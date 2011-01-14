Горящий дом и талантливые дети: от чего нельзя застраховаться

Просмотров:

Полное спокойствие, как известно, человеку может дать только страховой полис. Но бывают риски и вещи, которые не застрахуешь. В преддверии Нового года Банки.ру спросил страховщиков о том, что они не стали страховать в 2016-м.

Напомним, что компания может отказать только в заключении договора добровольного страхования. По обязательным видам (для физлиц это ОСАГО) страховщик должен продать полис, за необоснованный отказ компании грозит штраф. На практике эта норма нарушается, но это уже совсем другая история.

Итак, скорее всего, не получится застраховать:

…дом, который уже горит

В «Ренессанс страхование» обратился человек с просьбой застраховать загородный дом, причем немедленно. «На вопрос, в чем причина такой спешки, владелец пояснил, что дом горит. Он как раз едет смотреть, в каком состоянии пожар сейчас», — рассказал представитель страховщика.

Страховая компания клиенту помочь ничем не смогла. Страховой случай — это событие, обладающее признаками вероятности и случайности, то есть застраховаться можно от того, что может произойти, а может и не произойти.

«Стоимость полиса, по которому можно застраховать обычный загородный дом, учитывает «средние» риски, а не уже 100% наступившие. Естественно, если пожар уже начался, ни о каком «среднем», «нормальном» риске речи не идет, и страхование невозможно», — объяснили в компании.

…стены от собственных детей

Клиент «Ингосстраха» пытался застраховать новые обои от своих чересчур творческих детей, которые пытались использовать их в качестве холста для рисования.

«Нельзя застраховать имущество от повреждения лицами, совместно проживающими со страхователем», — пояснили отказ «Ингосстрахе».

Это стандартное исключение для договоров страхования домашнего имущества, комментирует главный страховой аналитик Банки.ру Дмитрий Жуков. «Обычно имущество страхуется от противоправных действий третьих лиц — к которым дети страхователя, очевидно, не относятся», — говорит он. Риски страхования домашней обстановки от повреждений, которые ему могут нанести обитатели квартиры, очень трудно поддаются прогнозу. И страховщики стандартно избегают включения их в договоры, объясняет аналитик.

…шубу в качестве груза

В офис «Ингосстраха» пришла женщина в шубе и сказала, что почитала правила страхования грузов, они ей очень подходят, и в соответствии с ними она хочет застраховать свою шубу.

Однако выполнить ее просьбу оказалось невозможно, пояснил представитель компании. «Шубу можно застраховать только как имущество, к примеру, от кражи и только при страховании квартиры. Ведь полис работает именно на территории страхования, то есть в застрахованной квартире. Кража из машины или грабеж при разбойном нападении не являются страховыми случаями», — говорят в «Ингосстрахе».

Страхование грузов обычно покрывает расходы, связанные с перевозкой. Правила транспортного страхования грузов на сайте «Ингосстраха» описывают в основном страховые случаи, возникшие во время перевозки грузов морским, речным, воздушным или железнодорожным транспортом.

…то, чего нет

В «Ренессанс страхование» поступил запрос на страхование шин на складе площадью 64 квадратных метра. Однако, оценивая риск, страховщик обнаружил несколько нестыковок. По-видимому, клиент хотел застраховать больше шин, чем у него было, и по цене дороже, чем они стоили.

«По нашей оценке, на таком складе поместилось бы только 15% от объема заявленных товарных запасов», — рассказал представитель компании. Подозрения вызвала и сумма, на которую клиент хотел застраховать свой товар: заявленная клиентом закупочная стоимость шин более чем в два раза превышала рыночные цены.

В страховании компания отказала, усмотрев в запросе «весьма неуклюжую попытку мошенничества».

«Ни одна страховая компания, видя риск мошенничества, не станет принимать на страхование имущество: по такому договору наверняка ее ждут крупные убытки», — объяснили в «Ренессансе».

…что-то очень редкое

Если не невозможно, то довольно затруднительно будет застраховать редкие, не пользующиеся массовым спросом риски.

Так, в «Тинькофф страховании» не стали брать на страхование кота, а также отказались страховать строительные инструменты от поломки во время ремонта. Страховых продуктов по таким «экзотическим» рискам у компании нет, пояснили там.

«Разработка специальных страховых программ — достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс, а программы страхования котов и стройматериалов вряд ли будут пользоваться спросом», — говорит генеральный директор «Тинькофф страхования» Вадим Юрко, отмечая, что инструменты можно застраховать от залива и пожара в рамках стандартного страхования недвижимости.

При этом предложения по страхованию котов на рынке найти можно, считает Дмитрий Жуков: «Гражданский кодекс рассматривает домашних животных как имущество. Которое, кстати, может быть довольно дорогостоящим».

…то, что запрещает страховать закон

Гражданский кодекс РФ (а именно статья 928) оговаривает ряд интересов, которые застрахованы быть не могут. Во-первых, это противоправные интересы — логика нормы в том, чтобы не провоцировать граждан на незаконные действия. Например, в «Ренессанс страхование» поступали просьбы принять на страхование риск уплаты штрафов налоговой инспекции.

Во-вторых, нельзя застраховать убытки от участия в играх, лотереях и пари. Смысл в том, что наличие страховки заставляло бы ее владельца делать ставки бездумно, что усугубляет потери. Требования, связанные с участием в играх и пари, не подлежат и судебной защите (статья 1062 ГК РФ), напоминает ведущий юрист по имущественным спорам HEADS Consulting Анна Абраменко: «Налицо отрицательное отношение к ним государства и общества». Запрет на страхование убытков от участия в играх, пари и лотереях не распространяется на организатора этих мероприятий, добавляет она.

И в-третьих, не подлежат страхованию расходы, к которым человек может быть принужден с целью освобождения заложников (чтобы не спровоцировать их захват).

Кроме того, ГК указывает, что нельзя застраховать имущество, если у страхователя или выгодоприобретателя отсутствует интерес в сохранении этого имущества — такой договор будет недействителен. Также закон устанавливает ряд ограничений для страхования ответственности по договору и предпринимательского риска.