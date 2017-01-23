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Мысль о том, что долгие годы придется платить банку проценты по ипотечному кредиту, никого не радует. Но и в этом случае есть маленький приятный сюрприз — можно получить обратно 13% от уплаченных процентов. Что нужно сделать, чтобы получить налоговый вычет по ипотеке?

Для этого нужно не так уж много — белый доход, с которого уплачивается НДФЛ (налог на доходы физических лиц), и немного вашего времени для оформления документов на получение имущественного налогового вычета: основного — по стоимости купленного в ипотеку жилья и дополнительного налогового вычета — по процентам на ипотеку.

Какую сумму можно получить

На текущий момент максимальная сумма основного имущественного налогового вычета, которую может получить один человек, — 2 млн рублей. При этом если жилье приобреталось в общую собственность (совместную или долевую), то каждый из совладельцев имеет право получить вычет в пределах своей доли, но не больше 2 млн рублей. Если расходы на приобретение жилого объекта или доли в нем не превышают 2 млн рублей, остаток неиспользованного вычета можно применить при покупке следующего объекта недвижимости. Правда, это положение касается только жилья, купленного после 1 января 2014 года. Повторное получение вычета после того, как выбрана сумма в 2 млн рублей, невозможно.

Максимальная сумма дополнительного имущественного налогового вычета по ипотечным процентам ограничена 3 млн рублей. Причем для заемщиков, получивших ипотечный кредит до 1 января 2014 года, сумма вычета по процентам неограниченна. Если сумма выплаченных процентов по кредитам, выданным после 1 января 2014 года, окажется меньше 3 млн рублей, перенести неиспользованную сумму вычета на будущие приобретения не получится, остаток сгорает.

Для примера приведем расчет имущественного налогового вычета для семьи из двух человек, взявших ипотечный кредит на приобретение недвижимости после 2013 года. Максимальный размер вычета составит:

(2 млн руб. + 3 млн руб.) x 2 = 10 млн руб.

Соответственно, сумма налога, который можно вернуть:

10 млн руб. x 13% = 1,3 млн руб.

Кто может получить имущественный налоговый вычет

Согласно Налоговому кодексу РФ, имущественный налоговый вычет может применить к доходам, облагающимся по ставке 13%, любой налоговый резидент РФ, потративший собственные или заемные средства на приобретение объекта жилой недвижимости на территории России. Напомним, что налоговый резидент — это не обязательно гражданин РФ: налоговым резидентом признается физическое лицо, не менее полугода (точнее, 183 дней) проживающее в России.

Таким образом, любой человек, работающий на легальных условиях, получающий официальную заработную плату или любые иные доходы, облагаемые по ставке НДФЛ в 13% и понесший расходы по покупке жилья, может воспользоваться имущественным налоговым вычетом.

Также необходимо знать, что имущественный вычет не предоставляется по сделкам купли-продажи недвижимости между взаимозависимыми лицами (супруги, родители, дети, братья-сестры).

Как получить эти деньги

Чтобы получить основной имущественный налоговый вычет (по стоимости жилого объекта), необходимо собрать все документы, подтверждающие ваше право на использование вычета.

При покупке готового объекта недвижимости нужно иметь на руках договор купли-продажи, документы, подтверждающие оплату, и документ, подтверждающий дату регистрации права собственности. В случае участия в долевом строительстве — договор долевого участия, акт приема-передачи жилого объекта и документы, подтверждающие оплату. В случае самостоятельного строительства дома — документы, подтверждающие затраты на приобретение строительных и отделочных материалов, на работы подрядчиков и т. п., плюс документ, подтверждающий дату регистрации права собственности.

Для получения дополнительного имущественного вычета (по ипотечным процентам) необходима копия кредитного договора и справка по уплаченным процентам, подготовленная банком-кредитором. Вычет по процентам имеет смысл использовать после того, как будет исчерпан основной вычет, то есть после того, как вернется налог с суммы в 2 млн рублей. Ограничений по сроку использования вычетов — как основного, так и дополнительного — нет. Вычет можно применять до тех пор, пока не будет полностью выбрана вся сумма имущественного вычета (основного и дополнительного), то есть 5 млн рублей.

Получив все необходимые подтверждающие документы, надо обратиться в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Обратите внимание на этот факт. Не по месту вашего фактического проживания, а в инспекцию по месту вашей прописки.

Есть два способа получения вычета:

1. В бухгалтерии по месту вашей работы. Для этого все равно придется обращаться в налоговую инспекцию. Дополнительно к уже перечисленным документам нужно еще заполнить заявление о предоставлении уведомления для работодателя. После проверки всех представленных документов налоговая инспекция должна выдать вам уведомление, подтверждающее право на налоговый вычет. Уведомление следует передать в бухгалтерию по месту вашей работы, и с вашей заработной платы не будет удерживаться налог. Соответственно, получаемая вами зарплата увеличится на 13%. Этот приятный процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет выбрана вся сумма положенного вам вычета.

2. Непосредственно от налоговой инспекции. Для этого необходимо по окончании года, в котором получены документы на право владения жильем, получить у работодателя справку о доходах (форма 2-НДФЛ) и представить ее в налоговую инспекцию вместе с декларацией (форма 3-НДФЛ) и заявлением на возврат (где нужно указать номер вашего счета в банке, куда будут перечислены деньги).

Процесс получения имущественного налогового вычета — дело не очень простое. К тому же существует масса подводных камней и различных нюансов, в каждом конкретном случае могут быть свои тонкости. Это касается и вопросов общей собственности на жилой объект, и особенностей возврата налога за предыдущие годы, и возможностей использования налогового вычета по жилым объектам, приобретенным несколько лет назад, и вопросов получения налогового вычета за жилье, купленное для детей и т. д.

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