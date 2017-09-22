Почему ЦБ закрывает банки и будет ли в России один сплошной Госбанк

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Российский предприниматель Сергей Васильев рассказал в своем фейсбуке о причинах нашего нескончаемого банковского «кризиса». Почему ЦБ закрывает банки пачками, как мы к этому шли и куда придем…

Начало. Промстройбанк, Жилсоцбанк и Агропромбанк

Всё началось, как не смешно это сейчас покажется, с… Перестройки, Горбачева и Правительства Рыжкова.

30 лет назад, в погоне за модными словами про «хозрасчет», «конкуренцию» и «самостоятельность предприятий» советское Правительство начало реформу Госбанка СССР, выделив из него три спецбанка: Промстройбанк, Жилсоцбанк и Агропромбанк.

Глупость того решения была даже не в том, что это не было столь уж необходимо в той экономической обстановке. Глупость его была в том, что советские начальники, не понимая рыночной природы денег, взялись за абсолютно неведомую для них игру.

Из Госбанка выделили три спецбанка, с активами и пассивами, но почему-то совсем не дали им «капиталов».

Точнее, что-то им выделили (несколько процентов от валюты баланса), но это были крохи. Советское руководство в Минфине и Госбанке СССР об этом совсем не задумывались, ведь все тогда было общенародное и государственное. Зачем советским банкам «капиталы»?

Далее пошло еще смешнее…

Закон «О кооперации»

На волне нового Закона «О кооперации» Горбачев с Рыжковым разрешили открывать одновременно и банки, что б те могли конкурировать с этими государственными спецбанками. Мол, чем больше конкуренции, тем лучше. И опять… без капиталов.

Можно было открыть новый «кооперативный» банк с минимумом денег, как ларек для пирожков.

Ну, действительно, откуда у советского человека деньги, чтобы требовать с них какой-то капитал, для открытия нового бизнеса?

С этого и началась банковская «эйфория» 90-х, которую мы расхлёбываем до сих пор.

Их тогда мгновенно открылось несколько тысяч. И все – без капиталов!

Началась неистовая конкуренция всех со всеми. Казалось бы, крупные государственные спецбанки должны были победить в той конкуренции, но в отсутствии собственного капитала, величина их балансов стала минусом, а не плюсом. Новые коммерческие банки, начиная с нуля, не были обременены старыми обязательствами и легко переманивали клиентов из госбанков. А те, теряя ликвидность, в отсутствии капиталов и наличии плохих старых кредитов, стали быстро падать.

В результате, не имея капиталов, «советские» спецбанки рухнули за несколько лет.

И на рынке остались только новые молодые коммерческие банки, которые тоже не обладали капиталами, но не были обременены старыми плохими кредитами и стали быстро расти.

Советский голод и дефолт 1998 года

Первые годы 90-х – золотое время молодых коммерческих банков, они много зарабатывали и в принципе, могли со временем сформировать свежую подушку «капиталов», но жизнь пошла иначе. Молодые банкиры стали тратить новые «заработки» на свои житейские личные потребности, ведь они сами вышли из вчерашних «голых» советских граждан, у которых ничего не было.

Кому-то нужна была машина, кому-то квартир, дом и поехало…

Первые банковские «заработки» в те годы ушли на личное потребление, а не на формирование «капиталов». А тут еще и грянул дефолт 1998-го, которые заново обнулил всех, в частности банки.

В новый 21-век, российская банковская система входила опять с нуля, а точнее с нарисованным капиталами. Но помогла девальвация, которая списала старые долги и растущая нефть, которая запустила почти на 10 лет маховик экономического роста. Начав с нуля, банки стали опять зарабатывать хорошие деньги, но желание заработать для себя лично, опять стало превалировать над желанием, отложить заработанное в капитал.

Голое советское прошлое и новый дефолт не дали возможность уталить полноценно голод.

Все тучные нулевые наши банкиры выводили заработанную прибыль для своих личных нужд, а капиталы банков рисовали. В эпоху всеобщего роста, это было не столь заметно, да к тому ж на рынок стал приходить иностранный свежий капитал и казалось, что можно рисовать капитал до любых размеров, ведь потом можно будет легко продать все иностранцам. На рынке была всеобщая эйфория и благостный настрой, на эту картинку «рисованных» капиталов спокойно смотрели и Правительство, и ЦБ, ведь все вроде бы росло, даже без участия государства.

Кризис 2008 года

И потому, абсолютным шоком для всех случился кризис 2008-го, когда государство (Правительство и ЦБ) увидело, что, если они срочно не начнет вливать свежие «государственные» деньги в банковскую систему, всё рухнет.

Слава Богу, это понимание пришло очень быстро и самого ужасного удалось избежать. Правительство и Центральный Банк начали с того года вкачивать огромные деньги в капиталы своих государственных банков: ВЭБ, ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка.

По сути, в 2008-м году, государство наконец-то начало делать то, что должно было сделать еще 20 лет назад, начав реформу госбанка СССР. 20 лет были потрачены впустую и бездарно, в ожидании, что невидимая рука рынка как-то сама нарастит капитал банковской системы, без участия государства.

С этого, 2008-го, года и начинается формирование нового скелета нашей банковской системы, где государство планомерно и без колебаний начало вкачивать в капиталы государственных банков столько денег, сколько требовали их нормативы. Если бы этот «станок» не был включён в 2008-ом, мы бы сейчас лежали в руинах, похлеще, чем в 90-х.

Но у этого механизма «капитализирования» банковской системы (через накачку капиталов госбанков) есть и обратная сторона. В такой обстановке, частные коммерческие банки, которые вынуждены искать свободные капиталы на конкурентном тяжелом рынке, оказываются в абсолютно проигрышной позиции.

В этой игре без вариантов победит ЦБ. У него неубиенный инструмент конкуренции в поиске свежего капитала – печатный станок. Тут, как говорится - против лома нет приёма.

Что дальше? Круг замкнется?

И теперь картинка будущего проясняется.

Центральный Банк прав, утверждая, что банковская система у нас стабильна. Капиталы ВЭБа, ВТБ, Сбербанка, Россельхоза – растут. Теперь еще будут докапитализированы свежими деньгами «Открытие» и БИН, перешедшие под крыло ЦБ.

Этой когорты банков абсолютно достаточно для экономики, чтобы покрыть все потребности в банковских услугах и кредитах.

Жаль только, что нам понадобилось для этого целых 30 лет, но лучше поздно, чем никогда.

Главное теперь - не увлечься и не скатиться в один сплошной Госбанк, с реформы которого всё и началось…