррупционная составляющая.

Пятое 

Пятый момент, который мы получим при плоской шкале НДС 10%. В настоящее время стоимость обналички варьируется в разных концах страны от 8% до 12%. Затем, благодаря этому обналу, нарушая Налоговый кодекс, можно поставить НДС к вычету, не заплатить налог на прибыль, платить «конвертную» зарплату и прочее. Так вот, если мы установим единую плоскую шкалу по НДС по ставке 10%, а стоимость обнала тоже примерно 10%, то в части экономии НДС необходимость в обналичке мгновенно исчезает.

Вы скажете: «А еще эти обналиченные деньги расходуются на конвертную зарплату, уменьшают налог на прибыль и т.д.» На самом деле, в части, касающейся уменьшения налога на прибыль, вообще проблем никаких нет, я на семинарах об этом подробно рассказываю. В части, касающейся законного снижения страховых взносов – тоже никаких проблем нет. Возьмем хотя бы, ст. 422 НК РФ и ст. 427 НК РФ, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, где даны льготы по страховым взносам и есть освобождения по страховым взносам. Плюс на своих семинарах я даю еще огромное количество способов законного снижения страховых взносов.

В части, касающейся НДФЛ, тоже проблем никаких. По большому счету, нерешаемой проблемой на эту минуту является только проблема НДС. Но, если будет установлена плоская шкала 10%, проблема НДС будет автоматически решена. Но тут мы приобретаем, коллеги, еще одно преимущество.

Шестое 

В настоящее время обналичка используется, как почва для подпитки коррупции и откатов. Я думаю, ни для кого не секрет, кто работает в реальном секторе экономики, что в нашей стране, по крайней мере, Дмитрий Анатольевич Медведев несколько лет назад сказал, я сейчас боюсь ошибиться, но он сказал, что примерно из пяти триллионов рублей, направляемых на госзакупки, минимум один триллион рублей разворовывается. Недавно выпустили концепцию, и Минпромторг ее утвердил. Минпромторг пытается создать систему по подсчету объема нелегальных товаров, оборачивающихся на территории РФ. Дай Бог удачи Минпромторгу. Но объем коррупционной составляющей, объем коррупционных денег и откатных денег, которые обращаются на территории РФ, по-моему, никто никогда толком и не считал. Поверьте мне, этот объем огромен и если установить плоскую шкалу по НДС, то почва для добывания денег на коррупцию в разы уменьшится, и это хорошо.

Седьмое 

Следующая вещь по налогу на добавленную стоимость. Конечно, в части, касающейся экспорта, по-прежнему должна остаться нулевая ставка налога на добавленную стоимость, потому что в данном случае мы будем стимулировать экспорт.

На сегодняшний день в Белоруссии НДС – 20%, в Казахстане НДС – 12%, по Киргизии, Армении не смотрел. Но, если мы установим в России НДС по ставке 10%, мы автоматически получим огромное конкурентное преимущество для инвестиций на территорию России не только с территории стран Содружества, но и с зарубежных стран. Потому что, в данном случае, мы получим самый низкий налог на добавленную стоимость на планете среди тех стран, где НДС установлен.

Он установлен не в таком большом количестве стран, но, по крайней мере, если мы говорим об инвестициях, то в основном инвестиции к нам приходили из Европы. Конечно, большая часть инвестиций – это русские деньги, заранее выведенные с территории страны, но тем не менее, мы получим огромный плюс.

В общем, уважаемые дамы и господа, я немножко на калькуляторе прикидывал, я могу ошибаться, я не Минфин и у меня нет всех данных. Но по тем прикидкам, которые я делал, если мои предложения будут реализованы, то автоматически эта сфера в РФ будет полностью легализована. При этом, несмотря на то, что ставка НДС с 18% по многим отраслям упадет до 10% и все будет легализовано, доходная часть бюджета в части, касающейся налога на добавленную стоимость, резко пойдет вверх. Посчитайте, пожалуйста. И мы можем на эту меру перейти очень и очень быстро.

Заключение: чего боится наше государство?

Коллеги, я привел основные идеи в части касающейся НДС. Пожалуйста, насколько это возможно, используйте их и пишите эти предложения, основанные на моей идее, куда хотите. Можете на меня не ссылаться, подписывайтесь собственным именем – и вперед. Конечно же, еще момент. Чего боится наше государство?

Наше государство всеми силами добивается, так называемой, социальной стабильности. И наше государство снимает «три шкуры» в виде налогов с той немногочисленной части населения, которую мы называем бизнесмены, работающие на классической системе налогообложения. Я это называю подачками и задабриванием. И наше государство задабривает большую часть населения либо подачками, либо тех мелких бизнесменов, которые являются индивидуальными предпринимателями, задабривают низкими налоговыми ставками и всем остальным. И конечно, со стороны этих ребят будет огромное количество возмущений. Им нет смысла возмущаться, потому что они ничего не потеряют. И все, что нужно государству, это провести соответствующую разъяснительную работу и соответствующую правильную пропагандистскую кампанию. Объяснить этим людям, что если индивидуального предпринимателя на упрощенке 6% заставят платить НДС 10%, то да, 10% он будет платить с торговой наценки, если торговым языком говорить, но при этом весь рынок поднимется на эти 10% и, по большому счету, он ничегошеньки не потеряет. Будут некоторые проблемы с тем, чтобы приучить платить налог на добавленную стоимость. Но, учитывая ту огромную армию налоговиков, которую наняли для того, чтобы контролировать НДС, в любом случае, эту армию можно будет сократить в пару раз, и оставшихся людей хватит для того, чтобы не путем палочной системы, а путем семинаров и объяснений научить индивидуальных предпринимателей платить НДС. Как бы то ни было, бюджет получит больше, экономия будет колоссальная, прядка будет больше.

Вот такое, коллеги. предложение по налогу на добавленную стоимость. Спасибо.

Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Мнение
 
Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый
 
Мнение
 
«Обратная» шкала НДФЛ: поощряем богатых и стимулируем бедных
 
Мнение
 
Чего хотят налоговики и как выбирают «жертву»?
 
Директору
 
Владимир Туров: Кризис только начинается
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения133
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента»
15:25
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:22
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:00
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Из-за несовершенства законодательства акционерные общества не попали в реестр МСП и лишились господдержки»
14:55
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Персональные налоги: как платить и чем грозит несвоевременная оплата?»
14:51
еще
 