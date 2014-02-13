Главное за неделю: про статусы в платежках по страховым взносам, плата за «гламур», помогите Никите заработать 10 000 рублей

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Всем привет! Меня зовут Борис Мальцев, я создал «Клерк» и сегодня я ответственный за этот обзор.

На этой неделе «Клерк» выпустил два симулятора сдачи бухгалтерской отчетности: Тренажер сдачи бухгалтерского отчета и Тренажер сдачи отчет о движении денежных средств. Тесты и тренажеры для бухгалтеров можно найти в разделе: Игры. Там их уже около десятка.

Кто делает тесты? Я думаю, что бухгалтерские тесты должны создавать бухгалтеры, а не журналисты. Уважаемый бухгалтер, включайся в игру! Требуется составить около десяти вопросов и ответов по бухгалтерской теме. За каждый готовый тест «Клерк» оплачивает гонорар в 1000 рублей. Кто готов создавать жизнь бухгалтеров интереснее пишите на адрес: tot@klerk.ru я вышлю шаблон для создания теста.

А еще Клерк ищет авторов для создания бухгалтерских статей, а неизведанные темы статей для бухгалтера можно заказать в моем блоге.

А теперь к событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Бухгалтерские новости за неделю

Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам. 59 комментариев и 10 000 просмотров новости. Лучше изучите новость.

Госдума приняла во втором, чтении законопроект № 48913-7, которым планируется добавить новый реквизит в счет-фактуру. Когда случится третье чтение неизвестно, но в общем неважная новость.

Налоговики хотят доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости, полученные физическим лицом, обложить НДС. И это не просто страшилка, говорят в комментариях. Уже есть судебные дела не в пользу физлиц.

Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике. Комментарии: «Все понимают, что переход на онлайн-кассы это новый виток цен на товары», «ИПшники летом 2018 начнут закрываться».

ФНС планирует внести изменения в декларацию по налогу на имущество. Из-за Кжд. Кто из вас готов сходу ответить, что это такое?

В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ. В комментариях наши пользователи заявляют обратное. Расскажите об этом ФНС.

Парфюмерию и косметику обложат акцизами. «За гламур надо платить!», — иронизирует Аноним в комментариях.

Начиная с 01.01.2017 индивидуальным предпринимателям-работодателям не нужно регистрироваться в ИФНС. В В ФСС, тем не менее, нужно.

Правительство РФ внесло Госдуму законопроект фактически отменяющий аудиторскую тайну для налоговиков.

ФНС утвердила формы для постановки на учет плательщиков страховых взносов.

2432 человека проголосовала на «Клерке» за то, чтобы отменить СЗВ-М и вернуть индексации пенсий для работающих пенсионеров. Но, нет.

С 15 апреля повышаются цены на все в связи. С 15 апреля плата в «Платон» повышается до 3,06 рубля за километр пути.

Восемь важных бухгалтерских статей

1

В статье «Страховые взносы — 2017: новые КБК и порядок уточнения платежей» сформулированы особенности перечисления страховых взносов в 2017 году. Рассмотрены две типичные ошибки, приложены примеры заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов.

2

С июля 2016 года специально для малого и среднего бизнеса в КоАП включено правило о замене штрафа предупреждением. С момента введения этой нормы прошло полгода и теперь понятно, как она применяется на практике: Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением.

3

В рамках работы по легализации налогооблагаемой базы налоговые органы выставляют налогоплательщику требование предоставить пояснение о причинах низкой налоговой нагрузки. Что это такое?

4

В материале «Все изменения НДС в одной таблице» собраны изменения законодательства, касающиеся НДС, вступившие в силу во втором полугодии 2016 года и начале 2017 года. Просто, удобно, под рукой.

5

Вторая часть рекомендации Минфина России. Профессиональный комментарий по аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Первая часть опубликована вот тут.

6

Каким образом заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если заработная плата или отпускные начислены и выплачены в одном отчетном периоде, а крайний срок, когда сумма исчисленного и удержанного НДФЛ должна быть перечислена в бюджет, наступает в следующем периоде? В статье на примерах объясняют что делать.

7

Автор статьи считает, что тема контроля доходов физлиц через осуществляемые ими расходы не теряет своей актуальности: Доходы физических лиц под пристальным контролем.

8

Патентная система налогообложения предмет внимания «Клерка» на этой неделе. Опубликована статья: «Индивидуальные предприниматели: исчисление и уплата налога», спорная статья Владимира Турова: Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения, и тест на знание принципов ПСН.

Почему бухгалтеры едут 1 апреля в Краснодар?

В Краснодаре 1 апреля пройдет большая встреча клерков. В программе весна, спектакль-прогулка «Голос Города» по Краснодару, банкет и экскурсия в сердце самого крупного бухгалтерского портала России.

Формат мероприятия еще обсуждается, очевидно, что будет как деловая, так и развлекательная часть. Записаться на встречу можно в моем блоге : это вот тут.

А что интересного на бухгалтерском форуме?

ИП оказывает организации услуги, связанные с программированием, за что еженедельно получает на счет оплату. Первая же попытка вывести эти деньги на карту закончилась неудачей — банк заблокировал карту. На форуме разбираются — это банк «перегибает палку» или предприниматель совместно с организацией-заказчиком ведут нечестную игру?

На что это намекает налоговый инспектор, указывая на требовании о предоставлении документов номер своего мобильного телефона? Мошенничество или это обычная практика?

Постоянный читатель нашего форума с ником Вилен Гарбузов предостерег коллег и посоветовал не тянуть время и пораньше озаботится покупкой онлайн-кассы: «Если у вас до конца ЭКЛЗ в старой кассе осталось менее 2-х месяцев, уже начинайте переход на новый порядок применения ККТ, не ждите.»

Бухгалтер совершил ошибку — перечислила НДФЛ на 10 рублей меньше. На следующий день досадное неразумение было исправлено. Но ИФНС бдит! Просрочил НДФЛ — плати штраф, даже если просрочка всего 1 день, а 20% от суммы просрочки — всего 2 рубля. Ну а что, 2 рубля — тоже деньги...

Давняя читательница нашего форума отметила, что скептически относится к сверке с контрагентами по сданной через Сбис декларации по НДС, так как она зачастую выдает неверный результат. А вы проводите подобную сверку?

Красный уголок бухгалтера

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» за неделю добавилось 70 бухгалтеров. Нас теперь там полтысячи человек и у Клерка появляется очень динамическое представительство в фейсбуке. Давайте посмотрим, какие проблемы обсуждают там.









P.S.

Поспорил с Никитой, что если на рассылку «Клерка» подпишутся 100 человек за день, то я заплачу ему 10 000 рублей. Давайте поможем заработать Никите. Подписаться можно на любой странице «Клерка» или здесь. Пока график такой: