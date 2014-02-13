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Фото Инны Гайворонской, Кублог

​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России

02.02.17 15:59
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Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал ограничить хождение наличных денег в России по примеру Индии. Забыв, правда, уточнить, что денежная реформа в этой стране стала причиной смерти 33 человек в первые же десять дней. Надо ли России идти по индийскому пути?

 

«Нужно все-таки подумать»

«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами, — заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде «Единой России». — Многие страны идут по этому (пути. — Прим. ред.), особенно сейчас в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами... За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной». Лучше бы министр привел в пример Европу, где аналогичные с Индией перемены (отказ от крупных купюр) из-за их плавности пройдут для населения незаметными.

Эта идея Силуанова вызвала бурное обсуждение: реанимация давнишней идеи Минфина кажется вполне ожидаемой на фоне дефицита бюджета и затянувшегося кризиса. Но достигнет ли ее реализация целей, которые ставит государство? И если да, то какой ценой?

Индия: дань Моди

Благие намерения премьер-министра Индии Нарендры Моди, затеявшего масштабную денежную реформу с изъятием крупных купюр, возможно, однажды помогут его стране собирать больше налогов, но пока они завели страну явно не туда. 8 ноября прошлого года Моди объявил о выводе из обращения «старших» купюр в 500 и 1 000 рупий. Власти разрешили населению разменять на мелкие купюры 2 тыс. рупий в любом отделении почты и банка, а до конца декабря положить деньги на счет в банке в размере до 250 тыс. Много это или мало? Курс рупии — примерно 68 рупий за доллар (пониже, чем у рубля). Целью Моди была борьба с коррупцией и теневой экономикой. А что получилось?

Спустя десять дней газета The Indian Express опубликовала данные о 33 случаях смерти в результате этой реформы: в давке в очередях, самоубийства (фермер не смог купить семян и удобрений, а другой человек — еды для своей семьи, потому что у них не было мелких купюр)... Несколько детей, включая новорожденных, умерли в больнице, потому что у родителей не нашлось мелких купюр заплатить за лечение.

Наверное, Моди следовало бы учесть, что помимо коррупционеров этими банкнотами широко пользовались обычные люди, особенно в сельской местности, где проникновение банковских услуг невелико. 28 ноября в крупных городах страны прошел «день гнева» против инициативы властей. «По некоторым оценкам, денежная реформа Индии привела к потерям около 2% от ВВП», — приводит данные специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Почему запрет — это плохо?

Спустя два дня после выступления Силуанова первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство не обсуждает ограничение расчетов наличными деньгами и не планирует вводить административные ограничения.

Но поскольку слова Силуанова — это явно не его собственная инициатива, а идея, которая бродит в недрах экономического блока правительства уже несколько лет, полностью сбрасывать со счетов ее не стоит. Она может всплыть и стать реальностью завтрашнего дня совершенно внезапно для нас. Достаточно вспомнить и уже практически озвученный отказ от плоской шкалы налогов, и возможное повышение других налогов уже с 2018 года. Поэтому не помешает оценить, насколько реально в России перейти на безналичную экономику, как это можно сделать и что это нам даст.

«Я полагаю, что запретительные меры работают далеко не везде и не всегда. Нужен не только запрет, но и стимул, — говорит главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. — Например, если бы государство за повышение доли безналичных расчетов давало предприятиям налоговые вычеты, это, безусловно, быстро привело бы к снижению доли наличных в расчетах и было бы позитивным стимулом для экономики».

Даже теоретически положительный эффект от подобных ограничений в нашей стране сомнителен, уверены эксперты. Крупные покупки — это прежде всего автомобили и недвижимость. Покупка автомобилей в салоне и так чаще всего происходит безналично, но не по карте, а путем банковского перевода с текущего счета, обращает внимание вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Иван Пятков. «Стоит недорого, а платеж, как правило, проходит не дольше чем за один банковский день. В большинстве случаев — даже за несколько часов», — уточняет эксперт.

