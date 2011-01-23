Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш

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Отчетность. Мысли наших читателей заняты сдачей годовой отчетности, это видно по вопросам в форуме и характере поисковых запросов на Клерк.

Однако, на форуме встречаются интересные темы-задачи, которые подкидывают нам законодатели и чиновники. Например, как ИП получить пособие по беременности и родам из ФСС или как ИП- работодателю, зарегистрироваться в статусе ИП-работодателя? Казалось бы, наша страна, это не Готэм и такие вопросы должны решаться очень просто, но нет, подобные обсуждения занимают до 100 страниц в форуме. Но, у нас есть чем ответить равнодушным чиновникам, депутатам, запутывающим законодательство, власти, увеличивающей налоговое бремя и не задумывающейся о малом бизнесе. Вот вам: ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы. Получите и распишитесь!

Итак, все бухгалтерские новости за неделю на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

С 6 февраля 2017 года изменятся реквизиты для уплаты налогов в Москве и Московской области.

Утвержден формат представления пояснений к декларации по НДС. С 1 января 2017 года пояснения обязательны в электронном виде через ТКС.

В Думе делают вид, что хотят упростить администрирование налогов для малого бизнеса. И это те люди, которые пытались в 2014 году “протащить” огромный торговый сбор.

Индивидуальным предпринимателям, использующим наёмный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется. Но, все запуталось, бухгалтеры обескуражены, в комментариях к новости вопросы, на которые нет ответа. Тоже самое происходит и на форуме: ИП, ставшие работодателями, не понимают, как им зарегистрироваться в этом статусе.

Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция. В списке 462 документа.

Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН. Поздравлять предпринимателя вот тут.

Центр при Минздраве предложил ограничить рекламу колбасы и ввести на неё акциз. Из-за того, что в России «не организован учет потребления населением поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот, насыщенных животных жиров». Звучит странно.

С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ.

Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС. Они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения и выводили деньги через «фирмы-однодневки». Не делайте так.

Семь важных бухгалтерских статей

1

Если по итогам налогового периода по правилам главы 25 НК РФ организацией получен убыток, то в налоговом учете его можно перенести на будущие периоды. Перед вами подробная статья о том, как это сделать в бухгалтерском и налоговом учете

2

За что и чем отвечают руководители и собственники бизнеса по долгам и налоговым обязательствам компании? Очень сложная тема. Мы опубликовали полный справочник. Емкий и цельный. Разбирайтесь: Полное руководство по субсидиарной и прочей ответственности собственников и руководителей бизнеса в 2017 году

3

Должен ли ИП без работников сдавать отчетность в ПФР? В статье рассмотрены законодательные нормы, судебная, арбитражная практика, логика. Судя по всему, нет, но может быть и да.

4

Что делать, когда в ходе дела о взыскании долга выясняется, что в отношении должника введена процедура банкротства? Почитайте статью: Если заказчик-банкрот: как предъявить свои требования. Все подробно и с примерами.

5

Еще раз про налоговые риски по сделкам между взаимозависимыми лицами. В статьи изложены аргументы для того случая, когда спор с налоговой инспекцией неизбежен,

6

Статья для тех, кто стал внедрять профессиональные стандарты: Внедрение профессиональных стандартов в организации: процедура и последствия. Этапы работ, примеры, документы, вот это все. Кстати, мы сделали рубрику “Независимая оценка квалификации” и собрали туда все, что касается профессиональных стандартов.

7

Гид по налоговым поправкам в 2017 году и другие важные изменения законодательства. В статье рассмотрены основные тренды «внешней среды», с учетом которых мы с Вами будем работать в 2017 году.

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Детективная история с великолепным сюжетом: ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы. Как Вы думаете, чем все закончилось?

Посетительница форума Клерк.ру расстроена. Беременная женщина, являясь ИП, намеревалась получить пособие по беременности и родам из ФСС. Обсуждение происходит в теме «ИП и декрет», которая насчитывает более 100 страниц и содержит немало советов для предпринимателей, желающих получать пособия по временной нетрудоспособности в ФСС.

Росстат требует от ЗАО много статотчетов, так как не считает его субъектом малого бизнеса. Автор темы разместила письмо из территориального органа Росстата с перечнем всех форм отчетности, которые предлагается сдавать мини-ЗАО. Шок!!! Фото!!!

Как рассчитать аванс, который необходимо выплатить сотрудникам? Таким вопросом задался один из посетителей нашего форума в теме «Аванс». Участники обсуждения поделились своим опытом, а мы сделали опрос.

Ежегодно читатели нашего форума возмущаются по поводу процедуры подтверждения вида деятельности в ФСС. Бухгалтеры недоумевают по поводу того, что это невозможно осуществить через ТКС по принципу сдачи отчетности. Проблема в том, что не существует электронного формата данного заявления.

Организация на УСН выставила клиентам счет-фактуру и акт с выделенной суммой НДС, в договоре также фигурирует НДС. Документы уже были получены заказчиком, а услуга оплачена, когда «упрощенцы» опомнились, одумались и решили все «переиграть», мотивируя тем, что не являются плательщиками НДС. Вот уже неделю ищем ответ на вопрос: “Законно ли это”?

Без НДС

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января и не оставила соцсети без повода для шуток. Первое выступление Дональда Трампа в качестве президента напомнило речь Бэйна — антагониста из фильма «Темный рыцарь. Возрождение». Фраза о том, что власть, захваченную, по мнению Трампа, вашингтонской элитой, наконец вернут народу, совпала почти дословно!

Бейн, как многие помнят, сломал Бэтмена об колено и установил в Готэме автократию. Интересно, это он специально или шутка копирайтеров?

Хорошей рабочей недели, коллеги!