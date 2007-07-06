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Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку

03.07.17 18:37

Добрый день, уважаемые коллеги.

Для меня это банальность… Опять вопрос про обналичку: как привлекают к ответственности бухгалтеров, если они были замешаны в обналичке.

Начну с конкретного, дурацкого примера. Сижу я как-то, консультирую владельца бизнеса, рядом сидит главный бухгалтер. Обороты около 5 млрд руб. В процессе консультации выясняется, что налог на добавленную стоимость они оптимизируют посредством связи с «серыми» или обнальными конторами. Дальше выясняется, что эту область курирует главный бухгалтер: она организовала весь этот схематоз. Я спросил у нее: «Вы не боитесь?». Она ответила: «А чего бояться? Все так делают». Я поинтересовался: «А дети у вас есть?» Ответ: «Да, трое». Я еще раз уточнил: «И вы нормально к этим вещам относитесь?» Она: «Мы в безопасности, мы используем разные средства связи: Telegram, WhatsApp и т.д.»

Это далеко не единственный пример, когда главбух компании завязан в «серых» схемах. Частенько бухгалтеры сами рисуют липовые бумаги. Частенько липовые счета-фактуры находятся в компьютере у главбуха. Частенько левые печати бухгалтер хранит в сумочке, либо они в ящике лежат. Иногда дело доходит до абсурда: юристы говорят бухгалтерам, что личные ноутбуки и компьютеры правоохранители изымать не имеют права. Эти юристы советуют: «Можете безопасно готовить левые документы на своих личных ноутбуках, отправлять обнальщикам на подпись. Обнальщики подпишут счета-фактуры и потом их пришлют».

Это абсолютно реальные примеры из моей практики. Таких примеров огромное количество. Скажу правду: не так-то просто в нашей стране против директора, против владельца бизнеса или против главбуха возбудить уголовное дело. На это есть огромное количество причин: абсолютная перегруженность следственных органов, недостаток квалифицированных кадров и т.д. Мягко говоря, не так-то просто выйти на конкретного налогоплательщика и доказать, что он занимался обналичкой, возбудить уголовное дело и т.д. Тем не менее, если посмотреть общую статистику, общую тенденцию, к величайшему сожалению, у меня мурашки по коже…

Два бухгалтера чуть «не уехали» на 10 лет за схему с однодневками

Я приведу один из самых последних примеров. В нашей прессе это уже было напечатано. Не буду называть фамилии, в этом нет никакой необходимости. Два бухгалтера пришли работать в компанию. Нормально, спокойно трудились. Владелец бизнеса предложил им зарабатывать дополнительную копейку, помогая иным бизнесменам оптимизировать НДС и налог на прибыль путем обналички.

Для этих целей бухгалтеры все организовали и получали неплохую зарплату – 200-300 тыс. руб. за работу. В этой схеме использовались 48 однодневок, которые они купили, либо сами создали. Для взаимодействия между собой использовали Mail.Ru Агент, WhatsApp и другие программулины…

Дорогие мои человеки, все эти программулины, абсолютно все до единой, прослушиваются, просматриваются и находятся под контролем. Есть одна программа, которую никто не смог взломать, и ее тут же Росфинмониторинг внес в список запрещенных. Есть специальные мэйлы, которые пока еще недоступны нашим спецслужбам, но никто ничего гарантировать не будет по одной простой причине: что недоступно сейчас, будет доступно в будущем.

Как бы то ни было, оперативники добыли нужную информацию. Они нашли достаточное количество доказательной базы, что через однодневки переведено больше 9 млрд руб. Возбудили уголовное дело: инкриминировали создание преступной группировки, до 10 лет лишения свободы.

Хорошо, что бухгалтеры вовремя все осознали, пошли на сотрудничество со следствием, признали свою вину, появилась куча смягчающих обстоятельств. В общем, суд над ними сжалился, хотя, такое в нашей судебной практике бывает чрезвычайно редко: обычно суды дают сроки, которые просит прокуратура. Бухгалтеры отделались «легким испугом»: каждый из них получил по 4 года условно и продолжает спокойно работать. Безусловно, тот, кто организовал эту преступную группировку, до сих пор находится под стражей, по нему дело не закончилось. Я на 100% уверен, что он получит реальный срок лишения свободы.

Вам оно надо: рискуя свободой и кошельком, участвовать в чернухе?

Уважаемые коллеги, вопрос даже не в примерах, которые я привел… Я неоднократно ссылался Постановление Пленума ВС РФ №64… Согласно ст.15 УК РФ и ст.78 УК РФ, если вы внимательно почитаете текст в части, касающейся тяжести преступлений, и соотнесете со сроками исковой давности, согласно ч.2 ст.199 УК РФ, вы поймете, что этого достаточно, чтобы 10 лет подпрыгивать и ждать: придут к тебе или не придут… Потому что, согласно этой нормативной базе, срок привлечения к уголовной ответственности равен 10 годам. Добавьте к этому, уважаемые бухгалтеры, такие вещи, как возможная ответственность всем своим личным имуществом. Существует определенная градация, определенные обстоятельства, при которых бухгалтер может ответить личным имуществом по долгам компании и т.д.

Возникает вопрос: а оно вам надо? За 3 копейки участвовать в этой чернухе? Тем более, есть законные способы оптимизации налогов.

Допустим, директор ставит задачу: нужна наличка, законная наличка. Выдавать ее в виде подотчетных сумм упаришься, потом это переписывать, понимая, что эти деньги никогда не вернутся и ничего купленного на них легального нет…

Уважаемые коллеги, хорошо, что в этом примере бухгалтерам дали по 4 года условно, а ведь все могло закончиться реальным сроком… Вы думаете, пока шло следствие, им было приятно ездить на допросы, ночами не спать и подпрыгивать, зная, что светит до 10 лет лишения свободы… Думать, закроют или закроют, посадят или не посадят… Представляете, сколько нервов на это ушло? И все это за заработную плату… В данном случае я не выступаю против владельца бизнеса или директора, который ставит такие задачи бухгалтеру: меня удивляет беспечность. В нашей стране можно работать легально! А если кому-то хочется работать нелегально, то существуют безопасные вещи. Нужно грамотно делать, нужно знать, как это делать.

Данная статья посвящена только одному – призыву бухгалтерам: уважаемые коллеги, проявляйте, пожалуйста, здравый смысл.

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Владимир Туров

владелец юридической компании «Туров и партнеры» (Москва)

Источник: Блог о налогах Владимира Турова

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