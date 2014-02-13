Клерк.Ру
 

"Особняк Любви" в Краснодаре

ФНС будет сама исправлять неверные КБК, самозанятые, аудиторов заставляют «стучать», встреча клерков в Краснодаре

29.01.17 21:02
Просмотров: 

Друзья, объявление! 1 апреля клерки встречаются в Краснодаре. На встречу клерков уже записалось около 20 человек из Москвы, Питера, Ростова и других регионов страны. Кто хочет присоединиться — записывайтесь в блоге Бориса Мальцева.

А теперь к событиям прошлой недели. Итак, все, что важно для бухгалтера за неделю, на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

ФНС будет автоматически перекодировать платежи по взносам с неверными КБК с 11.01.2017 года.

В Госдуму поступил законопроект, позволяющий самозанятым осуществлять деятельность без регистрации ИП. «А потом заставят ставить онлайн-кассы, платить поборы на онлайн передачу, платить в ПФР и соц.страхование по полной. И в итоге, оставят без пенсий»- пишут в комментариях к новости.

ФНС утвердила порядок и сроки размещения открытых данных по налоговым недоимкам организаций. Размещение первых данных запланировано на 25 июля 2017 года. В комментариях — тишина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года

Налоговики объяснили как сдавать расчет по страховым взносам по обособкам. Спойлер: все сложно.

Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки. Транпарентность.

Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы. Кроме того, ФНС обеспечила прирост налоговых поступлений во все уровни бюджета.

Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами. Как назвать своего ребенка нужно уточнять у работника ЗАГСа.

Судебные приставы наложили арест на дамскую сумочку гражданки, задолжавшей коммунальным службам.

Минтруд обновил классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска.

Десяточка важных бухгалтерских статей

1

Еще одна статья на тему: Страховые взносы — 2017. Что уже известно о новом порядке представления отчетов?

2

Получение кредита имеет много плюсов. Ага, ага...Банк Санкт-Петербург рассказал «Клерку» о правах и обязанностях кредиторов и заемщиков.

3

Порядок заполнения и сдачи годовой декларации по налогу на имущество за 2016 год

4

Технологические потери присутствуют в производственном цикле многих промышленных предприятий. Однако не все финансовые работники выделяют их в бухгалтерском учете, не беспокоясь о налогах. Насколько это отвечает нормам действующего законодательства и практике бухучета и налогообложения? Читаем: Как бухгалтеру правильно учитывать технологические потери?

5

Чтобы избежать нервотрепок с налоговиками и полного фиаско в своей профессиональной деятельности, генеральному директору либо нужно быть кристально-чистым и вести компанию по законному пути, либо быть нищим. Подробнее в статье: Быть генеральным директором в России становится все опаснее и опаснее

6

Ответственность за нарушение норм трудового законодательства стала носить дифференцированный характер. Поэтому эту статью нужно обязательно почитать: Анализ изменений в сфере трудового законодательства

7

Все изменения НДС в одной таблице. В статье собраны изменения законодательства, касающиеся НДС, вступившие в силу во втором полугодии 2016 года и начале 2017 года. Просто, удобно, под рукой.

8

УСН с объектом налогообложения «доходы» названа «специальным налоговым режимом». Отличительная особенность такого спецрежима такова, что он имеет свой особый спецобъект, а именно: налог при таком порядке налогообложения начисляется (внимание!) на... налог! В «Мнения» статья про то, Как налог обложили налогом

9

Подробная статья о работе с системой «Платон». Бухгалтерский и налоговый учет платежей в системе «Платон» при расчете транспортного налога, принцип действия, размер платы, подробные примеры и все такое.

10

Статья про письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица» набрала около 20 тысяч просмотров за неделю. Не пропустите мнение Владимира Турова: «Бизнес поставят на колени».

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Женщина устроилась на должность главбуха, но была обескуражена поведением руководства. Как это не парадоксально, но главному бухгалтеру закрыт доступ к программе составления отчетности. Контролировать правильность отражения хозяйственных операций она не имеет возможности. Свои рекомендации коллеге на форуме выразили емкой фразой: «Беги, дядь Мить!»

На форуме бухгалтер с огорчением сообщил, что перечисление НДФЛ не устроило налоговую инспекцию и она, игнорируя декабрьский платеж НДФЛ, требует повторить его еще раз.

«Клерк» устроил онлайн-трансляцию из собственного офиса и предложил всех желающих присоединиться к трансляции, используя мессенджер Телеграм, но никто не смог.

Бухгалтер потратила 5 дней на то, чтобы реализовать законное право на сдачу отчета по доверенности. История случилась из-за нулевого отчета нулевой фирмы, которая никогда не проводила никаких сомнительных операций.

Предприниматели на «вмененке» зачастую небрежно относятся к входящим документам, так как для определения суммы налога не требуется вести учет доходов и расходов. Однако порой такое такая небрежность выходит им боком: Полиция требует от ИП на ЕНВД первичные документы, которых у него нет

На форуме развернулась дискуссия по поводу справки 182н, необходимой для расчета больничных. Бухгалтеры спорят, имеет ли значение размер шрифта в данной справке и соответственно то, на скольки листах она распечатана.

«Клерк» создал в Фейсбуке, альтернативу собственному форуму. В группе «Красный уголок бухгалтера» можно задавать свои вопросы, обмениваться опытом, помогать друг другу. Вы столкнулись с необычной ситуацией в работе? Вам нужен срочный совет коллеги? Вступайте в группу: Красный уголок бухгалтера. В группе уже 350 бухгалтеров.

Без НДС

В поисках новостей о налогах и оптимизации налогобложения «Клерк» проанализировал популярный видеохостинг Coub.com и выбрал несколько лучших коубов: 10 коубов про налоги

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Борис Мальцев
Борис Мальцев

руководитель «Клерк.Ру»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
В минувшие выходные состоялась 11-я традиционная новогодняя встреча клерков
 
Бухгалтерские новости
 
Традиционная новогодняя встреча клерков состоится 6 - 8 декабря в подмосковном пансионате «Звенигородский»
 
Бухгалтерские новости
 
Новогодняя встреча клерков: лучше раньше, чем позже
 
Бухгалтерские новости
 
Клерк.Ру продолжает традицию новогодних встреч своих читателей
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения156
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
19:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
19:27
Аноним прокомментировал материал «Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!»
19:19
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:13
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:48
Клерк
historyfoto прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:42
Клерк
Цой прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
18:41
Аноним прокомментировал материал «ФНС в автоматическом режиме поменяла коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ»
18:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:27
Клерк
stalk прокомментировал материал «Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы»
18:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:25
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
17:44
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:33
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет»
17:13
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:53
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:23
Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
16:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:21
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:19
еще
 