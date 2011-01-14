Банки накануне революции

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Поступательному развитию экономики в России, то есть планомерному, четкому, размеренному, без чумы и потрясений, все время что-то мешает. А банковская система — отражение развития экономики, поэтому и финансовый рынок в нашей стране развивается в режиме хронического землетрясения.

Сегодня, во втором десятилетии ХХI века, жизни банков мешает внедрение норм Базеля III и виртуозное воровство денег клиентов со счетов банков его менеджерами или акционерами. Век назад развитию банков мешали Первая мировая война и революция с большевиками.

А между тем в начале ХХ века с банковской системой в России все было очень даже неплохо. Она была многообразна. К 1914 году в Российской империи работали 600 кредитных учреждений и 1800 отделений банков. Все финансовые организации делились на три категории: государственные, общественные и частные. К государственным относились Государственный банк, Комиссия погашения государственных долгов, Государственные сберегательные кассы, Государственный дворянский земельный банк и Крестьянский поземельный банк.

А не Центробанк ли ты?

Государственный банк — главный банк в дореволюционной России — был учрежден в 1860 году в соответствии с указом Александра II на базе реорганизованного Государственного коммерческого банка. Он был создан для «оживления торговых оборотов» и «упрочения денежной кредитной системы».

Основной капитал, первоначально выделенный ему из казны, составлял 15 млн рублей, резервный — 3 млн рублей. Согласно своему уставу, банк был органом краткосрочного коммерческого кредита. Кредитование торговли и промышленности Государственный банк осуществлял как напрямую — через сеть своих контор и отделений, так и через выделение денег коммерческим банкам. При создании Государственного банка к нему от Государственного коммерческого банка перешли семь контор. В начале 1917 года в состав Государственного банка входили 11 контор, 133 постоянных и 5 временных отделений, 42 агентства при зернохранилищах. Кроме того, в это время Государственный банк руководил банковскими операциями, которые осуществлялись в 793 казначействах.

Также банк поддерживал финансами Государственный дворянский земельный и Крестьянский поземельный банки. При его поддержке создавались акционерные банки и общества взаимного кредита.

Государственный облигационный центр вся Руси

Комиссия погашения государственных долгов, работавшая в царской России, была учреждена 27 мая 1810 года, и тоже была государственным органом. Подчинялась комиссия министерству финансов. Имела в своем составе три отделения. Первое и второе ведали учетом долгов, их погашением и выплатой процентов. А третье осуществляло прием, хранение и выдачу необходимых для этого денежных средств, получаемых от казначейства. Комиссия вела первый экземпляр Государственной долговой книги, в которой учитывались срочные и бессрочные внутренние и внешние долги царской России. Второй экземпляр этой книги находился в министерстве финансов.

Предтеча Сбербанка

Сбербанк России привык называть себя преемником Государственных сберегательных касс. Именно поэтому Сбербанк рекламирует себя как банк, разменявший второй век. На входе в главное здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве даже стоит памятник первому вкладчику России. Так, самый первый взнос в размере 10 серебряных рублей 1 (13 по новому стилю) марта 1842 года положил на счет в только что открывшуюся в Санкт-Петербурге сберкассу Николай Кристофари.

Накануне Первой мировой войны около 46% суммы взносов принадлежало деревенским вкладчикам. Сеть из 1000 государственных сберегательных касс, включающая 1286 отделений, глубоко разрослась именно в сельской местности. Талант Государственных сберкасс приспосабливаться к сложным экономическим ситуациям проявился в годы Первой мировой войны. Так, в 1914 году была упрощена процедура выдачи средств солдатам на фронте — из полевых касс с тех счетов, которые были открыты в отделениях, находящихся в тылу. В 1915 году полевым кассам было разрешено принимать взносы по «тыловым» сберегательным книжкам, также были отменены предельные суммы частичных выдач. В том же 1915 году русским военнопленным разрешалось переводить деньги со счета на счет без предоставления сберегательной книжки — по письменному требованию пленного солдата.

В 1916 году была разработана программа по привлечению к сберегательному делу православных храмов, и в 1917 году было открыто 900 касс при православных приходах.

Несмотря на эвакуацию десятков отделений из полосы боевых действий, в период 1914–1917 годов число сберкасс выросло на 65%. А объем размещенных в них денег увеличился в 2,3 раза. В портфеле сберегательных касс к 1917 году было 88 900 страховых договоров. Государственные сберегательные кассы работали бесперебойно и в дни февральской революции 1917 года, оставаясь очагами стабильности.

Россельхозбанк: один для дворянства, другой для крестьян

Государственный дворянский земельный банк был основан в 1885 году для поддержания землевладения потомственных дворян. Располагался банк в Санкт-Петербурге по адресу: Адмиралтейская набережная, дом 14.

