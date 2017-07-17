Клерк.Ру
 

Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров

17.07.17 00:10

Всем привет! Бухгалтеры напряженно сдают полугодовую отчетность, а те кто сдали отвечают на бесконечные требования налоговиков. Больше ничего не происходит. Только принтер Госдумы забыли выключить и он работает без остановки.

Объявление для тех, кому надоел московский дождь:

ИПБ проводит масштабную программу по повышению профессионального уровня бухгалтеров во многих городах России. Семинары прошли и в Крыму, и в Центральной России, и в Калининградской области. Настал черед Камчатки.

А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.

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Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2017: инструкция для ИП и не только. Скачайте образец заполнения

Важные новости для бухгалтера

ФНС опубликовало мобильное приложение для проверки кассовых чеков. Можно проверить добросовестность продавца и «настучать» на него в ФНС.

Налоговые органы считают, что могут запросить деловую переписку и обоснование выбора контрагента. Ну вот и попробуйте им возразить.

Минфин утвердил дополнительные КБК по налогу на прибыль.

ЕГАИС распространят на производство лекарств

Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года. «Клерк» собрал все, что известно про новый «налог» в «Картотеке».

Закон о правовом статусе самозанятых граждан принят Госдумой.

Сенсация! Продажа недвижимости физическим лицом — это предпринимательство. Простите, бюджету очень нужны деньги.

Роструд рассказал как будет проверять бизнес. Опубликован список контрольных вопросов.

Какая то мутная история с пособием на ребенка. Компания сократила на 5 минут рабочий день сотруднику и он теперь не может получить пособие.

Стало известно как будут передаваться сведения из системы Платон в ФНС.

Санкционную продовольственную продукцию предлагалась не уничтожать, а отправлять на социальные нужды. Но Единая Россия сказала твердое нет.

Порог долга для запрета на выезд за границу увеличен в три раза. Теперь 30 тысяч.

Цитата дня

Цитата
2 комментария
«Хочу обратиться к предпринимательскому сообществу, руководителям предприятий, бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям с пожеланием не злоупотреблять доверием налоговых органов».
— Замначальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Максим Смолин в комментарии «Копейскому Рабочему»

Семь статей для бухгалтера, которые нужно обязательно прочесть

1

4-ФСС за полугодие 2017: по какой форме сдавать и что учесть при сдаче

2

Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»

3

Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов

4

Как на сайте Роструда проверить правильность трудового договора. Анонимно

5

Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами

6

Заявление и приказ о переносе отпуска: скачайте образцы

7

Внутренние локальные акты: скачайте Положение о бухгалтерии

8

Ваш банк лишают лицензии: инструкция, что делать

9

Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика

Гороскоп для бухгалтера

Гороскоп для бухгалтера с 17 по 23 июля 2017 года: неделя будет особенной

Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»

Дед Мороз существует! Накануне читательница нашего форума поделилась своей радостью. Закончилась эпопея длиной в год. Наконец-то в реестре МСП, опубликованном на сайте ФНС, компания обнаружила себя.

Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров. Наша читательница разгневана и в этой связи создала на форуме Клерк.ру специальную тему, где бы возмущенные бухгалтеры могли высказывать свое негодование по поводу действий налоговиков.

Читатели нашего форума разбирались, что с материальной точки зрения более выгодно — быть наемным работником или оформиться в качестве ИП.

Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума. По мнению форумчан, «сочинители списка не понимают, что запрашивают, как и налоговые инспекторы в своих требованиях».

Накануне читатели нашего форума инициировали очередное обсуждение на тему налоговых требований в рамках камеральной проверки РСВ: Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Борис Мальцев
Борис Мальцев

руководитель «Клерк.Ру»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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