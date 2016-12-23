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Фото Бориса Мальцева, Кублог

Инициатива года – разделение банков

23.12.16 14:13
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В сентябре 2016 года на Международном банковском форуме в Сочи руководство Банка России озвучило идею разделения банковской системы на игроков с универсальными и ограниченными лицензиями. Согласно новой классификации с 1 января 2018 года банки разделят на три группы: банки с капиталом от 300 млн до 1 млрд рублей, банки с капиталом от 1 млрд до 3 млрд рублей и банки с капиталом выше 3 млрд рублей. При этом каких-либо региональных ограничений не предусматривается. 

Предполагается, что банки с капиталом до 1 млрд рублей смогут работать только по упрощенной лицензии, банкам с капиталом от 1 млрд до 3 млрд рублей будет предоставлено право самостоятельно выбрать, пользоваться ли упрощенным порядком или нет. Финансово-кредитным организациям с капиталом более 3 млрд рублей позволено будет иметь только федеральную лицензию. Центробанк не собирается обязывать банки с капиталом до 3 млрд рублей переходить в статус универсальных, который предполагает более сложную и тяжелую систему регулирования. В диапазоне капитала от 1 млрд до 3 млрд рублей будут находиться и универсальные банки, и банки с ограниченной лицензией.

«Нет смысла применять трудозатратные, технически сложные меры регулирования, когда и сложных продуктов нет», – прокомментировала меры упрощенного регулирования для малых банков глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ РФ предложила представителям банковского сообщества вместе с регулятором выбрать новый вариант названия для «региональных» банков, деятельность которых будет ограничена с 2018 года, отметив, что уже есть такие варианты, как «специализированные» и «мелкие».

В настоящее время ограничения для небольших банков еще не определены и будут обсуждаться с рынком. И хочется надеяться, что речь пойдет о разумных и целесообразных мерах. Как показывает международный опыт, чаще всего ограничения для небольших кредитных организаций касаются инвестиционного банкинга, сделок со сложно структурированными продуктами, операциями на фондовом рынке и рынке Forex.

По всей видимости, регулятор хочет ограничить потенциально рисковые и откровенно незаконные направления банковской деятельности. В данном случае речь может идти о трансграничных операциях, сделках с деривативами, финансировании инвестиционных проектов с высоким риском.

Следует отметить, что некоторые эксперты считают, что запрет на трансграничные операции для банков с ограниченной лицензией негативно отра­зится на рынке в силу того, что это сократит масштабы бизнеса таких банков, их клиентскую базу и доходность. Одновременно с этим предлагаемая надзорная конструкция будет стимулировать концентрацию определенных направлений бизнеса в системно значимых и крупных кредитных организациях, а тем самым и концентрацию соответствующих рисков именно в крупных банках. 

Прогнозируя те или иные последствия принимаемых законодательных изменений, нужно учитывать экономические условия, в которых приходится жить участникам рынка. Конечно, пока новая структура не утверждена, сложно говорить о ее влиянии на банковский рынок. Здесь многое определяется регуляторной практикой: успешность внедрения и работы новой структуры банковского сектора будет зависеть от качества и уровня контроля со стороны Банка России.

Фактически рынок сейчас и так разделен в достаточной степени. По данным Национального рейтингового агентства, на долю 20 крупнейших банков приходится более 77% активов банковского сектора. На долю остальных почти 600 кредитных организаций приходится около 23% активов. Поэтому явного негативного эффекта не должно возникнуть. Но, с другой стороны, эксперты прогнозируют определенную «встряску» для рынка в результате реализации этой инициативы Центральным банком – а это в нынешней не самой благополучной ситуации сложно приветствовать. 

Оксана Дяченко

Источник: Национальный банковский журнал

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