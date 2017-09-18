«Декларация.Online» — защищаем бухгалтеров от рутины и злых инспекторов

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Здравствуйте, меня зовут Марат, я управляющий компании «Такснет». Мы разрабатываем десктопные, облачные и веб-решения для бухгалтерии и бизнеса.

«Такснет» начинает вести блог на «Клерке» и, прежде чем вступить на территорию бухгалтеров, я хотел бы отдать должное этой профессии.

Быть бухгалтером сложно, в том числе и из-за нас, руководителей (простите нас). Изменения налогового законодательства невозможно предсказать. Ответственность огромная, а понимания со стороны коллег иногда не дождешься.

Я ценю порядочность, принципиальность и честность бухгалтеров. Они экономят деньги на налогах для компании и хлопочут о повышении зарплаты для сотрудников. При этом профессия, несмотря на внешнюю невозмутимость, абсолютно творческая.

Такое же отношение к бухгалтерам я внедрял, пока мы вели разработку нового продукта — «Декларации.Online». Я поставил команде цель сделать не очередную систему для отправки отчетности, а сервис, который ощутимо облегчит жизнь бухгалтера.

Давайте расскажу пару слов о «Декларации.Online».

Во-первых, это веб-сервис. Он работает без установки программы, прямо в окне браузера. Для работы в «Декларации» нужны только компьютер и доступ в интернет.

Во-вторых, в ней нет ничего лишнего. Мы не стали нагружать «Декларацию» лишними функциями, которыми бухгалтеры часто не пользуются, вроде сверки НДС или проверки контрагентов. В будущем они появятся, но подключать эти функции или нет — выбор пользователя.

В-третьих, в ней нет скрытых платежей. Цены в наших прайсах окончательные.

И наконец, мы принимаем действующие подписи других удостоверяющих центров, поэтому подключиться к системе можно сразу.

Пожалуй, я свою часть выполнил :-)

В следующих постах моя команда расскажет о том, как «Декларация» выручает бухгалтера в работе и что в ней такого особенного.

Хорошей работы!