Клерк.Ру
 

Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели. Ждем 2000-го

10.07.17 00:52

Проблемы бухгалтеров после первой отчетной недели.

Внимание, разыскиваем 2000- ного! На момент публикации обзора число участников «Красного уголка бухгалтера» 1904 человека. Присоединяйтесь! И может, это вы станете 2000-ым участником.

Разыскиваются сотрудники


Кроме двухтысячного участника, также разыскиваются сотрудники на следующие вакансии:

Казначей, ищущий работу! отзовись!
Ты мне нужен.
Оклад 50 тыс., полный рабочий день, обед и перекуры, по итогам работы за год бонус в виде абонемента в фитнес-клуб Зебра, который располагается на территории нашего бизне-центра.
Что делать: платежи, выписки, сверки с налоговой инспекцией, поставщиками/покупателями.

— Наталья Хот

 — Наталья Хот — Анна Ванцевич — Борис Мальцев

Оплата на личный карточный счет физического лица

Оплата на личный карточный счет физического лица часто настораживает бухгалтера.

Добрый день, коллеги. У меня такой вопрос. Организации на УСН доходы минус расходы. Есть договор с ИП, он нам оказывает услуги. Мы ему оплачиваем платежным поручением на карточный счет. Карта его личная, как физического лица. Должен ли на эту оплату у нас быть кассовый чек, чтобы признать это расходом?

— Ольга Гордеевцева

Существуют ли какие-нибудь нюансы, при проведении данных операций, разбирали участники.

Межтопэнергобанк

Историю о работе с Межтопэнергобанком поведала нам участница группы:

межтопэнергобанк испытывает проблемы в проведении расчетов и платежей в связи с нехваткой доступной ликвидности. И именно сегодня на наш счет поступили деньги. Что делать?

— Елена Невзорова

Клерк.ру отслеживал информацию относительно деятельности Межтопэнергобанка:

Директоры прибавляют головной боли

У бухгалтеров всегда много работы, сейчас еще и отчеты сдать надо, а случается, что и директоры прибавляют головной боли бухгалтерам, вот как в следующей ситуации:

Всем привет. Директор покупал продукты для дома и в супермаркете на кассе, перепутав, заплатил корпоративной картой организации. Чек не сохранил. Никаких документов на эту покупку нет. Карта привязана к расчетному счету и деньги списались с расчетного счета ООО в адрес супермаркета. Понятно что это доход директора со всеми вытекающими налогами. Директор не хочет чтобы я удерживала это из его зарплаты. Надо начислить «сверху» зарплаты. Посоветуйте, как? И проводки интересуют. Перечисление средств — Кредит 51, а Дебет какой?

— Елена Соковинова

Случались ли у вас подобные ситуации? Рассказать, какие действия лучше предпринять бухгалтеру можно по ссылке.

Самый обидный штраф

Пожалуй, самый обидный штраф для бухгалтера — это штраф за СЗВ-М.

Возник такой вопрос.
При обнаружении ошибки в СЗВ-М организация предоставляет СЗВ-М дополняющую с уточняющими данными.
И вуаля — организацию штрафует ПФР по статье 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ за представление неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2-2.2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Какие документы имеет смысл взять для подготовки возражений (обосновать чем) ?
Цена вопроса — 500 рублей из жалованья бухгалтера..
Что думают коллеги ?
PS: первоначальная СЗВ_М была сдана вовремя ! Дополняющая через месяц.
PPS: дополняющая ввела в отчет еще одного сотрудника.

— Юлия Криницкая

Самое интересное, что когда участники поделились своим опытом с решением данной проблемы, то вышло — в некоторых городах даже за опоздание со сдачей на 1-2 дня не штрафовали. Честно, завидую бухгалтерской завистью таким городам. На примере ПФР своего города Краснодара, могу сказать: мало того, что за каждого сотрудника штраф 500 рублей, так еще и на руководителя — 300-500 рублей. Обсуждалось здесь

Всем бухгалтерам хочется пожелать легкой и своевременной сдачи отчетности, без корректировок и уточненных расчетов/деклараций. Но похоже, что и в этом квартале налоговая не даст полностью сбыться всем пожеланиям. А почему? — А вот почему!.

Стань экспертом
Любовь Шейко

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
От редакции
 
«Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!
 
Бухгалтерские новости
 
Соцсеть для бухгалтера. Давайте посчитаем
 
От редакции
 
КУБ: До окончания спокойной бухгалтерской жизни осталось ровно две недели
 
Юридические новости
 
Будьте осторожны: судьи стали «сливать» информацию налоговикам
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения1
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
00:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
вчера, 22:10
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/19483 от 03.04.2017»
вчера, 22:01
Клерк
hub прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
вчера, 21:32
Аноним прокомментировал материал «Что такое должная осмотрительность? Десять простых правил избежать претензий от ФНС»
вчера, 21:17
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
вчера, 20:46
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В Москве выросла минимальная заработная плата»
вчера, 20:16
Аноним прокомментировал материал «Масштабные изменения в ТК РФ с 29 июня: проверьте, надо ли изменять трудовые договоры. Скачайте документы»
вчера, 18:57
Клерк
hub прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 18:33
Клерк
hub прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 18:10
Клерк
hub прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 18:04
Клерк
hub прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 17:57
Бухгалтер-экономист
Галина1977 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 17:55
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 17:44
Клерк
hub прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 17:37
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 17:35
Клерк
hub прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 17:15
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
вчера, 16:30
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 16:23
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 16:19
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 15:03
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 14:51
Бухгалтер-экономист
Галина1977 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 14:25
Бухгалтер-экономист
Галина1977 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 14:15
Аноним прокомментировал материал «Греф объяснил, почему сокращает сотрудников Сбербанка»
вчера, 14:00
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 13:58
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне»
вчера, 13:48
Клерк
yante прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 13:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 13:14
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 12:43
Аноним прокомментировал материал «Средняя месячная зарплата сотрудников ОАО «Газпром» составила 95 тысяч рублей»
вчера, 12:31
Аноним прокомментировал материал «Средняя месячная зарплата сотрудников ОАО «Газпром» составила 95 тысяч рублей»
вчера, 12:23
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
вчера, 11:58
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
вчера, 11:12
Клерк
yante прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
вчера, 10:14
еще
 