Банк работал на европейской части Российской империи, но при этом не кредитовал дворян с «периферии». Так, он не работал в Великом княжестве Финляндском, Царстве Польском, Прибалтийских губерниях и Закавказье. Ссуды выдавались помещикам под залог их земельных владений и достигали 60–75% от стоимости земли. При этом стоимость земли считалась не в чистом выражении, а с обременением налогами. Сроки кредитов были очень велики: сначала 48 лет четыре месяца, позже кредиты выдавались и на 51 год, а затем и до 66 лет шести месяцев. Процент, уплачиваемый по ссуде, составлял в 1880-х годах 5–6%, а к 1897 году был снижен до 3,5%.

Крестьянский Поземельный банк был учрежден в 1882 году. В 1911 году в России началась аграрная реформа — вышло положение о землеустройстве, на основании которого формировались отрубные и хуторские хозяйства. Они создавались за счет ликвидации так называемой чересполосицы. Отрубом назывался участок, взятый взамен разрозненных полос на многих полях и земельных угодьях, на участок в одном месте, который считался равноценным. При этом у крестьянина оставался также двор в деревне. Хутор же представлял собой место, куда крестьянин переходил со всем своим хозяйством на свой участок.

У Крестьянского поземельного банка было право самостоятельно скупать земли, в первую очередь у помещиков, а затем продавать их крестьянам. Срок выдаваемых банком ссуд первоначально устанавливался от 24 лет шести месяцев до 34 лет шести месяцев. Ссудный процент равнялся 7,5–8,5% годовых. Кредит Крестьянского поземельного банка имел строго определенное назначение — только на покупку земли.

И многообразие финансово-денежных союзов

Общественных и частных банков было в России великое множество. К ним относились 50 акционерных коммерческих банков, 300 городских кредитных обществ и городских общественных банков, а также земские банки, общества взаимного поземельного кредита, начавшие работу еще в 1866 году.

Имелись у нас в 1914 году и 80 обществ взаимного краткосрочного кредита, 15 450 ссудо-сберегательных товариществ, 16 000 кредитных товариществ, а также сельские, волостные и станичные банки и кассы Наиболее крупными банками в ту пору были Петербургский международный банк, основанный в 1869 году, Русский банк для внешней торговли — работал с 1871 года, Петербургский учетный и ссудный банк — основан в 1869 году, Петербургский частный коммерческий банк — открылся в 1864 году, Азовско-Донской коммерческий банк — работавший с 1890 года, и Волжско-Камский банк, основанный за 30 лет до XX века.

Были финансовые учреждения помельче, чем банки и ссудные кассы. В России перед революцией работало 11 кредитных союзов, которые объединяли 558 товариществ и 4724 общественных крестьянских учреждений мелкого кредита.

Бурный расцвет банковской системы начался в России в 90-е годы XIX века — именно тогда начался экономический подъем страны. Центром государства в ту пору был Санкт-Петербург, поэтому «впереди России всей» шли именно петербургские банки. Этот период экономического процветания России в советской истории принято было называть термином «сращивание банковского и промышленного капитала». Крупнейшие банки в те годы начинали бурно финансировать промышленность. Так, в 1900 году Петербургский международный банк был заинтересован в участии деньгами более чем в 30 концессиях, Петербургский учетный и ссудный банк тоже проявлял интерес к финансированию порядка трех десятков предприятий. В деятельности различных промышленных обществ активно участвовали такие банки, как Русский банк для внешней торговли, Русский торгово-промышленный банк и Петербургский частный. На основе совместного финансирования промышленности начали складываться банковские группы.

Большую роль в развитии процесса сращивания банковского и промышленного капиталов сыграл экономический кризис 1900–1903 годов. В условиях крайне неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры банки стремились порвать контакты с предприятиями, в финансировании которых они участвовали в годы подъема. Однако сделать это удавалось далеко не всегда. Более того, зачастую приходилось поддерживать такие предприятия новыми кредитами. В результате в период кризиса при количественном сокращении связей банков с промышленностью прочность уцелевших контактов повысилась.

В этой ситуации важное место в период с 1903–1914 годов занимает деятельность крупных банков, причем центрами интересов этих банков становятся, помимо Санкт-Петербурга, города торговли и промышленности. Одновременно с этим происходит исчезновение многих провинциальных банков. Начало XX века стало периодом их вымирания.

Причина исчезновения банков — сильная конкуренция со стороны крупных банков, открывавших свои филиалы в тех городах, где были провинциальные. Большинство этих банков закрывались, некоторые становились филиалами крупных банков. Наряду с процессом централизации банковского дела в Петербурге разворачивается процесс концентрации, то есть слияния двух и более банков. Сегодня вся банковская система развивается примерно по такому же сценарию. Разве только наш ЦБ еще лицензии придумал — как выдавать, так и отзывать.

В итоге в России накануне Перовой мировой войны акционерные коммерческие банки за сравнительно короткие сроки выросли в гигантские учреждения, взявшие в свои руки всю промышленность и торговлю страны. Несмотря на кризисы, у них был заметен существенный рост бизнеса — капиталов, вкладов, сети отделений и активных операций.

Со времени Первой мировой войны начался закат российской банковской системы. А в 1917 году к власти пришли большевики.