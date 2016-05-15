Самое главное для бухгалтеров: новый главный редактор и онлайн-шоу про переход на онлайн-кассу

Всем привет! Я Борис Мальцев и моя очередь писать обзор бухгалтерских событий за неделю.

Коллеги, спешу рассказать новость недели — у «Клерка» новый главный редактор. Теперь за редакционную политику на «Клерке» отвечает Марина Снеговская, а я уйду в отпуск и уеду в солнечный Краснодар. Отдохну.

Друзья, некоторое время назад мы стали менять блоговый сервис на «Клерке». Начало работ было болезненное, но мы аккуратно и скрупулезно исправляем «баги», улучшаем скорость работы, удаляем тонны старого кода. Про ход работ в своем блоге пишет разработчик Алексей Андреев.

Пространство благодарно и в блогах стали появляться новые пользователи и профильные блоги. И, о радость! Новые пользователи не закрывают блоги под замок :)

Обращаю внимание на две темы в блогах: Рассказ про переход на онлайн-кассу: «Мемуары кассира или как это было». Обильные и интересные комментарии. Заметно, что тема волнует бухгалтеров. Надеюсь, что автор блога будет развивать тему. И второй пост от налогового оптимизатора скорее забавный, чем полезный для опытного бухгалтера. В нем клерковские блогеры разбирают какими проводками можно оформить займ. Надеюсь налоговый оптимизатор сможет противостоять троллингу коллег.

А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Бухгалтерские новости за неделю

ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам, т.к. проблема со сдачей нового РСВ из-за несовпадения СНИЛС с базой налоговой службы приняла общероссийский характер,

Госдума приняла законопроект, предусматривающий переход на карту «Мир» для бюджетников и пенсионеров. Определены сроки перехода. Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся по истечении срока их действия.

ФНС РФ направила в налоговые инспекции обзор правовых позиций Конституционного и Верховного судов за квартал 2017 года по вопросам налогообложения, в котором приведено 20 решений по налоговым спорам, большинство из которых принято в пользу налоговых органов. Однако, есть и решения и в пользу налогоплательщиков.

ФНС рекомендовала налоговым органам принимать расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций начиная с расчетов за первый квартал 2017 года по новой форме. Рекомендации данные ФНС, по сути являются незаконными, т.к. новая форма вступит в силу 13 июня.

ИП, применяющие УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», могут попытаться пересчитать свои взносы в виде 1% с дохода, свыше 300 тыс.рублей. Теперь у них есть реальный шанс выигрывать суды по этому вопросу.

Владимир Путин попросил главу Минфин совместно с Центробанком решить вопрос о снижении штрафов для бизнеса за несвоевременный возврат в страну валютной выручки. Экспортные контракты отслеживаются на уровне таможни и ФНС, и предприниматели в любом случае понесут ответственность за невозврат валютной выручки в РФ.

ФНС не будет штрафовать в переходный период налогоплательщиков, заключивших договоры на покупку новой контрольно-кассовой техники с фискальными накопителями, но не получивших ее.

ФСС РФ утвердил особенности заполнения страхователями, находящимися в регионах, участвующих в реализации пилотного проекта, расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 — ФСС).

ФНС сообщает об отмене своего письма «О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» в части организации работы комиссий по вопросам правильности формирования налоговой базы и полноты уплаты по ряду налогов.

Постановлением Правительства РФ утверждены требования к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения. К мерам по обеспечению требований относятся вопросы категорирования гостиниц и других средств размещения, их инженерно-технической укрепленности.

Внесены поправки в правила указания информации в реквизитах платежных документов, дающие право уплачивать налоги и взносы иным лицам. Такая возможность появилась с 1 января 2017 года.

ФНС утвердила дополнительные реквизиты и формат фискальных документов, обязательные к применению. Право принимать дополнительные реквизиты дано налоговым органам федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

Игры бухгалтера с ЕНВД

Хорошо ли вы знаете систему налогообложения ЕНВД? Предлагаем проверить себя и пройти тест «ЕНВД — 2017».

Тем, у кого не получится пройти тест на высший бал, предлагаем освежить свои знания, заглянув в рубрику ЕНВД, или просто взять готовый шаблон для сдачи отчетности: Декларация по ЕНВД за I квартал 2017 года: образец заполнения по новым правилам.

Десять важных бухгалтерских статей

1

Бухгалтерам уже несколько месяцев приходится работать в авральном режиме с новшествами, действующими с начала года. В статье «Чек-лист для бухгалтера: проверьте, все ли изменения-2017 учтены в работе правильно» напоминаем, что нужно проверить в учете. И рассказываем, как сами налоговики видят новые правила.

2

Что такое публичная достоверность ЕГРЮЛ и как она влияет на сделки, заключаемые компанией? В статье «Сведения о директоре в ЕГРЮЛ: как работают новые правила» юрист рассказывает о новых правилах, по которым налоговики проверяют сведения по компаниям с нелегитимными директорами.

