Две трети европейцев не готовы к черному дню

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Выясняется, что жители Европы не слишком прагматичны в денежных вопросах и не очень бережливы. Они сильно уступают в этом отношении тем же американцам, говорится в публикации Bloomberg.

У европейцев никогда не было лучшей возможности, чтобы решить свои финансовые проблемы. Или хотя бы облегчить долговое бремя перед тем, как монетарные власти снова поднимут ставки. Но эта редкая возможность была легкомысленно упущена.

Почти две трети жителей континента не предприняли ровным счетом ничего, чтобы в посткризисный период сделать следующее:

воспользовавшись минимальными ставками, взять новый кредит;

рефинансировать или продлить старую задолженность на более выгодных условиях;

уменьшить сумму регулярных платежей;

погасить долги с помощью сбережений, на которые из-за низких ставок все равно не набегают проценты.

Столь безрадостные выводы вытекают из исследования компании ING. Оно проводилось еще в октябре, но его результаты были опубликованы лишь на этой неделе. ING Group — международный банковский и финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Нидерландах. Компания оказывает весь спектр финансовых услуг, включая страхование и управление состояниями.

Только 11% европейцев, лишенных возможности наращивать свои накопления из-за практически нулевых ставок, пустили свободные деньги на уплату кредитов, говорится в докладе компании. И всего 8% частично погасили ипотеку.

Данные, полученные в ходе исследования, предрекают тревожное будущее. Когда ставки будут повышены, европейские потребители могут столкнуться с финансовыми трудностями, пишет Bloomberg. Пока Европейский центральный банк намерен и дальше накачивать экономику деньгами с помощью «количественного смягчения». А британский регулятор заявил о намерении на протяжении еще как минимум двух лет удерживать ставку на рекордно низком уровне 0,25%. Но растущее инфляционное давление может привести к скорому окончанию периода мягкой монетарной политики.

«Учитывая, что 50% людей в Европе имеют задолженность, гораздо большее количество должников могло бы воспользоваться преимуществами низких ставок для погашения долгов. Уменьшение задолженности позволит иметь больше свободы для маневра в случае непредвиденных расходов или роста цен»,— цитирует Bloomberg авторов исследования.

В докладе содержится утверждение, что даже через восемь лет после окончания финансового кризиса многие европейцы остаются неподготовленными к экономическим шокам. Например, к угрозе потерять работу. Почти треть жителей континента вообще не имеет сбережений. А 36% хоть и откладывали какие-то деньги, но явно делали недостаточно, чтобы обезопасить свое будущее. Их накопления не превышают размера трех месячных зарплат.

Исследование установило также, что больше четверти европейцев по-прежнему имеют задолженность перед банками, хотя имеющиеся сбережения позволяют им погасить хотя бы часть кредитов. Так, средняя британская семья, например, ежегодно платит совершенно лишние проценты на сумму £650. Эти данные приведены в более раннем исследовании экономистов из Университета Ноттингема.

В опросе компании ING участвовали 15 тыс. жителей 13 европейских стран, а также США и Австралии. В обоих неевропейских государствах не имеет сбережений гораздо меньшая доля семей. Если в Европе таких семей 29%, то в США — 16%, а в Австралии — 23%, говорится в публикации Bloomberg.