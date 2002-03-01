Налог на имущество: способ «драть шкуру» до конца жизни

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Добрый день, друзья.

Моя первая статья была связана с предложением по введению единой плоской шкалы НДС по ставке 10%. Вторая статья была посвящена тому, чтобы разрешить бизнесменам мгновенно списывать на затраты покупку любых основных средств. А сейчас, коллеги, я хочу поговорить о налоге, который имеет отношение к каждому жителю нашей страны. Это налог на имущество. Неважно, что это: налог на квартиру, налог на дом, налог на дачу или налог на автомобиль.

Я считаю, что эти налоги нужно полностью отменить. Я поясню свою позицию и расскажу вам, как это отразится на экономике.

Итак, что получается? Вы работали-работали и заработали себе на машину или на квартиру. Допустим, вы заработали себе на покупку квартиры 5 млн рублей. Так вот, коллеги, когда у вас есть на руках 5 млн рублей, вы уже заплатили все мыслимые и немыслимые налоги. Если вы работаете в компании наемным сотрудником, а ваша компания работает на классической системе налогообложения, то уже с этих 5 млн рублей вы заплатили 13% в бюджет НДФЛ, т.к. вы являетесь физическим лицом. Ваш работодатель с 5 млн рублей уже заплатил 30% страховых взносов. Считаем, что эти деньги тоже пошли в бюджет. Я прошу специалистов не придираться по поводу внебюджетных фондов. Я все прекрасно понимаю, куда идут деньги.

Третий момент, коллеги. Ваш работодатель с этих 5 млн рублей уже заплатил НДС 18%, потому что при выплате вам заработной платы в размере 5 млн, он не может поставить НДС к вычету. Входного НДС нет, вы ему счет-фактуру, естественно, никакую не выдавали. Получается, что уже, как минимум, было заплачено 3 налога и, как минимум, с 5 млн рублей, которые вы «чистыми» получили на руки, государство получило 73% дополнительных налогов.

На самом деле, коллеги, с этой суммы было заплачено гораздо больше налогов. Вы, получили 5 млн рублей и уже заплатили 73% налогов, и решили купить квартиру у продавца, отдавая ему 5 млн рублей, и этот продавец квартиры по №214-ФЗ освобожден от уплаты НДС. Но этот продавец, тем не менее, заплатит с этих 5 млн рублей страховые взносы, ибо из этих денег, которые вы ему отдадите, N-ная сумма уйдет на заработную плату. А значит, он заплатит страховые взносы, НДФЛ и налог на прибыль… И так далее. А что значит «и так далее»? Да потому что у нас есть куча других различных налогов и, так называемых, нетарифных сборов. Их, по подсчету господина Потапенко, уже штук 70 набралось.

Например, он (продавец квартиры) возит на большегрузах кирпичи себе на стройку. Милости просим, отдай 3 руб. 6 коп. за каждый километр пробега. Я не хочу устраивать этот ликбез. У нас, в конце концов, не семинар по оптимизации налогов. Но обратите внимание, тут 73% с 5 млн рублей заплачено, и там еще при покупке квартиры заплачены различного рода налоги и сборы.

Ну, хватит уже драть шкуру с этого человека! А теперь государство собирается драть шкуру с этого человека всю оставшуюся жизнь, заставляя его после покупки квартиры платить налог на имущество, причем с кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость не до всех еще дошла. Она потихонечку доходит… Пока только в Москве и Московской области, а также в нескольких регионах в прошлом году был введен налог с кадастровой стоимости. До всех граждан дойдет более-менее, что такое налог с кадастровой стоимости, только в ноябре 2017 года… Вот тогда многие вздрогнут по этому поводу, и тогда многие увидят увеличение налога на имущество в 2-15 раз по сравнению с тем, что вы платите сейчас, и я не шучу. Это никакая не шутка.

Так вот, коллеги, я считаю, что способ брать налог на имущество всю оставшуюся жизнь с граждан – это не способ пополнения бюджета. Это способ уничтожения экономики. Потому что данный налог просто сдерживает развитие экономики. Конечно, мои оппоненты могут сказать: «Но если это разрешить, то люди будут скупать массово недвижимость». Ну и что? Ну и пусть массово скупают недвижимость. Ведь при массовой скупке недвижимости строительные компании будут процветать. Это означает, что за каждой строительной компанией стоит от 7 до 10 отраслей, потому что, когда население начинает массово скупать недвижимость, строительные компании начинают массово эту недвижимость строить, они покупают стройматериалы. Люди покупают туда люстры, столы, и у нас вся промышленность пойдет вверх. Государство в результате намного больше денег получит за счет других налогов.

Нельзя наказывать человека за то, что он богатеет. А сейчас все направлено на то, что чем богаче ты, тем больше мы тебя обкладываем налогами. Посмотрите на автомобили. Если у тебя «Жигули», то ты платишь налог 2 тыс. рублей, а если ты ездишь на «Bentley» или дорогом «Lexus» с 6-литровым двигателем, милости просим, от 80 до 150 тыс. рублей налога на свое транспортное средство отдай в бюджет.

Ну что за бред, коллеги? Мы таким образом убиваем спрос. Мы таким образом убиваем спрос качественных товаров, не говоря уже о том, что перед тем, как купить эту квартиру (с машиной аналогично), уже все налоги заплачены. Плюс, когда вы эту машину покупаете, продавец этого автомобиля эти налоги платит еще раз. Поэтому я считаю, что налог на имущество никакой роли не играет, он убивает экономику и его необходимо отменить. Спасибо, друзья.