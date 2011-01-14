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Фото: Миша Че и Лина Савкина (SFK)

Последствия банкротства для кредитных должников: о чем не всегда предупреждают юристы?

11.01.17 12:45
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С октября 2015 года заемщик с просроченным кредитом может избежать его принудительного взыскания, подав иск о банкротстве. Такой способ решения проблемы с неподъемными долговыми обязательствами преподносится потребителям как панацея от всех кредитных проблем. Но по факту признание финансовой несостоятельности хоть и дает право списать безнадежную задолженность, после получения такого статуса должнику не удастся избежать определенных последствий, на что указывает закон о банкротстве физлиц.

Потеря имущества

Если у должника есть ценное имущество, то оно в любом случае будет продано на публичных торгах, а вырученные средства будут направлены на погашение требования кредитора (или будут распределены между несколькими кредиторами, если речь идет о невыплате нескольких кредитов или займов). Автомобиль, бытовая техника, ювелирные украшения и мебель – все это уйдет «с молотка», что является стандартной практикой при банкротстве. При этом единственное, что можно будет сохранить в ходе такой процедуры – это жилье, если у должника нет другой недвижимости. Но это исключение не распространяется на имущество, которое выступает обеспечением по кредиту (например, на ипотечную квартиру), так как оно будет в первую очередь продано на публичных торгах.

Большие расходы или даже новая долговая яма

За право списать просроченный кредит придется заплатить, причем очень внушительную сумму. Законодатели явно не доработали эту норму закона, что практически нивелирует его ценность для тех, кто погряз в кредитных долгах. Но реалии таковы, что стать банкротом можно только при условии оплаты сопутствующих платежей и комиссий, что не по силам тому, кто и так находится в сложном материальном положении. И хотя законодатели планируют снизить размер государственной пошлины (на данный момент это 6 тыс. руб.) и исключить из процесса управляющего, если у заемщика нет ценного имущества, на сегодняшний день для банкротства необходимо иметь до 100-200 тыс. руб., что может стать причиной новых финансовых проблем для должника (например, для этих целей он решит взять займ, который впоследствии не сможет выплатить в срок).

Ограничение в финансовых операциях

Банкротство может нанести непоправимый вред репутации заемщика, так как его данные будут внесены в единую базу банкротов, что повлияет на качество его дальнейшей жизни. Помимо того, что в течение нескольких лет любые имущественные операции необходимо будет согласовывать с управляющим, при оформлении новых кредитов придется уведомлять кредиторов о наличии статуса банкрота, что вряд ли будет способствовать получению денег под процент. При этом снова подать иск о списании долгов можно будет только через 5 лет, а три последующих года должник не сможет занимать любые руководящие посты, что может стать помехой для его карьерного роста.

Кроме того, пока процедура банкротства не будет завершена (на это может уйти 6-12 месяцев), заемщику может быть закрыт выезд за границу. Но такая мера со временем может утратить свою актуальность, чего добиваются общественные организации по защите прав должников.

Юридические последствия

Все больше должников пытаются получить из банкротства максимум выгоды, чтобы списать долги с минимально возможными для себя потерями. Для этого они избавляются от своей собственности, а потом подают на банкротство, полагая, что факт сознательной подготовки к процедуре не будет выявлен арбитражным управляющим. Но подобные действия должника – это напрасная трата денег, тем более что за фиктивное банкротство теперь предусмотрено уголовное наказание. И такие должники вместо списания долгов получают массу проблем, на решение которых уходит много сил и времени.

Милена Стриженова

Источник: ff.ru

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