ФНС будет сама исправлять неверные КБК, самозанятые, аудиторов заставляют «стучать», встреча клерков в Краснодаре

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Друзья, объявление! 1 апреля клерки встречаются в Краснодаре. На встречу клерков уже записалось около 20 человек из Москвы, Питера, Ростова и других регионов страны. Кто хочет присоединиться — записывайтесь в блоге Бориса Мальцева.

А теперь к событиям прошлой недели. Итак, все, что важно для бухгалтера за неделю, на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

ФНС будет автоматически перекодировать платежи по взносам с неверными КБК с 11.01.2017 года.

В Госдуму поступил законопроект, позволяющий самозанятым осуществлять деятельность без регистрации ИП. «А потом заставят ставить онлайн-кассы, платить поборы на онлайн передачу, платить в ПФР и соц.страхование по полной. И в итоге, оставят без пенсий»- пишут в комментариях к новости.

ФНС утвердила порядок и сроки размещения открытых данных по налоговым недоимкам организаций. Размещение первых данных запланировано на 25 июля 2017 года. В комментариях — тишина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года

Налоговики объяснили как сдавать расчет по страховым взносам по обособкам. Спойлер: все сложно.

Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки. Транпарентность.

Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы. Кроме того, ФНС обеспечила прирост налоговых поступлений во все уровни бюджета.

Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами. Как назвать своего ребенка нужно уточнять у работника ЗАГСа.

Судебные приставы наложили арест на дамскую сумочку гражданки, задолжавшей коммунальным службам.

Минтруд обновил классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска.

Десяточка важных бухгалтерских статей

1

Еще одна статья на тему: Страховые взносы — 2017. Что уже известно о новом порядке представления отчетов?

2

Получение кредита имеет много плюсов. Ага, ага...Банк Санкт-Петербург рассказал «Клерку» о правах и обязанностях кредиторов и заемщиков.

3

Порядок заполнения и сдачи годовой декларации по налогу на имущество за 2016 год

4

Технологические потери присутствуют в производственном цикле многих промышленных предприятий. Однако не все финансовые работники выделяют их в бухгалтерском учете, не беспокоясь о налогах. Насколько это отвечает нормам действующего законодательства и практике бухучета и налогообложения? Читаем: Как бухгалтеру правильно учитывать технологические потери?

5

Чтобы избежать нервотрепок с налоговиками и полного фиаско в своей профессиональной деятельности, генеральному директору либо нужно быть кристально-чистым и вести компанию по законному пути, либо быть нищим. Подробнее в статье: Быть генеральным директором в России становится все опаснее и опаснее

6

Ответственность за нарушение норм трудового законодательства стала носить дифференцированный характер. Поэтому эту статью нужно обязательно почитать: Анализ изменений в сфере трудового законодательства

7

Все изменения НДС в одной таблице. В статье собраны изменения законодательства, касающиеся НДС, вступившие в силу во втором полугодии 2016 года и начале 2017 года. Просто, удобно, под рукой.

8

УСН с объектом налогообложения «доходы» названа «специальным налоговым режимом». Отличительная особенность такого спецрежима такова, что он имеет свой особый спецобъект, а именно: налог при таком порядке налогообложения начисляется (внимание!) на... налог! В «Мнения» статья про то, Как налог обложили налогом

9

Подробная статья о работе с системой «Платон». Бухгалтерский и налоговый учет платежей в системе «Платон» при расчете транспортного налога, принцип действия, размер платы, подробные примеры и все такое.

10

Статья про письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица» набрала около 20 тысяч просмотров за неделю. Не пропустите мнение Владимира Турова: «Бизнес поставят на колени».

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Женщина устроилась на должность главбуха, но была обескуражена поведением руководства. Как это не парадоксально, но главному бухгалтеру закрыт доступ к программе составления отчетности. Контролировать правильность отражения хозяйственных операций она не имеет возможности. Свои рекомендации коллеге на форуме выразили емкой фразой: «Беги, дядь Мить!»

На форуме бухгалтер с огорчением сообщил, что перечисление НДФЛ не устроило налоговую инспекцию и она, игнорируя декабрьский платеж НДФЛ, требует повторить его еще раз.

«Клерк» устроил онлайн-трансляцию из собственного офиса и предложил всех желающих присоединиться к трансляции, используя мессенджер Телеграм, но никто не смог.

Бухгалтер потратила 5 дней на то, чтобы реализовать законное право на сдачу отчета по доверенности. История случилась из-за нулевого отчета нулевой фирмы, которая никогда не проводила никаких сомнительных операций.

Предприниматели на «вмененке» зачастую небрежно относятся к входящим документам, так как для определения суммы налога не требуется вести учет доходов и расходов. Однако порой такое такая небрежность выходит им боком: Полиция требует от ИП на ЕНВД первичные документы, которых у него нет

На форуме развернулась дискуссия по поводу справки 182н, необходимой для расчета больничных. Бухгалтеры спорят, имеет ли значение размер шрифта в данной справке и соответственно то, на скольки листах она распечатана.

«Клерк» создал в Фейсбуке, альтернативу собственному форуму. В группе «Красный уголок бухгалтера» можно задавать свои вопросы, обмениваться опытом, помогать друг другу. Вы столкнулись с необычной ситуацией в работе? Вам нужен срочный совет коллеги? Вступайте в группу: Красный уголок бухгалтера. В группе уже 350 бухгалтеров.

Без НДС

В поисках новостей о налогах и оптимизации налогобложения «Клерк» проанализировал популярный видеохостинг Coub.com и выбрал несколько лучших коубов: 10 коубов про налоги