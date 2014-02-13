Как объяснить, что ты самый лучший бухгалтер? Бухгалтерский обзор за неделю

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«Клерк» ищет авторов для создания новых тестов для бухгалтеров. Требуется составить вопросы и правильные ответы по любой актуальной бухгалтерской теме. Один тест — это примерно 10 вопросов и ответов. За каждый готовый тест «Клерк» оплачивает гонорар в 1000 рублей. Кто готов с нами делать жизнь бухгалтеров интереснее пишите на адрес: tot@klerk.ru или тут в комментариях.

На этой неделе «Клерк» выпустил два теста для бухгалтеров. Предлагаем ответить на десять вопросов про «патентную систему налогообложения» и десять вопросов про «страховые взносы 2017». Не забудьте нам рассказать в комментариях как вы прошли тесты.

А теперь к событиям прошедшей недели. Итак, все, что важно для бухгалтера на одной странице.

Бухгалтерские новости за неделю

Налоговики: Пересчитывать авансовые платежи по прибыли на 1 квартал из-за изменения ставок налога не надо

Правительство одобрило законопроект, дающий право налоговикам истребовать документы у аудиторов.

При продаже алкогольной продукции необходимо применять онлайн-кассы с 31 марта. Необходимо купить новые кассы и зарегистрировать их в налоговых органах.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что около трети россиян оправдывают уклонение от уплаты налогов и супружескую измену. Дачу взятки — нет.

Предприниматели и бухгалтеры, внимание! Роспотребнадзор предупреждает о новом виде мошенничества от его имени.

Новость, о том что процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить вызвала бурные споры. В комментариях ругают чиновников.

Минтруда считает, что МРОТ должен стать региональным, чтоб приблизиться к прожиточному минимуму. Между тем Минтруд заявил о снижении величины прожиточного минимума в России в 4 квартале

За незаконную торговлю в Москве будут штрафовать на 50 тыс. рублей.

Как показали результаты опроса, большинство бухгалтеров не занимаются подсчетом фактической зарплаты за полмесяца и выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада.

Шесть новых инструкций для бухгалтера

Простые и понятные инструкции для бухгалтеров в разделе "Картотека"

Девять важных бухгалтерских статей

1

Справочники на «Клерке» пополнились «Справочником государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году».

2

Точного определения, что такое «должная осмотрительность» — не существует, однако мы попытались разобраться как проявить должную осмотрительность максимально быстро и надежно: где быстро проверить контрагентов на надежность?

3

В новом обзоре судебной практики собраны решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам за декабрь 2016 года.

4

Что собой представляет независимая оценка квалификации? Кого и в каком случае на нее отправлять? Обязательно это делать или нет? Какие юридические последствия влечет прохождение данной независимой оценки для работодателя и работника? Разбираемся с новой процедурой в статье: «Независимая оценка квалификации: кому и для чего она может понадобиться»

5

С 2016 года организации и ИП должны передавать в ИФНС ежеквартальную отчетность по форме 6-НДФЛ. Структурированная статья про все это: Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры.

6

С 1 января 2017 года «упрощенцы» могут иметь основные средства остаточной стоимостью до 150 млн руб. В статье Применение УСНО: ограничение по стоимости основных средств рассмотрены отдельные вопросы, связанные с применением данного ограничения на практике.

7

Автор новой статьи ответил известному юристу Владимиру Турову, автору «страшилок для бизнеса». Опасения и риски, изложенные в статье «488-ФЗ: „контрольный“ удар по бизнесу», в значительной части надуманы и возникли в результате перемешивания фактов и нововведений закона, говорит автор. Итак: В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят.

8

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал ограничить хождение наличных денег в России по примеру Индии. Забыв, правда, уточнить, что денежная реформа в этой стране стала причиной смерти 33 человек в первые же десять дней. В статье «​Мода „от купюр“. Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России» рассуждения о том, надо ли России идти по индийскому пути или нет.

9

На первый взгляд порядок регистрации ИП и прекращение его деятельности кажется сложным. Однако все получится быстро и правильно, если знать некоторые особенности этого процесса: Открытие и закрытие ИП. Порядок действий

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Бухгалтер на форуме «Клерка» с огорчением сообщил, что перечисление декабрьского НДФЛ в декабре не устроило налоговую инспекцию и она, игнорируя декабрьский платеж НДФЛ, требует повторить его еще раз.

Упрощенная система налогообложения — это от слова «просто». Чтобы определить сумму налога, достаточно знать остаток на расчетном счете. Если его нет (сколько пришло, столько и ушло) — значит и налога большого быть в принципе не может. Так думают некоторые руководители. Бухгалтер растерялась и спрашивает совета на форуме.

В пренеприятную ситуацию попал читатель нашего форума. Мужчина зарегистрировался в качестве ИП и успешно работал, применяя УСН с объектом «Доходы». Однако спустя 2 года неожиданно выяснилось, что в ИФНС нет его уведомления о переходе на УСН, в связи с чем ИП должен применять общий режим налогообложения со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями в виде НДС и НДФЛ. Бухгалтер слилась, трубку не берет, счета заблокированы. АААААА... Что делать?

Читательница нашего форума работает бухгалтером по начислению зарплаты и ей приходится ежемесячно проводить расследование, чтобы определить кадровые перемещения сотрудников, которых кадровик не указал в графике. Неужели это входит в обязанности бухгалтера? Для чего тогда нужен кадровик? Помогите нам всем разобраться.

Бухгалтер, скопировав в программе предыдущую платежку, отправил деньги в «лопнувший» банк контрагента, в результате чего деньги со счета покупателя ушли, а поставщик ими воспользоваться не может. Как вы думаете — должен ли бухгалтер понести финансовое наказание за такую оплошность?

Красный уголок бухгалтера

«Клерк» создал в Фейсбуке альтернативу собственному форуму. В группе «Красный уголок бухгалтера» на данный момент 400 бухгалтеров, которые активно решают свое проблемы в группе. Давайте посмотрим, какие проблемы обсуждают там.

Встреча клерков в Краснодаре

Коллеги, напоминаем, 1 апреля клерки встречаются в Краснодаре. На встречу клерков уже записалось около 20 человек из Москвы, Питера, Ростова и других регионов страны. Кто хочет присоединиться — записывайтесь в блоге Бориса Мальцева.

Спокойной Вам рабочей недели!