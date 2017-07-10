Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели. Ждем 2000-го
Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели.
Внимание, разыскиваем 2000- ного! На момент публикации обзора число участников «Красного уголка бухгалтера» 1904 человека. Присоединяйтесь! И может, это вы станете 2000-ым участником.
Разыскиваются сотрудники
Кроме двухтысячного участника, также разыскиваются сотрудники на следующие вакансии:
Казначей, ищущий работу! отзовись!
Ты мне нужен.
Оклад 50 тыс., полный рабочий день, обед и перекуры, по итогам работы за год бонус в виде абонемента в фитнес-клуб Зебра, который располагается на территории нашего бизне-центра.
Что делать: платежи, выписки, сверки с налоговой инспекцией, поставщиками/покупателями.
Оплата на личный карточный счет физического лица
Оплата на личный карточный счет физического лица часто настораживает бухгалтера.
Добрый день, коллеги. У меня такой вопрос. Организации на УСН доходы минус расходы. Есть договор с ИП, он нам оказывает услуги. Мы ему оплачиваем платежным поручением на карточный счет. Карта его личная, как физического лица. Должен ли на эту оплату у нас быть кассовый чек, чтобы признать это расходом?
Существуют ли какие-нибудь нюансы, при проведении данных операций, разбирали участники.
Межтопэнергобанк
Историю о работе с Межтопэнергобанком поведала нам участница группы:
межтопэнергобанк испытывает проблемы в проведении расчетов и платежей в связи с нехваткой доступной ликвидности. И именно сегодня на наш счет поступили деньги. Что делать?
Клерк.ру отслеживал информацию относительно деятельности Межтопэнергобанка:
- Межтопэнергобанк приостановил работу с клиентами
- Межтопэнергобанк закрыл часть офисов из-за проблем с ликвидностью
Директоры прибавляют головной боли
У бухгалтеров всегда много работы, сейчас еще и отчеты сдать надо, а случается, что и директоры прибавляют головной боли бухгалтерам, вот как в следующей ситуации:
Всем привет. Директор покупал продукты для дома и в супермаркете на кассе, перепутав, заплатил корпоративной картой организации. Чек не сохранил. Никаких документов на эту покупку нет. Карта привязана к расчетному счету и деньги списались с расчетного счета ООО в адрес супермаркета. Понятно что это доход директора со всеми вытекающими налогами. Директор не хочет чтобы я удерживала это из его зарплаты. Надо начислить «сверху» зарплаты. Посоветуйте, как? И проводки интересуют. Перечисление средств — Кредит 51, а Дебет какой?
Случались ли у вас подобные ситуации? Рассказать, какие действия лучше предпринять бухгалтеру можно по ссылке.
Самый обидный штраф
Пожалуй, самый обидный штраф для бухгалтера — это штраф за СЗВ-М.
Возник такой вопрос.
При обнаружении ошибки в СЗВ-М организация предоставляет СЗВ-М дополняющую с уточняющими данными.
И вуаля — организацию штрафует ПФР по статье 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ за представление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2-2.2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Какие документы имеет смысл взять для подготовки возражений (обосновать чем) ?
Цена вопроса — 500 рублей из жалованья бухгалтера..
Что думают коллеги ?
PS: первоначальная СЗВ_М была сдана вовремя ! Дополняющая через месяц.
PPS: дополняющая ввела в отчет еще одного сотрудника.
Самое интересное, что когда участники поделились своим опытом с решением данной проблемы, то вышло — в некоторых городах даже за опоздание со сдачей на 1-2 дня не штрафовали. Честно, завидую бухгалтерской завистью таким городам. На примере ПФР своего города Краснодара, могу сказать: мало того, что за каждого сотрудника штраф 500 рублей, так еще и на руководителя — 300-500 рублей. Обсуждалось здесь
Всем бухгалтерам хочется пожелать легкой и своевременной сдачи отчетности, без корректировок и уточненных расчетов/деклараций. Но похоже, что и в этом квартале налоговая не даст полностью сбыться всем пожеланиям. А почему? — А вот почему!.