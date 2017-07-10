Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели. Ждем 2000-го

Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели.

Внимание, разыскиваем 2000- ного! На момент публикации обзора число участников «Красного уголка бухгалтера» 1904 человека. Присоединяйтесь! И может, это вы станете 2000-ым участником.

Разыскиваются сотрудники



Кроме двухтысячного участника, также разыскиваются сотрудники на следующие вакансии:

Казначей, ищущий работу! отзовись!

Ты мне нужен.

Оклад 50 тыс., полный рабочий день, обед и перекуры, по итогам работы за год бонус в виде абонемента в фитнес-клуб Зебра, который располагается на территории нашего бизне-центра.

Что делать: платежи, выписки, сверки с налоговой инспекцией, поставщиками/покупателями. — Наталья Хот

Бухгалтер на участок «зарплата» — Наталья Хот

Старший бухгалтер по расчёту заработной платы — Анна Ванцевич

Краснодарский край, город Горячий Ключ интересная вакансия бухгалтера для вас — Борис Мальцев

Оплата на личный карточный счет физического лица

Оплата на личный карточный счет физического лица часто настораживает бухгалтера.

Добрый день, коллеги. У меня такой вопрос. Организации на УСН доходы минус расходы. Есть договор с ИП, он нам оказывает услуги. Мы ему оплачиваем платежным поручением на карточный счет. Карта его личная, как физического лица. Должен ли на эту оплату у нас быть кассовый чек, чтобы признать это расходом? — Ольга Гордеевцева

Существуют ли какие-нибудь нюансы, при проведении данных операций, разбирали участники.

Межтопэнергобанк

Историю о работе с Межтопэнергобанком поведала нам участница группы:

межтопэнергобанк испытывает проблемы в проведении расчетов и платежей в связи с нехваткой доступной ликвидности. И именно сегодня на наш счет поступили деньги. Что делать? — Елена Невзорова

Клерк.ру отслеживал информацию относительно деятельности Межтопэнергобанка:

Директоры прибавляют головной боли

У бухгалтеров всегда много работы, сейчас еще и отчеты сдать надо, а случается, что и директоры прибавляют головной боли бухгалтерам, вот как в следующей ситуации:

Всем привет. Директор покупал продукты для дома и в супермаркете на кассе, перепутав, заплатил корпоративной картой организации. Чек не сохранил. Никаких документов на эту покупку нет. Карта привязана к расчетному счету и деньги списались с расчетного счета ООО в адрес супермаркета. Понятно что это доход директора со всеми вытекающими налогами. Директор не хочет чтобы я удерживала это из его зарплаты. Надо начислить «сверху» зарплаты. Посоветуйте, как? И проводки интересуют. Перечисление средств — Кредит 51, а Дебет какой? — Елена Соковинова

Случались ли у вас подобные ситуации? Рассказать, какие действия лучше предпринять бухгалтеру можно по ссылке.

Самый обидный штраф

Пожалуй, самый обидный штраф для бухгалтера — это штраф за СЗВ-М.

Возник такой вопрос.

При обнаружении ошибки в СЗВ-М организация предоставляет СЗВ-М дополняющую с уточняющими данными.

И вуаля — организацию штрафует ПФР по статье 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ за представление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2-2.2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Какие документы имеет смысл взять для подготовки возражений (обосновать чем) ?

Цена вопроса — 500 рублей из жалованья бухгалтера..

Что думают коллеги ?

PS: первоначальная СЗВ_М была сдана вовремя ! Дополняющая через месяц.

PPS: дополняющая ввела в отчет еще одного сотрудника. — Юлия Криницкая

Самое интересное, что когда участники поделились своим опытом с решением данной проблемы, то вышло — в некоторых городах даже за опоздание со сдачей на 1-2 дня не штрафовали. Честно, завидую бухгалтерской завистью таким городам. На примере ПФР своего города Краснодара, могу сказать: мало того, что за каждого сотрудника штраф 500 рублей, так еще и на руководителя — 300-500 рублей. Обсуждалось здесь

Всем бухгалтерам хочется пожелать легкой и своевременной сдачи отчетности, без корректировок и уточненных расчетов/деклараций. Но похоже, что и в этом квартале налоговая не даст полностью сбыться всем пожеланиям. А почему? — А вот почему!.