3

В статье «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года» подборка ситуаций, с которыми приходится работать бухгалтерам в связи с изменениями в администрировании страховых взносов в 2017 году.

4

В феврале-марте некоторые физлица получили от банков справки о доходах по форме 2-НДФЛ с указанием суммы дохода по коду 4800 и НДФЛ. Что это значит? Из-за чего возник налог? В статье «Что делать, если из банка пришла справка 2-НДФЛ: три ситуации», что делать при получении такого документа.

5

Законодатели недавно снова ужесточили ответственность работодателя за нарушения в трудовых вопросах. Новинки вступили в силу несколько месяцев назад. Трудовые инспекторы уже начали штрафовать компании по новым нарушениям. В статье «За какие нарушения трудового права стали чаще штрафовать» собраны новые виды ответственности работодателя в удобный справочник.

6

Кадры — это огромная ценность для любой организации. Грамотная организация кадрового делопроизводства является важной составляющей работы любой компании. Это довольно трудоемкий процесс, требующий опыта и знаний законодательства РФ. Мы промониторили частые вопросы и ответы, встречающиеся в форуме «Клерка» и подготовили из двух частей дайджест: «Учет кадров — 2017». Вот тут часть первая, а вот тут часть вторая.

7

Направление работника в командировки не редкость. И для некоторых организаций — довольно расходная статья бюджета. Не все компании хотят тратиться на предоставлении гарантий, предусмотренных для командировочных работников. Но несоблюдение трудового законодательства в этом случае может обернуться намного большими расходами. Какими — рассказывает статья «Стоит ли экономить на командировках сотрудников».

8

Налоговики чаще выигрывают налоговые споры, чем налогоплательщики. Тем ценнее решения судей по данной категории споров в пользу организаций. В статье «ТОП-10 решений Верховного Суда по налоговым спорам в пользу бизнеса» десять таких Определений ВС РФ за последний год. Они меняют практику в пользу компаний по самым разным налоговым спорам.

9

ФНС выпустила письмо, в котором дает разъяснения по вопросу зачета (возврата) излишне уплаченных сумм НДФЛ. В этом письме обращается внимание на то, что порядок возврата излишне уплаченного НДФЛ зависит от того, признаются ли данные суммы самим налогом. В статье «Порядок возврата излишне уплаченного НДФЛ: новые разъяснения ФНС» эти разъяснения более подробно.

10

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Бизнес начинают проверять по-новому. В статье «Неналоговые проверки бизнеса: что изменилось? », на что обратить внимание, чтобы неналоговая проверка прошла без серьезных последствий для компании.

Читательница форума поделилась информацией, полученной из налоговой инспекции. Налоговики просят данные о страховых взносах за март, уплаченных в марте (то есть ранее «крайней» даты платы 15.04). Как реагировать на это письмо? — интересуется бухгалтер. Как выяснилось в ходе обсуждения подобные письма получили и другие страхователи.

Бухгалтеры помогают определиться с наградой, которую компания хотела бы презентовать своему старейшему сотруднику. Участники обсуждения предлагают вручить сотруднику хороший ценный подарок. А как вариант можете предложить вы?

Два товарища организовали оптово-розничный бизнес, а потом между ними «пробежала черная кошка» и теперь им нужно все поделить. Один из них хочет взять себе розницу, другой — опт. Бухгалтер не понимает, как разделить товарные остатки.

На минувшей неделе в группе «Красный уголок бухгалтера» мы предложили бухгалтерам принять участие в опросе на тему популярности программ учета. Сенсации не произошло, результаты опроса оказались предсказуемыми. На рынке бухгалтерских программ безоговорочно лидирует 1С. Но в комментариях к материалунекоторые бухгалтеры выражают недовольство программой.

Кого же больше среди пользователей 1С — реальных поклонников или тех, кто вынужден пользоваться ей, не испытывая особого восторга? Попытаемся выяснить это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Бухгалтер задался вопросом о последствиях подачи заявления на регистрацию ИП через сайт ФНС без электронной подписи в случае, если в процессе желание становиться ИП неожиданно пропало. Что будет, если он живьём никуда не пойдет и ничего делать не будет?

Красный уголок для бухгалтера

Ну что за название такое «Красный уголок бухгалтера» Я случайно его придумал, когда тестировал функционал Фейсбука для групп. Давайте придуммаем что-гнибудь поинтереснее? Подсказывайте свои варианты в комментариях.

Группа очень радует. За неделю в группу вступило сто бухгалтеров и теперь в группе почти 1300 специалистов.

В группе множество вопросов и тем ежедневно. Самый забавный, пожалуй, про вакансию, где бухгалтер должен совмещать всё, и даже уборщицу





Всем хорошей недели, коллеги.