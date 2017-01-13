Успеют ли коллекторы войти в госреестр?

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До вступления в силу Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» остались считанные недели. С 1 января все коллекторские агентства, желающие законно продолжать работу на рынке, должны быть включены в госреестр. При этом сведения о коллекторском агентстве в соответствии с новым Законом вносятся в реестр в течение 20 рабочих дней со дня предоставления им госрегулятору необходимых документов и сведений. Таким образом, последний срок подачи документов для желающих гарантированно встретить Новый год в статусе легального «белого» коллектора — 2 декабря.

Часть документов можно подготовить заранее, например учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛ, сведения о размере чистых активов с приложением бухгалтерской отчетности или страховку. С уже заключенными договорами страхования ответственности у некоторых агентств есть хлопоты. Их приходится перезаключать, так как их формулировка не соответствует в точности указанному в Законе «страхованию ответственности за причинение убытков должнику» (многие раньше страховали ответственность перед клиентом, а не заемщиком). Но все это, в общем, преодолимо.

Однако есть две категории документов, которые коллекторы никак не могут подготовить впрок — просто потому, что неизвестно, какими они должны быть. Это указанные в пункте 2.4 той же статьи 12 нового Закона «сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица» и в пункте 2.7 «копии документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения». В обоих случаях требуется информация от госрегулятора. По пункту 2.4 он должен разработать форму предоставления сведений, а по пункту 2.7 — утвердить требования к оборудованию и ПО, соответствие которым и должны подтверждать взыскатели. Никакой информации о том, как могут выглядеть эта форма и эти требования к ПО у участников рынка нет и быть не может — разрабатывать их официально пока некому.

Назначение госрегуляторов для коллекторов, которыми должны стать Минюст и ФССП, затормозилось буквально в последнем шаге от завершения. Проект соответствующего Постановления Правительства опубликован больше двух месяцев назад, вроде бы уже снято и последнее препятствие — согласование бюджетных средств, выделяемых уполномоченному органу-регулятору. Однако причастному к этому постановлению Минэкономразвития сейчас, видимо, не до взыскателей.

Сроки разработки всех последующих подзаконных актов, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) должна выпустить в дополнение к Закону № 230-ФЗ, привязаны к дате официального назначения регуляторов для коллекторов. На их разработку в планах Правительства отведены два-три месяца после этой даты. Так что чисто формально, если ФССП наконец получит верительную грамоту на надзор за коллекторским рынком в начале декабря, она имеет полное бюрократическое право сформировать все необходимые для госреестра документы к концу января-февраля.

Коллекторские агентства на низком старте, в компаниях еженедельно проходят совещания по подготовке к вступлению в реестр. В воздухе витает тайная надежда, что, может быть, такое глухое молчание органов власти вокруг этой темы означает неизбежный перенос вступления Закона № 230-ФЗ в силу. Однако надеяться на это, наверное, не стоит — слишком много политических амбиций было вложено в этот Закон, чтобы можно было теперь признаться в неготовности к его исполнению.

Есть небольшая вероятность, что ФССП все-таки удастся опубликовать часть самых срочных подзаконных актов, чтобы запустить создание госреестра, до боя курантов. Есть информация, что в ведомстве идет над ними активная работа. При удачном прохождении всех бюрократических процедур по их согласованию и регистрации участники рынка смогут получить их все-таки еще в декабре. Многое для взыскателей, конечно, будет зависеть от того, насколько сложными окажутся эти новые формы и требования. Например, если говорить о форме для предоставления сведений об учредителях и работниках, то для крупного коллекторского агентства, имеющего более тысячи сотрудников и текучку кадров, можно без труда создать в этом пункте массу бумажной работы. Требования к ПО тоже вызывают определенную тревогу — многие агентства пользуются софтом, написанным индивидуально под них. Как регулятор будет оценивать состав предоставленных документов — кучи разных лицензий, программ, доделок — и основания использования этих систем? Сколько времени займет эта оценка и насколько она будет формальной?

По оценкам экспертов, выполнить требования Закона № 230-ФЗ для вступления в реестр (относительно размера активов, наличия лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и др.) смогут не более 150–200 коллекторских агентств. Новый госреестр будет не таким уж длинным — в отличие от реестра МФО, например. Так что, возможно, при большом желании организовать оперативную работу с ним ведомству будет не очень сложно.

Подводя итоги, можно сказать, что строгость законов в России прямо пропорциональна необязательности их исполнения: чем строже, тем необязательнее. Велика вероятность, что и в данном случае сработает эта закономерность: 1 января Закон окажется сам по себе, а регулятору и коллекторским агентствам придется, не привлекая большого внимания, потихоньку догонять его. В конце концов представители власти разных уровней — от гаранта Конституции, спикеров Госдумы до руководства ФССП — неоднократно подчеркивали, что задача ликвидировать рынок взыскания и профессиональные «белые» коллекторские агентства ни в коем случае не стоит. Жестких санкций за невхождение в несуществующий реестр возникнуть не должно.

Так что ответ на вопрос, успеют ли коллекторы войти в реестр до 1 января, — возможно, «нет, не успеют». Ответ на вопрос, успеет ли реестр прийти к коллекторам, — «может быть, но, скорее всего, нет». И, вероятно, за это никому ничего не будет. Кроме прибавления седины, появления нервного тика и обострения гастрита участников рынка в любом случае ждут очень стрессовые декабрь и январь.