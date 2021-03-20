Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?

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У нас достижение. В созданной месяц назад, группе в фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» уже общаются 522 прекрасных бухгалтера. Присоединяйтесь!

Кстати, название у группы странное и длинное. Давайте поищем интереснее. Предложите свое название в комментариях.

Коллеги, наше решение искать авторов тестов и тренажеров среди бухгалтеров оправдалось. На этой неделе «Клерк» выпустил четыре (Воу!!!) тренажера для бухгалтеров:

Тесты и тренажеры для бухгалтеров собраны в разделе: Игры. Напоминаем, что сценарий для теста может прислать каждый бухгалтер. За каждый готовый тест «Клерк» оплачивает гонорар в 1000 рублей. Кто готов создавать жизнь бухгалтеров интереснее пишите на адрес: tot@klerk.ru и я вышлю шаблон для создания теста.

А еще Клерк ищет авторов для создания бухгалтерских статей, а неизведанные темы статей для бухгалтера заказывайте в моем блоге.

А теперь к событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Бухгалтерские новости за неделю

Самая главная новость недели: В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне получат четыре выходных подряд. Об этом напомнили в Роструде.

А теперь не такие важные новости:

ПФР предупреждает: СЗВ-М по старому формату будет приниматься до 1 апреля. По ссылке СЗВ-М, CheckPFR, модуль проверки и все такое.

Начиная с 01.01.2017, регистрация индивидуальных предпринимателей — работодателей в заявительном порядке как страхователей не предусмотрена. ПФР пояснил, какой регномер указывают в отчетах ИП-работодатели.

Законопроект об электронных больничных листах готов ко второму чтению. В случае принятия закона с 1 июля 2017 года бумажные и электронные больничные листы в России получат равную юридическую силу.

Организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции должны использовать контрольно-кассовую технику с 31 марта 2017 г. «Росалкогольрегулирование» ответило на часто задаваемые вопросы граждан и организаций.

ФНС рекомендовала коды новых подакцизных товаров для указания их в декларации.

Федеральная палата адвокатов предлагает своим членам пересчитать фиксированные взносы в соответствии с решением Конституционного суда.

Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице. Этот вывод следует из доклада Международной организации труда ООН. Это LOL.

Ставку НДС и страховых взносов могут установить на одном уровне — 21%. Сами понимаете, что пишут граждане России в комментариях.

Скидки на алкоголь угрожают физическому, психическому и социальному здоровью населения. Депутаты предлагают запретить эти скидки.

ФНС: Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение земельного налога.

Десять важных бухгалтерских статей

1

Однозначный хит недели: Почему я работаю бухгалтером? Исследование от Марьяны Бриг обсуждали всю неделю.

2

В середине лета 2016 в России был принят ряд законов, призванных снизить давление на бизнес, а заодно и смягчить административную и уголовную ответственность предпринимателей. Что получилось в итоге читайте в исследовании: Давление на бизнес: как смягчили административную и уголовную ответственность предпринимателей.

3

Готовимся к годовой отчетности. Исправление существенных ошибок. Подробная статья с примерами и самолетиками.

4

Если практика ФНС по отмене решений нижестоящих судов будет распространяться, то это приведет к тому, что налогоплательщики с победой «просудившие» решение налогового органа будут находиться в более выгодном положении, нежели те, которые получили положительное решение в вышестоящем налоговом органе. Почему? Ответы в статье: «Суперполномочия» ФНС России на досудебной стадии.

5

Могут ли предприниматели претендовать на возврат излишне уплаченных страховых взносов? Спойлер: по мнению автора статьи, все зависит от проверяющих.

6

Как в 2017 году отразить в налоговом учете перенос убытков, полученных ранее? Как показать это в налоговой декларации? Ответы вы найдете в материале: О переносе убытков в 2017 году и отражении их в декларации.

7

Несмотря на то, что налоговые органы по закону призваны следить за соблюдением требований НК РФ, они же зачастую эти требования и нарушают. Итак, как ошибаются налоговики.

8

Бухгалтерский учет и налогообложение амортизационной премии у лизингодателя. Разъяснения, примеры, самолетики.

9

По закону работодатели вправе рассчитывать на зачет выплаченных пособий по беременности и родам в счет уплаты страховых взносов в ФСС РФ. В тех случаях, когда сумма пособия превышает сумму уплачиваемых взносов, фонд компенсирует работодателю понесенные им расходы. Однако зачет и возмещение декретных пособий не всегда возможны. Наиболее типичные причины для отказа в возмещении найдете в статье: Декретные пособия: когда ФСС отказывает в возмещении.

10

Интересные (и частые) налоговые споры. Подробно с комментариями.

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Читательница нашего форума в огорчении констатировала, что найти работу в Москве, увы, непросто. Неужели в таком большом городе нет подходящих вакансий? Что не так?

В личном кабинете на сайте ФНС бухгалтер обнаружила информацию о неуплаченных пени по страховым взносам, хотя никаких долгов перед ПФР на 01.01.17 не имелось. Что-то пошло не так в процессе передачи данных из ПФР в ФНС...«То ли еще будет...», — с грустью прогнозирует бухгалтер.

Бухгалтер отправил в банк 2 платежных поручения — на зарплату и НДФЛ, но банк провел только один налоговый платеж. С платежкой на зарплату бухгалтер промаялся целый день, пытаясь найти с банком какой-то компромисс, но, увы, не получилось — взаимопонимание так и не было достигнуто. «Как нас запугали», — отмечают форумчане.

Читательница нашего форума не хочет расстраивать налоговую инспекцию, в связи с чем решила посоветоваться с коллегам относительно суммы налога по УСН. Не мало ли? Не огорчатся ли налоговики, не будут ли возмущаться?

Читательница нашего форума из Санкт-Петербурга огорчена повышением минимальной зарплаты в регионе с 2017 года. Как же так, — удивляется наша читательница, — ведь доходы компании не выросли, а зарплату требуется повысить, иначе штраф?

Что случилось с ПФР? Таким вопросом задалась читательница нашего форума. Дело в том, что в эту отчетную кампанию ожидание протокола проверки от ПФР неприлично затянулось. Клерки считают, что в ПФР зависла программа.

Почему бухгалтеры едут 1 апреля в Краснодар?

В Краснодаре 1 апреля пройдет большая встреча клерков. В программе весна, спектакль-прогулка «Голос Города» по Краснодару, банкет и экскурсия в сердце самого крупного бухгалтерского портала России.

Формат мероприятия еще обсуждается, очевидно, что будет как деловая, так и развлекательная часть. Записаться на встречу можно в моем блоге : это вот тут.

Красный уголок бухгалтера

P.S.

А кто знает сколько в России бухгалтеров? Где найти последние исследования.