О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю

Лето! Отпуск! Море! Пляж! Не об этом ли мечтает сейчас каждый бухгалтер?

Коллеги, вот еще пару недель, сдадим всю отчетность и можно будет смело отправляться отдыхать. А пока что поработаем и посмотрим, что же произошло на этой неделе в нашей группе на ФБ «Красный уголок бухгалтера».

Требования, требования и еще раз требования. Многие налогоплательщики сбились со счета, сколько требований присылает налоговая инспекция.

Обратите внимание, ИФНС рассылает требования индивидуальным предпринимателям, относительно правильности уменьшении налога на сумму страховых взносов в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей. С подобным требованием столкнулась участница группы:

Из требования

За период 2016 г. величина взносов в Пенсионный фонд РФ и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования составляет 23153.00 рублей.

За год фиксированный платеж уплачивается не позднее 31 декабря текущего календарного года, страховые взносы, счисленные с дохода, превышающего 300000 рублей уплачиваются не позднее 1 апреля, года следующего за истекшим расчетным периодом.

К уменьшению налога по УСН принимаются только те суммы, которые уплачены в пределах исчисленных обязательных страховых взносов в установленные законом сроки.

Таким образом, сумма налога подлежащая уменьшению, завешена в нарушении ст .346.21 НК РФ и ФЗ № 212, в связи с чем Вам необходимо внести соответствующие изменения в налоговую декларацию путем подачи уточненной налоговой декларации.



Я правильно понимаю, что с моего ИПшника снимают взносы свыше 300 тысяч рублей, которые он платил в течение 2016 года ежеквартально? — Светлана Фартукова

Дать обоснованный ответ налоговой на аналогичное требование, помогут письма:

Как известно, организации сдают и бухгалтерскую, и налоговую отчетность. Метод определения доходов и расходов различен, но сотрудники ИФНС иногда об этом забывают и присылают требования .

Пришло очередное требование о предоставлении пояснений о расхождении доходы/расходы в декларации по УСН и бухгалтерской отчетности за 2016 год. Ну понятно, ответила на требование, что в одном случае — кассовый метод, в другом — методом начисления...при подаче инспектору ФНС, говорю, что такая ситуация будет практически постоянна, может мне, говорю я, сразу приложить к следующей годовой отчетности пояснения...Ответ шокировал : «не надо, у нас может потеряться (ПОТЕРЯТЬСЯ!!!!), ждите требование...» — Наталья Мясникова

Особое пристальное внимание контролирующие органы уделяют займам. В обязанности бухгалтерии входит грамотное оформление документов, правильное отражение данных операций в учете. Вот такой вопрос по займу был рассмотрен на этой недели:

Уважаемые коллеги! Столкнулись со следующим вопросом. С 2014 был оформлен беспроцентный займ на гендира, по которому он получал средства до конца 2015 года. 01.06.17 задолженность погашена имуществом, стоимость которого превышает размер займа. Как Вы считаете:

1. Своевременным ли будет начисление НДФЛ по экономии на процентах и оплата его в июне 2017 (за весь период)?

2. Можно ли доп соглашением перевести беспроцентный займ в процентный, учитывая, что с 01.01.16 фирма перешла на УСНО, и налог заплатить в размере 6% от суммы начисленных процентов за все время? Не потребуется ли делать корректировку отчётности за 2014-2015 годы?

Какой из способов Вы бы посоветовали, чтобы не входить в конфликт с ФНС? — Evgeni Bulichev

В данной теме можно ознакомиться с ответами коллег, предложить свое решение для избежания претензий от ФНС.

Для формирования достоверной отчетности следует свериться с контрагентами. Когда за отчетный период проходит несколько операций, то проблем со сверкой не возникает. А что же делать, когда операций десятки и даже сотни?

Как вы сверяетесь с контрагентами?

Бывает у вас такое, что приходит огромный акт сверки на несколько страниц и вы распечатываете и крыжите?

В каком виде акт сверки к вам приходит?

Есть ли возможность получить акт сверки в Excel от таких контрагентов, где много крыжить?

Хочу сделать крутой Excel-файлик, чтобы улучшить работу по сверкам. Ответьте, пожалуйста, я может сделаю такой файлик и поделюсь — Чайзат Ховалыг

Какие именно были предложены варианты посмотрим в теме: Как же свериться с контрагентами?

Чайзат Ховалыг не раз делилась с нами своими таблицами:

Может и на этот раз, проанализировав ответы коллег, Чайзат предложит способ, заметно ускоряющий процесс сверки с контрагентами.

На сегодня число участников группы достигло 1981 человек. На этой неделе к нам прибавится наш юбилейный 2000 участник. Кто же это будет? Двухтысячному участнику редакция обещала приз!

Всем коллегам хочется пожелать финансовой стабильности (мы же помним, что отпуск не за горами)! И, конечно же, «легкой» сдачи отчетности.