Сословное общество. Кто и как зарабатывает в России?

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Российский предприниматель Сергей Васильев, автор цикла заметок о том, как развивался российский бизнес в начале 2000 годов, решил описать на своей странице в Facebook о том как разделилось российское общество.

Формально, сословий у нас нет.

Все люди у нас равны.

Но давайте вдумаемся, какое общество мы слепили за последние 25 лет. У нас в России масса народа живет на зарплату 20-30 тыс. рублей в месяц. Это уровень рабочего, наемного или временно трудоустроенного работника.

Это – минимальный уровень оплаты труда.

Если работа более-менее квалифицированная, то это уже будет 50-60 тыс. рублей.

Если специалист с высшим образованием и его место в компании является важным, то уровень зарплаты уже около 100-120 тыс. рублей.

Для малого бизнеса - это иногда уже предельный уровень дохода для руководителя и хозяина, но для среднего и крупного бизнеса, это только начало карьерной лестницы.

Хозяин растущего «среднего» бизнеса или руководитель среднего звена в крупном бизнесе получает сейчас в среднем от 150-300 тыс. рублей в месяц.

Топ-менеджер крупной компании или хозяин успешной «средней» компании зарабатывает от 500 тыс. руб. до 1 мил. рублей в месяц.

Всё это пока уровни менеджеров и топ-менеджеров.

Хозяева крепких средних компания зарабатывают и соответственно ежемесячно тратят «на жизнь» от 1 до 3 миллионов рублей.

Ежемесячные доходы хозяев «крупных» компаний сейчас находятся в пределах от 5-10 миллионов рублей в месяц.

Уменьшить свой бюджет им не удается, слишком много расходов.

Уровень «очень богатых» бизнесменов начинается с ежемесячных доходов/расходов в 20-30 миллионов в месяц.

Но это всё еще не «олигархи».

Если у тебя есть зарубежная недвижимость, дом и не один, самолёт, яхта, то твои ежемесячные расходы не могут быть менее 1 мил. $ в месяц (это около 50-60 мил. руб/мес.)

И совсем заоблачные траты начинаются, если человек может себе позволить содержать футбольный клуб европейского уровня.

Тут траты могут достигать 5-6 мил. $/мес.

Итого, мы имеем общество, где месячные доходы граждан могу варьироваться от 20 тысяч, до 300 миллионов рублей в месяц.

Это разница в 15 тыс. раз!

P.S.

Я не говорю, что это плохо или хорошо. В такой структуре общества есть и плюсы, и минусы.

Но нам однозначно придётся думать, как жить и уживаться в ТАКОМ обществе.