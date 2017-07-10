Клерк.Ру
 

Бухгалтеры раздражены сперматозоидами в «1С». ФНС и ПФР довольны. Новый гороскоп

10.07.17 01:21

Обозревая прошедшую бухгалтерскую неделю, я обратил внимание на две новости от официальных органов, ответственных за реформу администрирования страховых взносов. Последствия реформы хорошо описаны в Картотеке, которую выпускал «Клерк» в мае этого года: Что делать с переплатами и недоимками страховых взносов, возникшими до и после 1 января 2017 года. По отзывам бухгалтеров видно что самодовольство органов им не по душе.

Хотя может быть я и не прав. Предлагаю опрос.

А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

Тема недели

Уровень налогового администрирования позволил начать реальную борьбу с уклонением предприятий от уплаты налогов, а требование нахождения юрлиц по «прописке» является одним из важных элементов этой борьбы. «Клерк» попробовал разобраться. Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года

Важные новости для бухгалтера

Наступил июль. С 1 июля минимальное пособие по уходу за первым ребенком составит 3120 руб. А в Москве выросла минимальная заработная плата на 81 рубль.

Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте».

ФНС подготовила новые контрольные соотношения показателей формы расчета страховых взносов, а так же выпустила инструкцию о правилах составления уточненных расчетов по страховым взносам. А за опоздание со сдачей РСВ бухгалтеров будут мучить несколькими платежками.

Депутаты обещают принцип презумпции добросовестности налогоплательщика в Налоговом кодексе. Но по мнению юристов-практиков всё получится ровно наоборот.

Депутаты серьезно скорректировали понятие первого налогового периода . «В новой редакции гора постоянно повторяющегося нечитаемого текста», критикуют законопроект клерки.

Введены в действие дополнительные КБК по акцизам.

Акционерные общества попадут в Единый реестр субъектов МСП с 10 августа.

Цитата недели

Цитата
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«Соглашаясь на получение заработной платы „в конверте“, каждый человек должен понимать свою ответственность. Работник может быть обвинен в сговоре с владельцем предприятия и наказан крупным штрафом или даже лишением свободы»
— Светлана Марчукова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Липецкой области.

Семь статей для бухгалтера, которые нужно обязательно прочесть

1

Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»

2

Что делать с опоздавшей первичкой

3

Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?

4

Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года

5

Как защитить вычеты и расходы, если инспекторы настаивают на необоснованной налоговой выгоде?

6

Упрощенная отчетность: на что обратить внимание бухгалтерам

7

Примеры легального и нелегального получения собственником бизнеса наличных денег

Гороскоп для бухгалтера

Гороскоп для бухгалтера с 10 по 16 июля: предсказания отчетного периода

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

В компании принято выплачивать зарплату 25 числа текущего месяца, то есть до конца месяца. Налоговики, увидев такую картину в 6-НДФЛ, выслали фирме требование. Бухгалтер всполошилась — уж не берет ли ИФНС на себя функции Трудинспекции.

Желтый котик от 1С бухгалтеру вовсе не кажется милым, а в программе Бухсофта она обнаружила... сперматозоид. Все это раздражает бухгалтера! Как все это отключить?

ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем. «Что это, зачем, почему?» — вопрошает представитель компании.

Читатели нашего форума, владельцы интернет-магазинов, рассказали на форуме, что им приходится жертвовать удобством покупателей, дабы избежать санкций со стороны ФНС.

Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня. Как повлиять на поставщика?

Два бухгалтерских теста

Всем нам известно произведение А.С. Пушкина «Сказка о Попе и работнике его Балде». Давайте поможем Попу (директору ООО) и Попадье (работнику кадровой службы) в современных условиях принять на работу Балду и при этом не нарушить Федеральный закон «О персональных данных».

Вицин, Моргунов и Никулин открыли свой бизнес. Как им рассказать об этом событии потенциальным клиентам? И как правильно учесть расходы на рекламу, ведь каждый вид современной рекламы имеет свои особенности.

2

О чем говорят бухгалтеры в Фейсбуке

Всем бухгалтерам хочется пожелать легкой и своевременной сдачи отчетности, без корректировок и уточненных расчетов/деклараций. Но похоже, что и в этом квартале налоговая не даст полностью сбыться всем пожеланиям. А почему? Все самое интересное и важное в обзоре Любови Шейко, специального обозревателя группы в фейсбуке «Красный уголок бухгалтера»: Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели.

Кстати, на момент публикации обзора число участников «Красного уголка бухгалтера» 1904 человека. Присоединяйтесь! И может, это вы станете 2000-ым участником.

 

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Борис Мальцев
Борис Мальцев

руководитель «Клерк.Ру»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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