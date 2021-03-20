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Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?

20.02.17 00:45
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Российский предприниматель Сергей Васильев, автор цикла заметок  о том, как развивался российский бизнес в начале 2000 годов, решил описать на своей странице в Facebook  о том как разделилось  российское общество.

Формально, сословий у нас нет. 

Все люди у нас равны.

Но давайте вдумаемся, какое общество мы слепили за последние 25 лет. У нас в России масса народа живет на зарплату 20-30 тыс. рублей в месяц. Это уровень рабочего, наемного или временно трудоустроенного работника. 

Это – минимальный уровень оплаты труда.

Если работа более-менее квалифицированная, то это уже будет 50-60 тыс. рублей.

Если специалист с высшим образованием и его место в компании является важным, то уровень зарплаты уже около 100-120 тыс. рублей.

Для малого бизнеса - это иногда уже предельный уровень дохода для руководителя и хозяина, но для среднего и крупного бизнеса, это только начало карьерной лестницы.

Хозяин растущего «среднего» бизнеса или руководитель среднего звена в крупном бизнесе получает сейчас в среднем от 150-300 тыс. рублей в месяц.
Топ-менеджер крупной компании или хозяин успешной «средней» компании зарабатывает от 500 тыс. руб. до 1 мил. рублей в месяц.

Всё это пока уровни менеджеров и топ-менеджеров.

Хозяева крепких средних компания зарабатывают и соответственно ежемесячно тратят «на жизнь» от 1 до 3 миллионов рублей.

Ежемесячные доходы хозяев «крупных» компаний сейчас находятся в пределах от 5-10 миллионов рублей в месяц. 

Уменьшить свой бюджет им не удается, слишком много расходов.

Уровень «очень богатых» бизнесменов начинается с ежемесячных доходов/расходов в 20-30 миллионов в месяц.

Но это всё еще не «олигархи». 

Если у тебя есть зарубежная недвижимость, дом и не один, самолёт, яхта, то твои ежемесячные расходы не могут быть менее 1 мил. $ в месяц (это около 50-60 мил. руб/мес.)

И совсем заоблачные траты начинаются, если человек может себе позволить содержать футбольный клуб европейского уровня. 

Тут траты могут достигать 5-6 мил. $/мес.

Итого, мы имеем общество, где месячные доходы граждан могу варьироваться от 20 тысяч, до 300 миллионов рублей в месяц.

Это разница в 15 тыс. раз!

P.S. 
Я не говорю, что это плохо или хорошо. В такой структуре общества есть и плюсы, и минусы.

Но нам однозначно придётся думать, как жить и уживаться в ТАКОМ обществе.

Сергей Васильев
Сергей Васильев

председатель совета директоров ИГ "Русские Фонды"

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1 мнение
Клерк
Kalita
, Хабаровск

Я не говорю, что это плохо или хорошо. В такой структуре общества есть и плюсы, и минусы.

Но нам однозначно придётся думать, как жить и уживаться в ТАКОМ обществе.

 уживаться можно, если не врать! Вранье на государственном уровне по поводу зарплаты и приводит к непредсказуемым последствиям. Если зарплата учителя/врача на одну ставку 7500-10000 руб., то зачем говорить, что он зарабатывает 30 тр, если это 2,5 ставки. Пусть собирают данные почасовой ставки и оценивают по ней зарплату, и не "в среднем по-больнице", а с градацией- сколько человек на какой почасовой ставке работает. 

А вот после такой статистики, можно и поговорить.... с государством, на прямой линии... что такое "преступление, что люди получают такую зарплату в гособоронзаказе",  как выполняются "майские указы", почему у главврача/врача (ректора/преподавателя, директора школы/учителя, директора департамента/обычного чиновника, начальника почты/почтальона) разница в зарплате в 20-30 раз.

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