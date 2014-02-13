Шесть ошибок начинающего инвестора или почему здоровый образ жизни может помешать вам заработать на фондовом рынке

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В начале года интерес россиян к фондовому рынку возрастает. Кто-то хочет выгодно вложить полученную по итогам года премию, кто-то просто решает начать новую жизнь с помощью инвестиций. К сожалению, многие новички действуют импульсивно, делая много ошибок, и потому быстро разочаровываются в фондовом рынке.

Причина большинства ошибок — беспечность в вопросах, касающихся финансов. Искать, внимательно анализировать и подбирать оптимальные именно для себя финансовые инструменты мы еще не привыкли.

Что начинающий инвестор делает неправильно?

1. Берет кредит на покупку акций или инвестирует деньги, которые ему понадобятся через 2—3 месяца

Основное отличие фондового рынка от, например, вклада в банке — отсутствие твердых гарантий. Да, потенциал доходности здесь существенно выше, но и риски высокие. Идея взять кредит под 15% годовых и заработать 30%, конечно, прекрасна, но вряд ли сработает. Ведь кредит всегда имеет срок возврата, в отличие от сроков роста тех или иных акций. Инвестировать надо лишь часть накоплений и на срок минимум от года. Ваши инвестиции могут вырасти и на 200%. Но, возможно, ждать придется очень долго, поэтому деньги, которые вам точно понадобятся в конкретный срок, вкладывать в акции не стоит.

2. Покупает акции одной компании

Даже с большими и устойчивыми гигантами в современном мире могут случаться неожиданности. Например, телефоны Galaxy Note взрывались в руках потребителей, и их пришлось отзывать, что сказалось на выручке и акциях компании Samsung. Или, например, акции Volkswagen существенно упали в цене после того, как администрация США обвинила компанию в занижении данных о выхлопных выбросах и пригрозила штрафом в несколько миллиардов долларов. Кроме того, в наш век стремительных изменений бизнес компании может и просто закончиться. Наглядный пример — компания Kodak. Настал момент, когда весь мир перешел на «цифру» и пленочные аппараты перестали использоваться.

Правильное инвестиционное поведение — покупка акций компаний из разных отраслей, еще лучше — ведущих бизнес в разных странах. Для надежного стартового портфеля я бы посоветовал инвестировать сразу в несколько секторов: интернет-компании — Facebook, Google, «Яндекс», промышленные гиганты — Boeing, потребительские товары — Starbucks, «Магнит», «Аэрофлот», медицина — Pfizer, полезные ископаемые и нефть — «Норникель», «Роснефть», НЛМК, «Северсталь», финансовый сектор — Visa, Сбербанк и QIWI, телекомы — AT&T, МТС, «МегаФон» и «Ростелеком».

Крупные компании — надежные и прибыльные, ведь они не зависят от одного продукта или региона, имеют значительный капитал, у них стабильная бизнес-модель, доказавшая свою эффективность годами. Кроме того, они могут разрабатывать и быстро внедрять инновации без риска для основного бизнеса. Получается довольно диверсифицированный портфель, представленный акциями компаний практически всех отраслей, многие из которых работают на всех континентах. Если вы готовы повысить уровень риска — добавляйте инновационные истории типа электромобилей Tesla, производителей камер и дронов GoPro, биотехнологической Gilead, видеосервиса Netflix, интернет-гипермаркета Amazon, компании альтернативной энергетики First Solar и т. д.

3. Вкладывает все деньги в один финансовый инструмент

Правильная стратегия накопления — держать в акциях не более 25% своих сбережений. Остальное лучше поместить в депозиты, недвижимость и надежные облигации. Должен быть и небольшой запас наличных на непредвиденные расходы. Конечно, акции удобны тем, что их можно продать в любой рабочий день. Но не факт, что именно в этот день цена продажи вас устроит.

4. Выбирает акции исходя из личных стереотипов и предпочтений

Ваши личные предпочтения могут быть далеки от реалий фондового рынка. Например, поклонники ЗОЖ игнорируют акции компаний фастфуда, а люди без знания английского языка не инвестируют в акции зарубежных компаний. На фондовом рынке сегодня все определяется динамикой финансовых показателей компании и наличием факторов в пользу того, что бизнесу в будущем еще есть куда расти. Исходя из этих критериев и надо выбирать акции. Если рынок компании может вырасти в 100 раз и ее акции сейчас растут — очень часто это хороший знак. Кстати, зачастую неплохими инвесторами оказываются инженеры: они хорошо разбираются в игроках своей отрасли и имеют видение, кто из них может выбиться в лидеры в ближайшие годы.

5. Рассчитывает на большую прибыль за короткий срок, пытаясь заниматься активным трейдингом

Помните, что трейдинг, или активная торговля на рынке, — это отдельный профессиональный вид деятельности, для успеха в котором требуются и образование, и опыт в несколько лет, и знание специальных программ, а нередко и навыки программирования. Если бы все было так просто, все люди занимались бы трейдингом и радовались огромным прибылям, но на деле процент успешных активных трейдеров очень низок. Даже если вы рассчитываете получать прибыль таким способом, приготовьтесь к длительному пути с множеством неудач и ошибок.

6. Паникует при любом изменении цены

Так устроен фондовый рынок, что цены на акции постоянно меняются. Такие изменения давят на нервную систему инвестора и нередко провоцируют на необдуманные действия. Однако на деле лучший вариант — придерживаться изначально выбранной стратегии и не принимать суетливых эмоциональных решений. Фондовый рынок цикличен: он то растет, то падает. Но если мировая экономика продолжит рост, то портфель, состоящий из полутора десятков различных акций, вас на длинном горизонте подвести не должен.

Все перечисленные ошибки происходят из-за недостатка финансовой грамотности. Инвестирование в акции не требует высшего финансового образования, но требует специальной подготовки. Прочитайте несколько книг по экономике и фондовому рынку, например «Экономикс» К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю или «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов». Постарайтесь понять принципы современной рыночной экономики. Обратите внимание на то, что ценные бумаги бывают разных видов, а на рынке акций есть несколько стратегий инвестирования. Прочитайте профильный закон «О рынке ценных бумаг». Сделайте первую покупку акций на самую минимальную сумму.

Даже с инвестициями в 10 тыс. рублей можно научиться совершать сделки на бирже, отслеживать динамику изменения цены акций и понять, как те или иные новости влияют на котировки. Эта практика станет лучшим обучением перед тем, как вы решитесь вкладывать в акции более существенные суммы.