«Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!

Коллеги, вот и начался июль! Месяц во всех смыслах очень жаркий. У нас на юге, действительно жара, градусник термометра близок к температуре +40 С, надеемся, что и ваше лето ничем не уступает нашему. А вот для бухгалтеров всей страны, независимо от погодных условий, действительно жаркая пора — отчетный период. Давайте же вместе посмотрим, чем были обеспокоены и что обсуждали наши коллеги в последнюю июньскую неделю.

В последнее время ни одна неделя не обходится без обсуждения усиления банковского контроля

К валютным операциям у банка жесткие требования. Участница группы поделилась историей, произошедшей с ней на днях:

Сегодня состоялся прекрасный диалог с ведущим специалистом валютного контроля Абсолютбанка:

Я: Добрый день. Вы два раза отвергли мой перевод валюты, указав на не предоставление полного пакета документов. Мы должны контрагенту, акт сверки предоставлен. Контрагент просит перечислить деньги на реквизиты третьей стороны, письмо предоставлено. Поясните, какие документы еще нужны для осуществления перевода.

Банк: договор с получателем денег

Я: меня не связывают с ним договорные отношения. Я выполняю просьбу своего контрагента. Это не противоречит законодательству, ни гражданскому, ни валютному. Это обычная практика: вы должны мне, я должна соседу и прошу вас отдать деньги соседу. Каких документов не хватает?

Банк: договора с получателем денег. Вашим контрактом с контрагентом не предусмотрены расчеты с третьим лицом.

Я: они и не должны быть предусмотрены в контакте. В нем нет и запрета на такие действия. Какой документ ещё нужен отделу валютного контроля?

Банк: договор с получателем

Я : платёж составляет больше 50 тысяч. Как мне оформить паспорт сделки, его ещё не отменили?

Банк: я не должна делать за вас документы

Я: согласна. Да и не прошу этого делать. Прошу пояснить чем не устраивают предоставленные документы и сказать какие документы вас устроят

Банк: меня не устраивают эти документы. Мне нужен договор.

Мы потратили минут 40 на эти препирательства. В итоге мне предложили направить запрос через клиент-банк, что я и сделала. Завтра увидим результат.

Вопрос знатокам: что-то изменилось в законодательстве и я это пропустила? Или это просто новый сотрудник отдела, который испугался нестандартной ситуации и просто не захотел разбираться? Или испугался спросить у опытных сослуживцев? Или это безразличие сослуживцев и нежелание помочь сотруднику и клиенту, которого он курирует?

Я была уже готова писать контрагенту и рассказывать о непонимании и нежелании банка разобраться в ситуации. Но решила все-таки разобраться: я не права или сотрудник банка.

Утро вечера мудреней. — Ольга Сентюрова

Случались ли у Вас подобные ситуации? Пропустил ли банк платёж?

Разные рекомендации были высказаны по данному вопросу в группе:

оформить дополнительное соглашение к договору, прописав, что возможна оплата на счета третьих лиц;

перечислить деньги поставщику, а он пусть сам погасит свой долг;

попросить у банка письменный отказ;

банк прав, и с представленным пакетом документов, платёж не пропустит.

Чем же все закончилось, можно прочитать по ссылке.

А стоит ли отвечать на информационные письма ИФНС или можно просто проигнорировать?

Вот с такой дилеммой столкнулась одна из участниц группы.

Пришло информационное письмо из ИФНС (не требование) о том, что у нас доля вычетов превышает допустимый критерий 89% за 2016 год. Что делаете? Отвечаете? Игнорируете? Как я понимаю, они проспали сроки камералки — теперь пишут.... — Светлана Щукина

Редактор-эксперт «Клерка» Наталья Ушак подготовила по данному вопросу статью: «Бухгалтерская камасутра». Поза 1: скачайте образец пояснений для ИФНС на запрос о доле вычетов НДС

Также в данной статье есть образец пояснений на запрос налогового органа о причине высокой доли налоговых вычетов по НДС, который можно скачать, и в случае необходимости представить в ИФНС.

К применению 54-ФЗ, внесшего существеннее изменения в работу ККТ, вопросов меньше не стало

Доброе утро. Сегодня обсуждаем интересное письмо МФ 03-01-15/26324 от 28.04.2017.Если ФЛ оплатило через банк (непосредственно в банке или через терминал) за услуги или товары, то организация обязана применить ККТ!!! Т.е. при поступлении денег на расчетный счет, еще и кассовый чек отбить. Вот как так?? —Торсунова Наталья

Что вы думаете о практическом применении письма Министерства финансов РФ от 28.04.2017г. № 03-01-15/26324 ? Свои комментарии можно оставить здесь.

А все уже разобрались, что делать со старыми кассовыми аппаратами?

Коллеги. Помогите разобраться. С новыми кассами. Понятно, что с 1 июля старыми пользоваться нельзя. А снимать их с учета обязательно до 1 июля? В налоговой мне адекватного ответа не дали. На вас последняя надежда. — Светлана Леш

Если кто-то еще не в курсе, как поступить со старой ККТ, то ответ можно найти по ссылке.

Налоговый инспектор требует указать литер и номер офиса

В организацию к нашей коллеге пришел налоговый инспектор и потребовал срочно провести перерегистрацию и указать литер и номер офиса. Участница группы интересуется: сталкивался ли кто-то с аналогичной ситуацией?

Обсудить данный вопрос можно здесь:

Ян Терновский опять ищет справедливость

Активный участник группы Ян Терновский не согласен с действующим законодательством и пробует найти справедливость:

У меня вопрос... Если я работаю в организации, и хочу уволиться, то я пишу заявление, и если руководство не против, то меня уволят завтрашним же днем ( не считая ситуации, когда меня попробуют «заставить» отрабатывать две недели, а я заболею, и «проболею» все эти две недели... ), а вот если я хочу перестать быть ИП, то подам заявление сегодня, а перестану быть только «в течении 5 рабочих дней, по ГК»??? Это и вправду ТАК??? Я понимаю, налоговой нужно время для принятия Решения и оформления документов, но КАКОГО, извините, я должен продолжать БЫТЬ ИП против своей воли??? — Ян Терновский

Давай, Ян, надери им задницы! Свое мнение можно оставить, пройдя по ссылке.

1855 бухгалтеров общаются в «Красном уголке...»

И по традиции, в конце обзора приглашаем не только коллег, но и всех желающих, присоединиться к нашей группе на ФБ «Красный уголок бухгалтера». В группу, в которой за год существования, ни один вопрос не остался без ответа!