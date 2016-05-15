Поздравляем бухгалтеров страны со сдачей отчетности. Дарим новый калькулятор пеней

Коллеги, поздравляем с окончанием отчетного периода! Давайте готовиться к новому...

Чтобы ничего не упустить в работе бухгалтерии «Клерк» подготовил быстрый справочник, который может вам пригодится. Проверьте, все ли в порядке с планом работы на ближайший месяц.

Кстати, из-за череды майских праздников можно пропустить начало следующей рабочей недели. Напоминаю, что вот тут — Производственный календарь на 2017 год при пятидневной рабочей неделе, а тут — Производственный календарь на 2017 год при шестидневной рабочей неделе.

Коллеги, обратите внимание - на «Клерке» новый калькулятор пеней. Рассчитать можно не только пени по налогам и взносам, но и компенсацию за несвоевременно выплаченную заработную плату, пени по коммунальным услугам.

А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Бухгалтерские новости за неделю

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года вводит плату за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с целью апробировать различные механизмы курортного сбора.

Банк России со 2 мая снижает ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Таким образом ставка составит 9,25% годовых.

Интернет-мошенники больше не смогут использовать почтовый домен Федеральной налоговой службы для рассылки поддельных (фишинговых) писем. Совместно со специалистами Почты Mail.Ru, ФНС применила современные средства защиты, настроив SPF, DKIM и DMARC для своего почтового домена

По сообщению пресс-службы ФНС РФ в число операторов фискальных данных вошли еще четыре организации: Яндекс.ОФД, Компания «Тензор», КАЛУГА АСТРАЛ и Электронный экспресс, реестр контрольно-кассовой техники дополнен сведениями о моделях касс производителей ШТРИХ-М и НТЦ "Измеритель".

Управление ФНС Московской области предупреждает о закрытии старых банковских счетов для уплаты налогов. С 5 мая в платежных документах при перечислении налоговых платежей и страховых взносов следует указывать реквизиты банковского счета, открытого с 06.02.2017.

Проблема со сдачей нового РСВ из-за несовпадения СНИЛС с базой налоговой службы приняла общероссийский характер, в связи с этим ФНС отменяет контрольное соотношение по проверке СНИЛС в расчете по страховым взносам. Но проблемы со сдачей отчета, увы, остались.

ПФР и ФСС должны были передать в ФНС сальдо расчетов плательщиков по состоянию на 01.01.2017 в связи с изменением администратора взносов. ФНС сообщила, что в случае несогласия с сальдо расчетов переданным Фондами, плательщику следует обратиться в соответствующее отделение Фонда.

Статистика знает все

Привычка к труду в нашем обществе является одной из базовых ценностей. По данным ВЦИОМ ничто не заставит большинство работающих россиян бросить свое дело. Более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь.

Более трети россиян считают, что государство по большей части или совершенно не выполняет свои обязанности перед народом. 22% населения придерживаются противоположной точки зрения. С мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, согласен каждый четвертый.

Показатель уровня счастья жителей России достиг 85%, что стало максимальным показателем за все годы измерений по данным ВЦИОМ. Процент высок во всех социально- демографических группах. Молодежь и люди с высоким (по их оценкам), достатком наиболее оптимистичны.

Игры для бухгалтера

Мы проводили опрос на тему сдачи расчетов по страховым взносам. Результаты показывают, что сдать отчет без проблем смогли 9% посетителей нашего сайта, 62% страхователей не смогли сдать отчет. Без учета тех, кто еще не отправлял расчет, количество получивших отказ составляет 87%. Только в 1% случаев причиной отказа в приеме стала реальная ошибка бухгалтера. Подавляющее число респондентов столкнулись с тем, что ИФНС отказалась принимать отчет, в котором отсутствуют какие-либо ошибки и несоответствия.

Восемь важных бухгалтерских статей

1

Наиболее важные и сложные вопросы учета, амортизации и налогообложения основных средств раскрывает статья 10 подводных камней в работе с основными средствами.

2

Налоговая служба выпустила обзор значимых судебных дел, в которых компании отстаивали свою правоту в спорах с инспекциями. В письме ФНС приведены дела, на которые в этом году будут оглядываться в работе на местах инспекторы. Статья на Клерк.Ру раскрывает, на какие судебные дела будут ориентироваться налоговики.

