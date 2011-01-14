Закон года – ФЗ № 230

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Госдума 21 июня 2016 года приняла в третьем чтении Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»» № 230-ФЗ. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Данный закон устанавливает ограничения на деятельность коллекторских организаций. Одновременно в июне 2016 года был принят пакет законопроектов, которыми внесены поправки в Налоговый кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях.

Новый закон не будет действовать в отношении физических лиц – индивидуальных предпринимателей, если денежные обязательства возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, а также не будет регулировать вопросы возврата долга одного физического лица другому, если сумма задолженности составляет менее 50 тыс. рублей. Действие документа также не будет распространяться на задолженности за услуги ЖКХ – такие отношения документ сможет регулировать только в случае, если долг будет продан банку или непосредственно взыскателю долгов. Кроме того, запрещается взыскивать просроченную задолженность с гражданина, признанного банкротом.

Помимо прочего, законопроект вводит реестр профессиональных взыскателей и устанавливает требования к ним: профвзыскателями будут считаться исключительно юридические лица в форме хозяйственного общества, чистые активы которого составляют не менее 10 млн рублей. Лицам, исключенным из госреестра, запретят руководить коллекторскими агентствами, а сотрудникам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, государственной власти или в сфере экономики, запретят взаимодействовать с должниками.

Ночью – не беспокоить

Закон в том числе ограничивает общение коллектора с должником. Устанавливается максимальное количество звонков и СМС-сообщений должнику в течение дня, недели, месяца. Так, звонить должнику коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи – не чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью – с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в выходные – запрещено.

Документ, в частности, прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. При взаимодействии с должником запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.

Закон запрещает коллекторам работать с несовершеннолетними, инвалидами первой группы и недееспособными лицами. Штраф за нарушение регламента взаимодействия с должником увеличен в 10 раз – до 2 млн рублей.

Со вступлением закона в силу запрещается сообщать о наличии у гражданина долга третьим лицам, в том числе родственникам и сослуживцам, а также не допускается размещение сведений о должнике в интернете, в (на) здании, жилом доме для неограниченного круга лиц.

У должников появляется право вообще отказаться от личного взаимодействия с коллектором или кредитором и привлечь для этого своего представителя, которым может выступать только адвокат. Как решили депутаты в ходе работы над документом ко второму чтению, прервать общение с кредитором должник сможет через четыре месяца после возникновения просроченной задолженности. Однако в случае принятия судебного акта о взыскании с гражданина просроченной задолженности заявление об отказе от взаимодействия не будет действовать в течение двух месяцев и коллекторы смогут общаться с заемщиком-­должником.

Чтобы не превратить закон в профанацию

Следует отметить, что перед принятием антиколлекторский закон был значительно смягчен. Ключевые пункты, которые фактически запрещали деятельность коллекторских агентств, было решено изъять.

Изначально законопроект запрещал передавать персональные данные должника без его письменного согласия коллекторам после неуплаты в срок задолженности, а разрешения, которые были даны ранее, при заключении договоров с банками, становились недействительными. Понятно, что ни один должник не дал бы такого разрешения, и тогда деятельность коллекторов превратилась бы в профанацию. Поэтому данный пункт решили не включать в итоговый текст.

Напомним, что почва к принятию «антиколлекторского» закона была подготовлена чередой громких скандалов вокруг неправомерных действий коллекторов. Следует отметить, что само ожидание этого закона отра­зилось на поведении потенциальных «жертв» коллекторов – должники стали отказываться оплачивать свои кредиты. Однако, по мнению экспертов, надежды должников напрасны: принятый закон не отменяет существование коллекторов, а регламентирует их деятельность и приводит ее в некие законные рамки, регулирующие взаимодействие коллекторов и должников.

Эксперты считают, что новый законопроект призван урегулировать деятельность по взысканию просроченной задолженности как со стороны банков, так и со стороны коллекторских агентств. Но он не содержит ни одной статьи, которая освобождает должника от ранее принятых обязательств по возврату средств банку.

Непонятный и непрозрачный

Коллекторским агентствам данный законопроект, естественно, не понравился. Национальная ассоциация ­профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявила, что документ непонятен и непрозрачен, а при вступлении закона в силу, скорее всего, возросшие расходы на взыскание будут переложены на заемщиков.

«Значительная часть его формулировок и механизмов правоприменения остается непрозрачной для участников рынка. Например, до сих пор непонятно, как будут на практике реализованы количественные ограничения на взаимодействие с должниками, кем и как будет определяться, состоялся контакт или нет и т.д.», – заявили в НАПКА.

В ассоциации опасаются, что вступление закона в силу приведет к росту издержек на взыскание. Эти расходы могут переложить на заемщиков, что снизит спрос на заемные ресурсы.

Впрочем, в НАПКА увидели и положительные стороны принятого закона. Так, представители ассоциации считают, что нормативный акт может способствовать очищению рынка от непрофессиональных участников. «Начнется нормальный учет, контроль и разработка государственных стандартов. Это пойдет на пользу репутации и стабильности рынка», – подчеркнули в коллекторской ассоциации.

Действительно, с 1 января 2017 года требования для коллекторских компаний станут более жесткими. Скорее всего, это приведет к тому, что на рынке останутся только серьезные крупные игроки. В частности, коллекторское агентство будет обязано, во-первых, иметь чистые активы в размере не менее 10 млн рублей. Во-вторых, закон обяжет коллекторов заключать договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату долгов, при этом страховая сумма должна составлять не менее 10 млн рублей в год. В-третьих, профвзыскатель будет обязан владеть сайтом, электронный адрес которого включает доменное имя, а права на имя должны будут принадлежать этому юридическому лицу. Кроме того, коллекторское агентство обязано быть включенным в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В начале ноября 2016 года прошла конференция Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств «Как кредиторам и коллекторам сохранить эффективность взыскания при новом законе». Судя по слогану мероприятия – «2017: приказано выжить», коллекторы довольно пессимистично смотрят на собственные перспективы со вступлением в действие нового закона. Но, так или иначе, уже ясно, что серьезных корректив в текст данного нормативного документа вноситься не будет – значит, коллекторскому рынку придется учиться жить по-новому. А какие результаты это принесет отдельным его игрокам, покажет время.