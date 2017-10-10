Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

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Российский предприниматель Сергей Васильев рассуждает о несправедливости нашей пенсионной системы и о том, как серые зарплаты в обычных компаниях связаны с белыми в госкорпорациях.

Увязка пенсии с уплаченными налогами на практике

Продолжая «пенсионную» тему…

Меня умиляют либеральные утверждения, что не честно, когда один человек всю жизнь работал в белую и платил налоги, а другой работал в черную (налогов не платил), а потом хочет получать одинаковую пенсию. Мол, нужно четко увязать, величину получаемой пенсии, с величиной уплаченных человеком официальных налогов.

Но давайте разберем эту ситуации подробнее и не теоретически, а в нашей реальной житейской обстановке.

Российскую экономику принято называть «рентной», т.е. такой экономикой, где очень важно примазаться к какой-то «теме» и получать с этого ренту. И это действительно так. Такими «темами» можно сегодня назвать все наши госкорпорации, крупные частные холдинги (нефтяные, металлургические, горнорудные), крупные государственные и частные банки, а также сформировавшиеся федеральные торговые сети и всю бюджетную сферу.

Все эти компании и структуры имеют сегодня устойчивые финансовые показатели и приличную маржу, а значит, могут оплачивать из своих доходов и налоги с оборота (типа НДС), и различные акцизы, а также все социальные налоги, включая пенсионные сборы. У сотрудников этих компаний белая зарплата, а часто еще и какой-то соцпакет, типа оплаты медицинской страховки, какие-то путевки и прочее.

Кому-то просто повезло с белой зарплатой

Но является ли факт белой зарплаты реальным достижением их работников?

Нет. Скорее можно сказать, что этому работнику повезло - он нашел свое теплое место в условном Газпроме или Сбербанке, Ростелекоме или «Северстали», в ПФР или в государственной школе.

Сотрудники этих контор сами не платят свои налоги. Это предприятие платит за них все налоги. Если спросить у любого сотрудника Газпрома или Сбербанка, какие налоги он заплатил? То никто на это не ответит, ведь никто этого даже не считал.

Но таких «сладких», доходных мест у нас в стране не много. Потому нашу экономику и называют «рентной», что эта «рента» - редкое, удачное место. Его еще нужно найти, плотно на него сесть, и никого к нему не подпускать.

И потому получается, что у этих «рентных» компаний и структур большая прибыль и маржа, зато все остальные компании, которые их обслуживают, еле сводят концы с концами. Отчасти у наших «рентных» структур потому такая большая маржа, что они ее отбирают у остальных, за счет своего монопольного положения.

Что хочет условный сотрудник Газпрома

Более того…

Условный сотрудник Газпрома, получив свою белую зарплату (а, может, и бонус) потом выходит на «рынок» и требует, чтобы ему как можно дешевле продали ВСЁ: мясо на рынке, одежду в супермаркете, или путевку на курорт. Имея заработанную белую зарплату, он начинает жестко диктовать всем остальным – конкурируйте между собой за возможность предоставить мне услуги.

И весь остальной «рынок» начинает неистово конкурировать, чтобы предложить товар или услугу этому «работнику Газпрома». И, понятное дело, конкурируя по ценам, компании вынуждены уходить в серую и черную зону (не платить налоги), чтобы вписаться в свою мизерную маржу.

В общем, «рентный» бизнес забрал под себя все сладкие места в экономике и может платить там белые зарплаты, а весь остальной рынок вынужден их обслуживать, уйдя в тень, чтобы хоть как-то выживать.

А теперь, давайте ответим: честно или не честно платить одинаковые государственные пенсии сотруднику Газпрома и условному «работяге» (кто делал ремонт его квартиры), селянину (кто привозил парное мясо к его загородному дому), или парикмахеру (кто его регулярно стриг).

При этом у работника Газпрома зарплата была белая, а у них всегда в конверте.

Честно это или нет?

По моему личному убеждению, если уж у нас пока экономика «рентная», то эти «рентные» бизнесы должны делиться своими сверхприбылями с остальными участниками рынка, у которых они эти прибыли "забрали" и потому... государственную пенсию должны получать все и примерно равную.

P.S. А работник условного «Газпрома» всегда найдет, как отложить себе на старость что-нибудь еще, кроме государственной пенсии…