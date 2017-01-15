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Обзор за неделю: осторожно тестируем новый бухгалтерский год

15.01.17 22:22
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Как известно, с 2017 года администратором страховых взносов стала налоговая служба. Бухгалтеры страны осторожно тестируют новый бухгалтерский год. Все ли пройдет гладко в переходный период? Мы отмечаем, что бухгалтеры уже сталкиваются с проблемами переходного периода и жалуются на форуме.

Про старый год бухгалтеры будут помнить еще, как минимум месяц, напомним, что здесь лежат: все формы квартальной и годовой отчетности за 2016 год, а здесь опубликован: календарь сроков сдачи отчетности за 2016 год для ООО и ИП, а еще:

Итак, все бухгалтерские новости за неделю на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

С 1 января 2017 года в России стартовала декларационная кампания по доходам физических лиц, полученным в 2016 году. На Клерке можно скачать бланк декларации в формате Excel.

Приказ с новыми КБК по страховым взносам вступил в силу. Все КБК на 2017 год можно найти в нашем справочнике «Коды бюджетной классификации по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами на 2017 год».

В четверг ФНС утвердила форму уведомления о контролируемых иностранных компаниях.

Налоговики напоминают, что не сдавшие сведения о среднесписочной численности налогоплательщики не только заплатят штраф, но и не попадут в реестр малого бизнеса. Отчет нужно сдать не позднее 20 января.

Декларация по налогу на прибыль за 2016 год сдается по новой форме.

Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом. Однако ФНС опоздала с регистрацией приказа в Минюсте и он вступит в силу с 1 января 2018 года.

В пятницу ФНС РФ внесла изменения в форму налоговой декларации по НДС. Обновленная декларация будет представляться за 1 квартал 2017 года.

С начала года бухгалтеры ломают себе голову над проблемой: какой статус плательщика ставить в платежных документах на уплату страховых взносов с 2017 года? Мы собрали всю информацию от налоговиков.

Парадокс. ФНС настаивает на представлении декларации по транспортному налогу по не вступившей в силу форме.

Минкомсвязь определила критерий отнесения территорий, к местностям где можно не применять онлайн-кассы. Это населенные пункты, численностью менее 10 тысяч человек. В комментариях к новости посчитали, что сельский предприниматель экономит 5930 рублей.

В Иркутской области наказали государственных инспекторов по труду. За участие в судах против индивидуальных предпринимателей!!! И так будет с каждым.

Восемь важных бухгалтерских статей

1

На Клерке сильно прокачались тесты для бухгалетров. Предлагаем оценить новый формат и проверить знание упрощенной системы налогообложения в 2017 году. Для представителей «основной бухгалтерской ориентации» тест «Что изменилось в 2017 году?» обязателен к прохождению.

2

Вы наверное все это уже знаете, но мало ли. Статья про наиболее значимые изменения 2017 года, внесенные во вторую часть Налогового кодекса и затрагивающие налоги и налоговые режимы.

3

Новая Картотека на Клерке: Что делать работодателю, если сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобами на неправедное начальство?

4

С помощью этой публикации можно проверить необходим ли вашей компании обязательный аудит за 2016 год? Информация от Минфина.

5

Клерк.Ру раскопал исторический документ о том, как Сталин в 1943-м отправил бухгалтерскую армию ковать оружие победы. В комментариях вспоминают стихи Осипа Мандельштама.

6

УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год. Статья от постоянного автора Клерк.Ру Надежды Камышевой

7

Клерк опубликовал ТОП-10 важнейших судебных прецедентов по налоговым спорам 2016 г. В подборку вошли 8 дел от Верховного Суда РФ и 2 дела из Конституционного Суда РФ, которые по мнению автора самые знаковые.

8

«Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом», говорил Альберт Эйнштейн. Налоговое право в части предоставления налогоплательщику вычета НДС построено по такому же принципу, со своими дураками и гениями. Читайте рассуждения автора в статье: Хаос как норма налогового права, или добросовестность — мать порядка

А что интересного на бухгалтерском форуме?

С 2017 года действуют новые коды ОКВЭД и ФНС самостоятельно в автоматическом режиме поменяла коды в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с помощью переводных ключей. Но увы, не для всех компаний процесс замены кодов прошел гладко. Читатели нашего сайта периодически жалуются на некорректную информацию в ЕГРЮЛ о видах деятельности.

С 2017 года администратором страховых взносов стала налоговая служба. Все ли пройдет гладко в переходный период? С одной проблемой уже столкнулась читательница нашего форума. ИП уволил всех сотрудников и хочет официально избавиться от статуса работодателя. Раньше для этой цели в ПФР и ФСС подавались соответствующие заявления. А что сейчас?

Главный бухгалтер — это такой же сотрудник компании, на которого распространяются все нормы Трудового Кодекса. Но как осуществить свое законное право на отпуск, если ты бухгалтер не только главный, но и единственный? Таким вопросом задалась читательница нашего форума.

Посетительница нашего форума недоумевает: в конце года ФНС ввела новые коды доходов для 2-НДФЛ, тогда как доход начислялся с начала года по старым кодам. Речь идет о премиях, которые весь год начислялись по коду 2000, а в декабре ФНС преподнесла бухгалтерам сюрприз в виде новых «премиальных» кодов 2002 и 2003. Как выяснилось, что делать неизвестно никому.

Незадолго до конца года на счет фирмы поступил крупный аванс, который планировалось незамедлительно перечислить поставщикам за поставку оборудования. Но банк в рамках закона о противодействии финансированию терроризма заблокировал счет, и перечислить полученные деньги поставщикам компания не смогла. Что делать? Из-за мнительности банка компании грозит уплата внушительной суммы в виде НДС с аванса.

А теперь музыка

Немного психоделической ламповой музыки вам в ленту. Это джаз от Антоха МС.

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Борис Мальцев
Борис Мальцев

руководитель «Клерк.Ру»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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03:32
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Над.К прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
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<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
вчера, 23:23
Аноним прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
вчера, 22:41
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
вчера, 22:29
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Аноним прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
вчера, 22:24
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вчера, 22:14
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вчера, 21:55
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yante прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
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вчера, 21:43
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Над.К прокомментировал материал «Всегда ли ИП платит страховые взносы с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?»
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