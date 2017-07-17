Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров
Всем привет! Бухгалтеры напряженно сдают полугодовую отчетность, а те кто сдали отвечают на бесконечные требования налоговиков. Больше ничего не происходит. Только принтер Госдумы забыли выключить и он работает без остановки.
Объявление для тех, кому надоел московский дождь:
ИПБ проводит масштабную программу по повышению профессионального уровня бухгалтеров во многих городах России. Семинары прошли и в Крыму, и в Центральной России, и в Калининградской области. Настал черед Камчатки.
А теперь к бухгалтерским событиям прошлой недели. Ссылки для обзора подобрала Над.К., так что будет интересно.
Тема недели
Важные новости для бухгалтера
ФНС опубликовало мобильное приложение для проверки кассовых чеков. Можно проверить добросовестность продавца и «настучать» на него в ФНС.
Налоговые органы считают, что могут запросить деловую переписку и обоснование выбора контрагента. Ну вот и попробуйте им возразить.
Минфин утвердил дополнительные КБК по налогу на прибыль.
ЕГАИС распространят на производство лекарств
Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года. «Клерк» собрал все, что известно про новый «налог» в «Картотеке».
Закон о правовом статусе самозанятых граждан принят Госдумой.
Сенсация! Продажа недвижимости физическим лицом — это предпринимательство. Простите, бюджету очень нужны деньги.
Роструд рассказал как будет проверять бизнес. Опубликован список контрольных вопросов.
Какая то мутная история с пособием на ребенка. Компания сократила на 5 минут рабочий день сотруднику и он теперь не может получить пособие.
Стало известно как будут передаваться сведения из системы Платон в ФНС.
Санкционную продовольственную продукцию предлагалась не уничтожать, а отправлять на социальные нужды. Но Единая Россия сказала твердое нет.
Порог долга для запрета на выезд за границу увеличен в три раза. Теперь 30 тысяч.
Цитата дня
Семь статей для бухгалтера, которые нужно обязательно прочесть
1
4-ФСС за полугодие 2017: по какой форме сдавать и что учесть при сдаче
2
Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»
3
Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов
4
Как на сайте Роструда проверить правильность трудового договора. Анонимно
5
Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами
6
Заявление и приказ о переносе отпуска: скачайте образцы
7
Внутренние локальные акты: скачайте Положение о бухгалтерии
8
Ваш банк лишают лицензии: инструкция, что делать
9
Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика
Гороскоп для бухгалтера
Что обсуждают бухгалтеры на форуме «Клерка»
Дед Мороз существует! Накануне читательница нашего форума поделилась своей радостью. Закончилась эпопея длиной в год. Наконец-то в реестре МСП, опубликованном на сайте ФНС, компания обнаружила себя.
Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров. Наша читательница разгневана и в этой связи создала на форуме Клерк.ру специальную тему, где бы возмущенные бухгалтеры могли высказывать свое негодование по поводу действий налоговиков.
Читатели нашего форума разбирались, что с материальной точки зрения более выгодно — быть наемным работником или оформиться в качестве ИП.
Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума. По мнению форумчан, «сочинители списка не понимают, что запрашивают, как и налоговые инспекторы в своих требованиях».
Накануне читатели нашего форума инициировали очередное обсуждение на тему налоговых требований в рамках камеральной проверки РСВ: Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?