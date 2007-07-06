Секс для бухгалтера. Две новые позы. Гороскоп на неделю. МРОТ. И другие новости за неделю

Бухгалтерская Камасутра, гороскоп для бухгалтера, образцы документов для бухгалтера. Я перечислил новые регулярные разделы, которые «Клерк» начинает вести с этой недели.

Наступивший июль принес бухгалтерам новый отчетный период, онлайн-кассы, электронные больничные, ужесточение в защите персональных данных, МРОТ и новый формат счет-фактур. Все изменения «Клерк» собрал в статье: Шесть изменений в работе бухгалтера с 1 июля 2017 года, А отчетность за полугодие 2017 года, надеюсь, будет легче с этой памяткой: Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2017 года

А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Важные новости для бухгалтера

Глава ФНС лично распорядился расстреливать не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ.

Перед сдачей полугодовой отчетности ФСС внес изменения в расчет 4-ФСС. Но через два дня разъяснил, что приказ применятся, начиная с отчетности за 9 месяцев 2017 года. Саечка за испуг.

С 1 июля 2017 года увеличивается МРОТ. Полный Справочник изменений МРОТ со дня создания.

Новые стандарты бухучета вступят в силу в 2019 и 2020 годах, а может быть и нет.

Для налога на прибыль по доходам от облигаций утвердят новые КБК

У малых и средних компаний, прошляпивших сдачу отчетности за 2016 год, есть 4 дня, чтобы сдать документы на подтверждение статуса МСП в налоговую.

Налоговики не рассматривают жалобы на задолженности по страховым взносам, начисленным за периоды до 2017 года и посылают в ПФР.

Росстат утвердил формы по основным фондам на 2018 год

Минэкономразвития увеличит в 1,5 раза производительность труда россиян. К 2020 году. Если дадут сейчас 29 миллиардов рублей.

Правительство понимает, что проще поднимать косвенные налоги чем налоги зарплату.

Секс для бухгалтера. Две новые позы

«Бухгалтерская камасутра». Поза 1: скачайте образец пояснений для ИФНС на запрос о доле вычетов НДС

«Бухгалтерская камасутра». Поза 2: где искать ошибки в требовании налоговиков

Образцы документов для бухгалтера

На «Клерке» новая рубрика. На этот раз очень важная - «Образцы документов для бухгалтеров». В ней мы будем размещать заполненные бланки, которые могут пригодиться бухгалтерам и не только им. Это могут быть и декларации, и заявления, и приказы. На этой неделе мы успели опубликовать три статьи:

Шесть статей для бухгалтера, которые нужно обязательно прочесть

1

Почему от 10 до 20% бухгалтеров потеряют работу в течение пяти лет

2

10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года

3

Репортаж с проверки: для чего на самом деле налоговикам знать про расходы на связь. Скачайте важные документы

4

Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС

5

Как желание обанкротить бизнес приводит к уголовному делу и проблемам у родственников

6

Нарушения по персональным данным, за которые с 1 июля 2017 введены новые штрафы

Гороскоп для бухгалтера на 3 — 9 июля 2017 года

Что ждет каждого из 12 представителей знаков зодиака, если они работают в бухгалтерии? У «Клерка» теперь есть штатный астролог. Он каждую неделю будет составлять бухгалтерские гороскопы. Ну а что? Вдруг звезды подскажут, как избежать проблем в учете и налоговых претензий? Читайте: Гороскоп для бухгалтера на 3 — 9 июля 2017 года. Не забудьте нам рассказать сошелся гороскоп или нет:

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Встревоженный читатель нашего форума рассказал о требовании ИФНС, в котором налоговики угрожают компании штрафом за неснятие с учета старой ККТ, которая давно не используется.

Возмущенная читательница нашего форума рассказала о полученном из ИФНС требовании, в котором инспекторы указывают на недостоверность данных в декларации по УСН и требуют сдать уточненку. Как выяснилось, инспекторы, вычисляя сумму дохода, учли не только обороты по счету, но и сальдо.

Читатель нашего форума обратился к коллегам с деликатным вопросом. Дело в том, что один из сотрудников компании стал вести себя неадекватно и у руководства вызывает беспокойство его психическое здоровье. Не опасен ли он для окружающих?

ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет

Директор компании – пенсионер, но работает он без зарплаты, так как по кадровым документам находится в отпуске без сохранения зарплаты. Полагается ли в данном случае директору индексация пенсии?

Директор нанял аудитора.Теперь бухгалтеру предстоит давать пояснения и оправдываться за ошибки, которые, по мнению аудитора, имеют место быть. Но ошибки ли это?

О чем говорят бухгалтеры в Фейсбуке

Коллеги, вот и начался июль! Месяц во всех смыслах очень жаркий. У нас на юге, действительно жара, градусник термометра близок к температуре +40 С, надеемся, что и ваше лето ничем не уступает нашему. А вот для бухгалтеров всей страны, независимо от погодных условий, действительно жаркая пора — отчетный период. Давайте же вместе посмотрим, чем были обеспокоены и что обсуждали наши коллеги в последнюю июньскую неделю: «Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!

Легкой и быстрой сдачи отчетности, коллеги!