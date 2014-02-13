Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

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По данным Центробанка, число выявленных «черных кредиторов» за 2016 год выросло в четыре раза. Впрочем, участники рынка МФО считают, что о победе над рынком нелегальных микрофинансовых организаций говорить пока рано.

Об итогах борьбы ЦБ с нелегальными кредиторами в 2016 году со ссылкой на данные регулятора сообщила газета «Известия».

Согласно этим данным, в 2016 году ЦБ обнаружил 1600 «черных кредиторов», что в четыре раза превышает показатели 2015 года. Информация об этих компаниях была передана в прокуратуру, Министерство внутренних дел (МФД) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В первом полугодии 2016 года ЦБ направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно, нелегально выдающих микрозаймы населению, а 220 писем в отношении 440 МФО было направлено в органы прокуратуры.

Банк России уже несколько лет последовательно борется с нелегальным микрокредитованием. К борьбе с ними привлекаются правоохранительные органы, легальные участники рынка МФО, а также технологичные компании, например «Яндекс». Весной 2016 года ЦБ заявлял о создании с «Яндексом» совместной платформы по выявлению «черных кредиторов». Кроме того, борьбу планируется продолжать и на законодательном уровне, постепенно ужесточая ответственность за нелегальную работу на рынке микрозаймов.

Сейчас для того, чтобы иметь возможность легально выдавать займы гражданам, МФО должна состоять в специальном реестре Банка России. Кроме того, МФО должны сдавать ЦБ ежеквартальную отчетность, выдавать микрозаймы по ставкам не выше предельно допустимых (ежеквартально рассчитываются ЦБ), соблюдать требования по резервированию и другие правила. Если МФО не состоит в реестре ЦБ, то права выдавать займы населению она не имеет.

Впрочем, это не мешает компаниям маскироваться под легальных игроков и работать с гражданами. Участники рынка МФО указывают, что в основном «черные кредиторы» работают в небольших населенных пунктах с неразвитой инфраструктурой — там, куда у проверяющих органов не всегда доходят руки. По оценкам гендиректора сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергея Седова, «большая часть нелегальных МФО пока находится в традиционном сегменте офлайна, так как налаживание интернет-направления — дело не столь быстрое и очень специфичное». «Однако работа в интернете все же выглядит более удобной с точки зрения нелегальных организаций (проще спрятаться от ответственности, завуалировать свою незаконность от заемщика), поэтому незаконный онлайн-бизнес наверняка вырос в процентном отношении по сравнению с 2015 годом на 20–25%»,— считает Сергей Седов.

Основное отличие бизнеса «черных кредиторов» от обычных МФО — возможность не придерживаться принятых на рынке правил игры. «Нелегальные кредиторы не ограничивают себя ни размером процентной ставки, ни размером неустойки, ни периодом начисления процентов, ни формой договора, не размещают информацию о себе на сайте и в офисе, не соблюдают требования к рекламе своих услуг»,— поясняет директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Быстроденьги» Александра Новицкая.

Нелегальные компании не боятся привлекать к работе «черных коллекторов», либо использовать незаконные методы взыскания. Также «нелегалы» зачастую предлагают высокие ставки по вкладам — на порядок выше, чем в среднем по рынку, естественно без последующего возвращения, уточняет Сергей Седов. «Большая часть таких компаний не только выдает займы, но и привлекает инвестиции. Они заманивают клиентов ставками, которые значительно выше рыночных, а также обещаниями, что все инвестиции застрахованы, но это не так. После какого-то времени они просто исчезают»,— соглашается гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Впрочем, для того чтобы снизить свои риски и не вызывать подозрений у заемщиков и контролирующих органов, многие «черные кредиторы» наверняка привели свои ставки в максимальное соответствие с законодательством, полагает Сергей Седов. Но это не означает, что нелегальные игроки начинают работать вбелую. Так как у них есть возможность выдавать займы, не оглядываясь на требования по резервам и качество риск-систем, не исключено, что уровень NPL по таким займам будет высоким, считают эксперты. «Дабы не работать себе в убыток, особый упор им придется делать на коллектинг, включая его агрессивные, ныне запрещенные по закону формы»,— опасается Сергей Седов.

Несмотря на усиление борьбы с рынком серого микрокредитования, победить его не так просто, указывают участники рынка. По мнению Александры Новицкой, наиболее эффективный способ выявления «черных кредиторов» — через рекламу в интернете, однако для привлечения к ответственности компании сначала нужно зарегистрировать сам факт выдачи займа этой компанией. Поэтому нужна либо жалоба потерпевшего, либо «тайный покупатель», рассказывает Александра Новицкая.

Основная сложность состоит в том, что значительная часть нелегальных кредиторов рекламирует свои услуги офлайн: расклеивают рекламу на столбах, заборах, остановках. «С этой информацией должны работать местные подразделения МВД, саморегулируемые организации, Роспотребнадзор — эффективная борьба возможна только на системном уровне»,— указывает Александра Новицкая. Еще одна проблема — слишком мягкое наказание. «Существующая система санкций не пугает „черных кредиторов”, так как экономя — десятки миллионов рублей (на программном обеспечении для создания отчетности в ЦБ РФ, взаимодействии с БКИ, переходе на единый план счетов, скоринге и т. п.), они рискуют максимум полумиллионным штрафом»,— отмечает Александра Новицкая.

Проблема осложняется тем, что рынок нелегальных кредиторов постоянно пополняется новыми игроками, указывают участники рынка. «В начале 2016 года число нелегалов оценивалось в 25–30% от рынка, ко второй половине года оно снизилось. Но сейчас, в связи с массовыми исключениями из реестра, можно говорить о тех же цифрах. Дальнейшее сокращение реестра МФО, в связи с нововведениями регулятора, продолжит пополнение „серого” сегмента пропорционально до введения существенного ужесточения наказания за нелегальную деятельность»,— резюмирует Сергей Седов.