3

Российское законодательство в сфере бухгалтерского и налогового учета содержит нормы, которые трактуются неоднозначно. И даже опытный бухгалтер рискует неправильноприменить эти нормы на практике. Ошибка может дорого обойтись налогоплательщику. Наша статья рассказывает как грамотно и безопасно исправить ошибки в бухучете.

4

Один из самых частых способов подзаработать — попросить дополнительную работу на основном месте. Сколько же работ может быть у человека официально и как правильно оформить подработки? Статья Совместительство и совмещение: как не запутаться как раз об этом и рассказывает.

5

Стало популярным оспаривать законность комиссий, взимаемых банками при оформлении кредитов. Если вы выиграли суд, и суд обязал банк выплатить вам денежные средства, ждите в начале следующего года письмо из банка со справкой о доходах по форме 2-НДФЛ. Об этом рассказывает статья Когда придется заплатить НДФЛ, если банк вернул незаконные комиссии.

6

Для иностранных работников в России установлены специальные налоговые ставки. На практике у бухгалтеров возникают трудности с определением статуса иностранного работника, расчетом НДФЛ и сбором правильных документов. Статья НДФЛ по иностранным работникам — 2017: разбор сложностей рассказывает, как этих трудностей избежать.

7

Резервы — это запас, который вы заранее создаете, и за счет которого потом списываете текущие расходы. Как и когда начислять резервы в бухучете, и как их показывать в бухгалтерской отчетности, рассказывает быстрый справочник по резервам.

8

Налоговый кодекс РФ возлагает на организации и индивидуальных предпринимателей обязанность начислять и уплачивать в бюджет НДС при реализации товаров, работ, услуг не только за себя, но и «за того парня». Как это сделать правильно рассказывает статья Налоговые агенты по НДС-2017: инструкция со схемами и примерами.

А что интересного на бухгалтерском форуме?

Посетитель нашего форума обескуражен требованием, которое получили из налоговой инспекции контрагенты компании. ИФНС требует от них сообщить количество сотрудников поставщика и предоставить фото чужого склада. Обсуждение этого вопроса вызвало спор среди читателей форума и ироничные комментарии.

Читательница форума Клерка призывает коллег поддержать петицию, адресованную в Минфин, ФНС, ПФР, ФСС, Госдуму и Президенту РФ. Автор петиции предлагает сократить количество отчетов, сдаваемых работодателями. В 2017 году работодатели должны сдать 25 «зарплатных» отчетов, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель двухлетней давности.

Читательница форума просит коллег поделиться опытом в вопросе оформления отгрузочных документов на частных лиц. Бухгалтера беспокоит вопрос защиты персональных данных. В Роскомнадзоре ей сообщили, что все данные о физлицах из программы надо удалять, если они не обязательны по нормам бухгалтерского и налогового учета.

Представитель столичной компании поделился с читателями форума историей, которая привела его в недоумение. Налоговики хотят получить информацию о деятельности компании у бывшей сотрудницы, в связи с чем прислали приглашение по новому месту ее работы. Такие уведомления получили также члены семьи бывшей сотрудницы — ее муж и сын.

Красный уголок бухгалтера

За неделю группа Красный уголок бухгалтера увеличилась на 63 бухгалтера и теперь в группе почти 1363 специалистов.

Самое интересно, пожалуй, за эту неделю в группе — это опрос в группе на тему поиска нормативных документов.

В тройку лидеров по результатам опроса вошли Консультант+, Клерк.ру и просторы интернета.

Борис Мальцев, отмечая, что платные системы все же удобнее бесплатных, поинтересовался у коллег, почему они выбрали вариант поиска в Интернете. Что это — стремление сэкономить или есть какие-то другие причины?

Своим опытом поиска «нормативки» бухгалтеры делятся в комментариях к опросу на сайте Facebook, а также в блоге ТоТ на нашем сайте в теме «Как я ищу нормативные документы».

Участнице группы «Красный уголок бухгалтера» на сайте Facebook вменили новую обязанность. Главбух ежедневно должна составлять отчеты о проделанной работе. В этой связи она обратилась к коллегам, имеющим такой опыт, за советом. Обращение вызвало бурную реакцию коллег.

Хорошей рабочей недели, коллеги!