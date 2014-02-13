Банк Санкт-Петербург рассказал о правах и обязанностях кредиторов и заемщиков

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Получение кредита имеет много плюсов. Банк помогает решить финансовые вопросы, как частным лицам, так и организациям, оплачивает ваш отпуск, закрывает кассовые разрывы. Но для многих первый день «после» становится сродни кабале – появляются новые обязанности, неисполнение которых ведет к краху.

Как рассказали в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», при взвешенном подходе пользование средствами банка за разумный процент позволяет достигать поставленных целей без потерь. Вы получаете то, на что не могли накопить, расходуя «чужие» деньги, а потом просто возвращаете их с процентами за услугу. При этом обязанности возникают не только у вас, но и у банка. Подробнее о ваших правах и требованиях к кредитору в этой статье.

Обязанности кредитора

Кредитор – одна из сторон договора, предоставившая второй на условиях возвратности и платности денежные средства на установленный период.

Обязанности кредитора касаются непосредственной выдачи денежных средств и выполнения сопутствующих операций:

Заключать договор в письменной форме (ст. 820 ГК РФ), либо обеспечить возможность скачивания и печати электронных документов при оформлении кредита через систему ДБО. Предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, оговоренных договором (п. 1 ст. 819 ГК РФ). Предоставить лицензию, сведения о финансовой деятельности, включая данные аудита за истекший год, информацию о кредитных продуктах (ст. 8 Закона 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Обеспечить сохранение банковской тайны (ст. 857 ГК РФ). Своевременно передать сведения в Бюро кредитных историй (п. 4 ст. 5 ФЗ 218 «О кредитных историях»).

Также существуют правила выдачи кредитов, которые не прописываются в договорах, но должны исполняться*:

выдача денежных средств по кредиту (суммы кредита) осуществляется без оплаты банковской операции. Согласно ФЗ о «Банках и банковской деятельности» требование об уплате любой суммы (1%, 2% и т.д.) в счет оплаты услуг банка за операцию является незаконным;

погашение просроченной задолженности расценивается как уплата тела кредита, процентов по нему и установленной пени, начисление процентов на задолженность формирует двойную ответственность и противоречит закону;

повышение ставок по выданным кредитам вслед за ростом ключевой ставки Центробанка запрещено (ч. 1 ст. 452, ч. 2 ст. 450 ГК РФ), за исключением индексных ставок, привязанных к индикаторам.

*Возможность изменения кредитного договора по соглашению сторон является обязательным пунктом договора.

Права заемщика

Ответственность кредитора наступает там, где начинаются права заемщика. Помимо обязательства уплачивать оговоренные суммы по кредиту в срок и обеспечивать сохранность залогового имущества, если таковое имеется, лицо или организация, получившие кредит, имеют право:

бесплатно получать выписки по счету, информацию о зачислении платежей по кредиту и остатке невыплаченных средств;

при возникновении споров обращаться в суд, как по месту нахождения банка, так и по месту своего жительства;

заявить претензию о неполной выдаче суммы кредита или нарушении сроков предоставления заёмных средств;

отказаться от получения кредита на любом этапе прохождения согласований, но до подписания договора;

полностью выплатить долг по кредиту досрочно без комиссий и санкций банка;

подать в суд в случае одностороннего изменения условий кредитования заемщиком, при начислении двойных процентов, требовании оплачивать ведение счета и иные расходы, идущие вразрез с текущим законодательством;

обратиться в банк с заявлением о рефинансировании (заключение нового договора для погашения текущего кредита) или реструктуризации долга (уменьшение процентов за счет увеличения периода выплат, представление «кредитных каникул»).

Нарушение прав заемщика

Финансовая неграмотность заемщиков и недобросовестность кредиторов приводят к нарушению прав обращающихся за кредитом лиц. Начисление сложных процентов, неполная информация о продуктах, односторонний пересмотр ставок – характерные признаки недобросовестного банка.

Наибольшее количество нарушений отмечено в среде кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций. Заемщики сами потворствуют мошенникам, соглашаясь на любые условия, если в надежном банке кредит не выдают по причине имеющихся задолженностей и плохой кредитной истории.

Как защитить свои права и заставить кредитора выполнять обязанности:

выбирайте надежный банк, оценив его продукты и отзывы клиентов;

трезво оценивайте возможности, берите кредит, который сможете отдать;

следите за платежами, при возникновении вопросов обращайтесь в банк незамедлительно;

при отказе и нарушении ваших прав обращайтесь в суд.

В банковском деле, как и любом другом, важна репутация. Солидный банк не станет ею рисковать, поскольку его лицензия может быть отозвана. Выбирайте надежный банк, чтобы ваши права были защищены обязанностями заимодателя, а не игнорировались в угоду кредитору.

Подготовлено на основе материалов «Банк «Санкт-Петербург»