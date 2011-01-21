Где живут самые безответственные должники

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Около 7 млн россиян имеют просроченную задолженность более 30 дней перед банками и МФО, что составляет около 5% от общей численности населения страны. Zaim.com составил рейтинг регионов по количеству злостных должников.

Цифры

Лидерами по количеству должников с просрочкой более 30 дней являются Краснодарский край (263 тыс. должников), Москва (262 тыс.), Московская область (254 тыс.), Свердловская область (254 тыс.), Башкортостан (236 тыс.).

Меньше всего должников проживает в Костромской области (29 тыс.), Республике Адыгея (24 тыс.), Республике Марий Эл (24 тыс.), Сахалинской области (23 тыс.), Республике Калмыкия (22 тыс.).

Регион Кол-во заемщиков с просрочкой более 30 дней Доля от общего количества должников с просрочкой более 30 дней Краснодарский край 263 тыс. 3,9% Москва 262 тыс. 3,8% Московская область 254 тыс. 3,7% Свердловская область 254 тыс. 3,7% Республика Башкортостан 236 тыс. 3,5% ………… Костромская область 29 тыс. 0,4% Республика Адыгея 24 тыс. 0,4% Республика Марий Эл 24 тыс. 0,3% Сахалинская область 23 тыс. 0,3% Республика Калмыкия 22 тыс. 0,3%

Таблица 1 - Рейтинг регионов по количеству должников с просрочкой более 30 дней Данные БКИ «Эквифакс»

Однако такой рейтинг не совсем справедлив по отношению к регионам с большой численностью населения. Вполне логично, что в более крупных, с точки зрения численности населения, регионах больше людей оформляет кредиты и займы, а, следовательно, и большее количество из них выходят на просрочку.

Например, в одном регионе проживает 1 млн человек, из которых 100 тыс. имеют просрочку, а во втором регионе - 300 тыс., из которых 50 тыс. имеют просрочку. На первый взгляд, лидером по количеству должников является первый регион, так как 100 тыс. больше 50 тыс. Однако если рассчитать долю должников от численности населения, то ситуация меняется кардинально. В первом случае на долю должников приходится 10%, тогда как во втором случае - практически 17%.

Поэтому для того, чтобы составить более честный рейтинг регионов по количеству проживающих должников, Zaim.com рассчитал, сколько заемщиков с просрочкой более 30 дней приходится на 100 тыс. населения региона.

В итоге в антилидеры попали Республика Бурятия (8,6 тыс. должников на 100 тыс. населения), Кемеровская область (8 тыс.), Республика Калмыкия (7,9 тыс.), Иркутская область (7,7 тыс.), Алтайский край (7,4 тыс.).

А вот Москва, которая по численности должников занимает второе место, при пересчете опустилась на самую низкую ступень рейтинга. В столице на 100 тыс. жителей приходится 2,1 тыс. должников. Помимо Москвы низкими показателями количества должников на 100 тыс. населения могут похвастаться Республика Марий Эл (3,5 тыс.), Московская область (3,5 тыс.), Санкт-Петербург (3 тыс.), Республика Чувашия (2,9 тыс.).

В середине рейтинга находятся Вологодская область (5 тыс.), Республика Карелия (4,9 тыс.), Республика Коми (4,9 тыс.), Орловская область (4,8 тыс.), Республика Северная Осетия (4,8 тыс.).

Регион Кол-во должников на 100 тыс. населения Республика Бурятия 8,6 тыс. Кемеровская область 8 тыс. Республика Калмыкия 7,9 тыс. Иркутская область 7,7 тыс. Алтайский край 7,4 тыс. ………… Республика Марий Эл 3,5 тыс. Московская область 3,5 тыс. Санкт-Петербург 3 тыс. Республика Чувашия 2,9 тыс. Москва 2,1 тыс.

Таблица 2 - Рейтинг регионов по количеству должников на 100 тыс. населения

Расчет Zaim.com на основе статистики БКИ «Эквифакс»

Что говорят эксперты

«Анализируя историю выданных и погашенных займов в МФО «Честное слово» за 9 месяцев 2016 года, - поясняет Екатерина Кустова, руководитель отдела взыскания онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФО «Честное слово»), - можно выделить три региона с самыми ответственными заемщиками. Это - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Средний процент невозврата здесь составляет около 15% от количества выданных микрокредитов. Традиционно более аккуратное отношение к своим обязательствам демонстрируют финансово образованные россияне, у которых есть стабильный доход».

По оценкам экспертов, региональные заемщики хуже выплачивают займы. Антилидерами рейтинга, по словам Екатерины Кустовой, являются Ульяновская, Кемеровская, Ростовская области.

Причин тому может быть несколько: негативное влияние географической удаленности и разницы во времени на процесс работы с должниками, невозможность оперативного информирования клиентов о задолженности.

Высокий уровень платежной дисциплины Москвы и Санкт-Петербурга подтверждает также статистика компании CarMoney. «Традиционно самый низкий уровень дефолтности демонстрируют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Доля просрочки в Москве составляет 5,54% от общей суммы выданных средств и 5,01% от общего числа займов и 5,37% и 3,54% в Северной столице соответственно, - отметил Антон Зиновьев, основатель ООО «Микрофинансовая организация «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ», бренд CarMoney. - Самая большая доля просрочек свыше 30 дней наблюдается в Белгороде - 47%, это 22% от общей суммы выданных средств и 9,09% от общего числа выданных займов. Также лидирующие позиции по просрочкам занимают заемщики из Рязани - 23,22% и 12,66% соответственно».

Низкий уровень платежной дисциплины жителей «глубинки» эксперты связывают с их финансовой безграмотностью, которая зачастую мотивирует заемщиков «уйти» от выполнения своих кредитных обязательств. Причем многие жители нашей страны считают, что неисполнение взятых на себя кредитных обязательств не принесет никакого серьезного наказания. В кризисное время на платежеспособность граждан повлияло также снижение уровня жизни и потеря работы.

В ходе анализа использовались данные Росстата и Эквифакса.