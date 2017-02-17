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Налог на прибыль: «Чем легче правила, тем проще их соблюдать»

17.02.17 10:34
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Добрый день, уважаемые коллеги.

Я продолжаю выдвигать свои короткие предложения в части, касающейся улучшения законодательства РФ в области налогов. В первой статье я вносил предложения по налогу на добавленную стоимость, которые позволят автоматически убрать и коррупционную составляющую и улучшить в разы жизнь бизнесменов, а также увеличить доходную часть бюджета. Второе мое предложение еще проще.

На сегодняшний день, чтобы списать на затраты по налогу на прибыль тот или иной актив, требуется так называемая амортизация. Приведу банальный пример. Вы купили новый офис или купили новое производственное помещение. Вы поставили НДС к вычету с покупки этого помещения. Дальше цена без НДС у вас уже сформирована, с этой цены без НДС вы берете так называемую амортизационную премию и на ее сумму уменьшаете налог на прибыль. Дальше вы этот купленный объект относите к той или иной амортизационной группе, допустим, к десятой амортизационной группе. И дальше линейным методом начинаете этот актив амортизировать. Вы ежемесячно, а соответственно, ежегодно уменьшаете налог на прибыль на маленькую долю от остаточной балансовой стоимости данного объекта. Государство нам не разрешает списывать подобные объекты на затраты.

Я не знаю, чего государство добивается. И меня совершенно не интересуют в данном случае эти замечательные бредовые идеи, которые я ежедневно наблюдаю в толстенных все новых и новых законах.

Я лучше выскажу свое предложение на этот счет. Я предлагаю сделать следующее.

Первое

Разрешить всем бизнесменам при покупке чего бы то ни было у производителей либо у посредников сразу списывать это на затраты, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. И не важно, что вы покупаете, какие именно товары.

Второе

В части, касающейся основных средств, я предлагаю разрешить бизнесменам тоже сразу все списывать на затраты, не используя никаких норм амортизации, никаких линейных и криволинейных методов, и сразу уменьшать налог на прибыль.

Легкоустанимые моменты по обману

Я даже скажу, какие тут могут быть моменты, и как некоторые бизнесмены попытаются обманывать государство. Это легко устраняется. И я готов услышать критику в свой адрес в части, касающейся следующего момента: если ввести в действие эти два предложения, то тогда бизнесмены будут покупать все время себе что-нибудь новое и новое, и страна вообще не будет получать налог на прибыль. Это правда лишь отчасти.

Во-первых, это будет лишь первые несколько лет. Потому что до бесконечности покупать себе здания и производственные цеха бизнесмен не сможет хотя бы в силу конкуренции, и столы ты себе не сможешь покупать до бесконечности: они не нужны, их ставить будет некуда. А если бизнесмен покупает себе сельхозтехнику, то он тоже до бесконечности ее не сможет покупать.  Поэтому не будет такого, что до бесконечности бизнесмены будут покупать себе основные средства, лишь бы не платить налог на прибыль, сразу поставив все это хозяйство на затраты. Такого просто не будет. Будет какое-то падение в первые годы, но оно будет не таким значительным.

Плюсы

Одновременно с этим, коллеги, когда мы смотрим на проблемы и на минусы, нам нужно увидеть плюсы. Одно лишь это предложение даст очень сильный толчок в развитии экономики и совершенно точно даст очень сильный, большой толчок в обновлении основных фондов, которые на сегодняшний день в России изношены процентов на 70. Я имею в виду основные фонды промышленных предприятий.  Как минимум на 70%.

Если это мое предложение соединить с предложением по введению плоской шкалы НДС и по единой ставке в размере 10% абсолютно для всех режимов налогообложения, мы получим всплеск промышленного производства. И при этом, коллеги, в конце концов, когда у нас будет всплеск промышленного производства, доходная часть бюджета, естественно, вырастет.

Взаимозависимые лица и налог на прибыль

Конечно, коллеги, мы можем сейчас с вами полезть в детали. Например, не будет ли такого, что у одного бизнесмена 5 фирм, и они целый год или целое десятилетие будут друг у друга покупать основные средства для того, чтобы не платить налог на прибыль, постоянно их друг другу перепродавая?

Во-первых, можно установить ограничения, из которых будет следовать, что при покупке основных средств у взаимозависимых лиц, у аффилированных лиц будет использоваться старый способ списания на затраты в части, касающейся налога на прибыль. Либо вообще запретить что-либо списывать на затраты при покупке этих основных средств у взаимозависимых лиц.

Во-вторых, при тех ужасающе сложных методах определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (я знаю, о чем я говорю) совсем не сложно будет установить какие-то дополнительные рычаги контроля, учитывая, что в общем и целом ситуация в разы упростится.

Чем легче правила, тем проще их соблюдать

Я считаю, что цель любого депутата Госдумы, цель любого нормального законодательного органа – ставить перед собой задачу, идти по пути упрощения законов, а не по пути их усложнения. Ибо сам по себе факт упрощения законов и сокращения количества регламентирующих правил, а их на эту минуту несколько десятков тысяч, сотен тысяч, и, позволит экономике вздохнуть более свободно.

Итак, коллеги. В данной статье я хотел акцентировать ваше внимание на одном-единственном предложении: разрешить бизнесменам уменьшать налог на прибыль на любую покупку основных средств, если эти основные средства используются в бизнесе в целях извлечения прибыли. Т.е. используются в производстве или реализации данной компании. Детали можно обсудить. Но ни в коем случае, не усложняя это предложение и не давая никому никаких лазеек.

Помните: чем легче правила, тем легче их будет соблюдать, и тем с большей охотой бизнесмены их будут соблюдать.

Огромное спасибо,  коллеги.

Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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