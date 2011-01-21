Apple, Samsung, Google: главное — не опоздать

Просмотров:

Начало работы платежных систем Apple Pay и Samsung Pay в России можно смело считать тем моментом, который обычно называют «когда петух клюнул». Да, регулятор может какое-то время с некоторым высокомерием посматривать на новичков, грозить им и их партнерам карами. Но достаточно вспомнить об эволюции отношения к blockchain (от уголовной ответственности до мастерчейна от ЦБ), чтобы понять: времена, как и сам регулятор, меняются. Сейчас главное — не запрещать, а не опоздать

Дело в том, что Apple (в первую очередь) и Samsung, а в скором времени и Google с Microsoft, принесут в Россию не столько платежный инструмент, сколько громадные экосистемы вокруг себя, благодаря которым эти корпорации стали такими, какие они есть. Внутри этих экосистем есть практически все, что нужно для ведения бизнеса, не покидая их. Платежные инструменты Pay — это лишь одна из составных частей их маркетплейсов.

Пока отечественный малый и средний ретейл относительно пассивны по отношению к этим платежным системам. А вот крупный бизнес (например, Аэрофлот и РЖД), а также их западные коллеги, работающие в России, моментально сделали для себя практические выводы: гораздо выгоднее «купить себе входной билет» в глобальные экосистемы, чем ходить на коротком поводке у местных банкиров, операторов программ лояльности и т.д. Глядя на лидеров рынка, все остальные рано или поздно зададутся тем же вопросом. Это вопрос времени.

Есть и другие бонусы: уже не кажутся фантастическими гипотезы о том, зачем выпущена карта «МегаФон»? В рамках международных карточных продуктов, выпускаемых операторами сотовой связи совместно с банками и привязанных к абонентскому счету, вполне можно с помощью Apple Pay стать полноценным звеном транзакционной цепочки — с помощью телефона его абоненты тратят средства, размещаемые на его же счетах! Инфраструктура токенов позволяет создать и иные замысловатые конфигурации с участием сервисов, имеющих многомиллионные аудитории. Но пусть со всем этим разбирается регулятор.

Остальным же рекомендуем подумать о том, как разработчики могли бы разнообразить содержимое сервисов кошельков Pay банковскими и прочими услугами отечественного происхождения. Как утверждают журналисты «ПЛАС», Альфа-Банк уже реализовал возможность раздельной блокировки токена в телефоне и привязанной к нему пластиковой карты. В результате даже при утере карты держатель может заблокировать ее и при этом продолжать пользоваться своим телефоном с Samsung Pay как платежным инструментом и, наоборот, при потере телефона сохранить возможность платить картой.

Наблюдается активизация в стане разработчиков сервисов проактивного уведомления клиентов на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта: с «пластиком», но без телефона в магазин прийти можно, а владелец кошелька Pay всегда на связи. Кто-нибудь может после этого сказать, что торжественное перерезание ленточек в новых офисах у крупнейших операторов услуг Big Data в России — Orange и SAS — чистая случайность?

Но экосистема вокруг бренда производителя смартфона не ограничивается платежными сервисами. Сейчас на низком старте находятся сервис-провайдеры, предоставляющие услуги мобильной аутентификации, в частности, в рамках инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI). PKI на мобильных устройствах — это голубая мечта как банкиров, медиков, страховщиков, так и чиновников. Если тот прорыв, о котором заявляет Gemalto (Mobile PKI), состоится, функционал и область применения кошельков Pay, да и смартфонов в целом, резко расширятся за счет надежной удаленной идентификации пользователя. Поэтому всем, кто засиделся на старте, изучая чужой опыт работы с Pay, пора нарабатывать свой собственный.