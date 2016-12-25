Главное за неделю для бухгалтера: поздравляем Тишину и разбираемся со страховыми взносами

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Многие работодатели готовы пойти навстречу своим сотрудникам и перед долгими праздниками выплатить им зарплату за декабрь. Но если зарплату выплатить 30 декабря, то когда платить НДФЛ с нее и как эти операции отражать в форме 6-НДФЛ? Нам обязательно нужно найти ответы на эти вопросы в этом году

Перед вами последний выпуск бухгалтерских новостей в 2016 году. Через неделю нам предстоит встретится с салатом оливье и погрузиться пучину безделья за которую заплатит работодатель. Поздравляю с Рождеством и с наступающим Новым годом! Чмоки всем, я буду скучать.

Да, кстати, поздравляем Тишину. Она выиграла елочную игрушку с запахом ИПБ в нашем новогоднем конкурсе.

Итак, все бухгалтерские новости за неделю на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

На официальном сайте ФНС России обновилась программа по заполнению декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год. Пиу!

С 2017 года для ЕНВД и ПСН вместо ОКУН применяются ОКВЭД2 и ОКПД2. Пиу! Пиу!

ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков.

ФНС поменяла коды доходов и вычетов для справок 2-НДФЛ. И поэтому при представлении справок 2-НДФЛ за 2016 год уже должен применяться. Каким образом задним числом вносить изменения в уже выданные на руки справки, непонятно.

Приказ с новыми КБК по страховым взносам находится на регистрации в Минюсте. Некоторые новые коды уже опубликованы, однако в процессе регистрации документ может быть изменен.

Российские власти намерены ограничить валокордин и "Боярышник" продавать по рецептам. Под шумок, Росалкогольрегулирование предлагает создать “Ростабакрегулирование” и “срубить денег” на лицензиях.

С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС. Такой вывод содержится в письме ФНС

В Москве ФСС будет принимать отчеты во время новогодних каникул. Интересно, кого они ждут?

На этой неделе замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору. Между тем, уполномоченный по правам человека Борис Титов сообщил, что ФНС - некоррумпированное ведомство. Эти две новости не укладываются в голове.

Накопительные взносы в ПФ заморозили еще на три года. “Опять граждан обчистили” - вяло пишут граждане в комментариях.

Минимумы повысили. Президент России подписал закон, повышающий МРОТ с 1 июля 2017 на 300 рублей, а в Московской области с 1 декабря увеличили минимальную заработную плату на 1 250 рублей. Вот.

Глава Минфина рассказал о грядущей налоговой реформе. Нас ждут снижение страховых взносов, повышение НДС, а также регрессивное налогообложение оплаты труда и много новых отчетов.

Десяточка важных бухгалтерских статей

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С нового года страховые взносы администрирует ФНС. Это кардинальное изменение в бухгалтерской отчетности и мы подготовили серию статей. Рассказываем, чем именно с 1 января 2017 года займутся налоговые органы, собрали в таблицу: «Анализ изменений законодательства по страховым взносам», объясняем, что произойдет с отчетностью по страховым взносам .

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Федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ вносит широкомасштабные коррективы как в ч. I, так и в ч. II НК РФ.

Об изменениях в часть первую Налогового кодекса читайте в статье: что учесть в 2017 году?

Новшества не обошли стороной и гл. 26.2 НК РФ: еще раз увеличен предельный размер доходов при УСНО. В статье “«Упрощенка» – 2017: очередные поправки гл. 26.2 НК РФ” рассмотрены изменения, затронувшие гл. 26.2 НК РФ.

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Ну, ребята, держитесь!.. Такой заголовок у статьи, в которой рассказывается, что проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны. Начиналось все с неприятных, но некритичных изменений, таких как появление ПБУ 18/02. Теперь, видимо, пришло время для коренной ломки.

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Отличная, никому не нужная статья: Готовимся к годовой отчетности. Ремонт и реконструкция: бухгалтерский учет и налогообложение. Всего 87 просмотров.

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Какими должны быть действия работодателя, если работник обратился в трудовую инспекцию с жалобами? Новая картотека от Клерк.Ру

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Что делать если не правильно уплатил тот или иной налог? Как правильно подать в налоговый орган исправительную декларацию по и доплатить недостающий налог и пени в бюджет? Отвечаем на эти вопросы в статье: Как правильно доплатить налог в бюджет без штрафных санкций

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ФНС утверждает, что ваш контрагент - однодневка. Статья о том, как бороться с этими утверждениями и выводами налогового органа.

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Долгое время посетители нашего форума обсуждали проблему зачисления на лицевые счета налогоплательщиков денежных средств, уплаченных через систему Сбербанк Онлайн. Однако в минувшую пятницу предприниматель сообщил, что после многомесячной переписки и телефонных звонков ему наконец-то удалось уладить этот вопрос: ИФНС отменила свое решение о штрафе.

Уже несколько дней в разных темах посетители нашего форума обсуждают один и тот же насущный вопрос относительно НДФЛ с декабрьской зарплаты. Многие работодатели готовы пойти навстречу своим сотрудникам и перед долгими праздниками выплатить им зарплату за декабрь. Но если зарплату выплатить 30 декабря, то когда платить НДФЛ с нее и как эти операции отражать в форме 6-НДФЛ? Эти вопросы очень волнуют бухгалтерское сообщество. А когда вы планируете осчастливить сотрудников декабрьской зарплатой?

Бухгалтер решила сменить версию программы (с 1С 8.2 перейти на 1С 8.3). Однако собственник бизнеса хочет убедиться, что расходы действительно обоснованы. Своими сомнениями директор поделился с читателями нашего форума: Уж не обманывает ли его главбух?

Посетитель нашего форума всерьез задумался над вопросом урезания зарплаты сотрудника, работающего за МРОТ. По его словам получается, что 7500 рублей – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников. А что вы думаете по этому поводу?

Водители маршруток, нарушая законодательные нормы, не выдают билеты, являющиеся бланками строгой отчетности, а виноватыми оказываются пассажиры…Читательница нашего форума попала в нелепую ситуацию. Ее оштрафовали на 1000 рублей за якобы безбилетный проезд в маршрутке. Женщина недоумевает: на каком основании?

«Налоговая сравнивает теплое с мягким», - возмущается давняя читательница нашего форума. Главбух уже устала пояснять налоговикам, что показатели, которые они постоянно сравнивают, не сходятся по причине того, что они не могут сойтись в принципе.

Без НДС

На прошлой неделе в Канаде выпал снег, и сотрудники зоопарка в Торонто решили слепить снеговика для большой панды по имени Да Мао. Но панде снеговик не понравился — Да Мао попыталась сломать его. На видео животное отламывает снеговику голову, запрыгивает на него, бьет и пинает. Но все бесполезно.