«Это повлияет на сделки по покупке-продаже машин и недвижимости на вторичном рынке, которые, как правило, проходят через наличные расчеты», — предупреждает старший аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Например, сейчас покупка квартиры происходит обычно через банковскую ячейку, в которую покупатель закладывает наличные средства. В случае введения запрета участникам рынка придется искать другие схемы сделок, даже когда речь идет об ипотеке. «На сделки с крупной недвижимостью это не повлияет, так как зарегистрированы они на юрлиц в иностранных юрисдикциях, и факт смены конечного собственника в юрисдикции РФ не виден», — обращает внимание Денис Порывай.

Не стоит забывать и об историческом опыте: в России подобные административные меры только подорвут банковский бизнес, да и экономику в целом. Мы слишком травмированы денежной реформой 1993 года, чтобы поверить, что государство на этот раз захочет предложить нам что-то хорошее.

Но какова в реальности ситуация с наличными деньгами в России и что можно предложить Антону Силуанову в качестве альтернативы административным мерам?

Россия сегодня: cash is king

«На сегодняшний день доля безналичных расчетов в России составляет примерно 30% от общего объема платежей, — говорит генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина. — С одной стороны, это не так много. Но не стоит забывать, что еще в 2013 году этот показатель составлял 20%».

Россияне все активнее переходят на оплату картами. Об этом свидетельствует такой показатель, как средний размер чека: за последний год размер среднего чека по платежам по картам Visa снизился на 10% до 884 рублей. То есть потребители все чаще используют карты для недорогих каждодневных покупок. В итоге суммарный объем карточных трансакций к середине 2016 года составил 22,78 трлн рублей, приводит данные Егор Кривошея.

«Еще через три — пять лет, ориентируясь на показатели других стран, мы прогнозируем, что доля безналичных расчетов превысит 40%, — сообщает Петелина. — Это вполне достижимый результат, учитывая то, как постепенно меняется потребительское поведение. Использование банковских карт постепенно входит в привычку у населения».

Глава управления Dukascopy Bank SA Даниил Егоров считает, что эту долю можно увеличить и до 50%, если «удастся убедить широкую общественность в том, что безналичные платежи безопасны».

Однако когда мы говорим о покупках по карте, ключевое слово в этом контексте — «недорогие». Если речь идет о покупках на сумму свыше 100 тыс. рублей, там доля безналичных платежей не превышает 8%, уточняет Даниил Егоров.

Как можно увеличить долю и повысить роль безналичных в нашей экономике?

Лучше по любви

«Банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства», — так Игорь Шувалов объяснил отсутствие необходимости прибегать к административному ограничению наличности. Дескать, люди добровольно будут отказываться от кеша.

И это действительно так. В частности, Россия — лидер в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) по переводам с карты на карту с помощью сервиса Visa Direct, говорит Екатерина Петелина. Вторая лидерская позиция России в регионе — это бесконтактные платежи. «За последний год количество бесконтактных карт Visa payWave увеличилось в 2 раза, а количество трансакций по ним — в 4,5 раза», — приводит данные Петелина. И наконец, третий драйвер безналичных платежей — рост электронной торговли. Суммарный рост таких платежей по картам Visa за последние три года составил более 60%.

Впрочем, не все зависит только от банков. «Главной движущей силой, по нашим оценкам, является развитие электронного правительства и совершенствование онлайн-методов оплаты», — считает Даниил Егоров. Еще одним стимулом, по его мнению, могут стать онлайн-кредиты. И даже, как это ни странно может звучать, предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу, «так как будет развиваться инфраструктура как для приема, так и для идентификации (например, биометрической)», говорит Егор Кривошея.

Но очевидно, что помимо стимулов в российской экономике есть и немало сдерживающих факторов, которые держат нас вдалеке от лидеров безналичного мира. Что мешает нам двигаться вперед более быстрыми темпами?

Наверное, на этот вопрос можно дать два ответа. Если говорить о мелких тратах, главное препятствие — инфраструктурные ограничения. Это препятствие сейчас быстро преодолевается, но оно до сих пор существует и является реальным барьером. Если говорить о крупных тратах, тут главный тормоз — высокая доля теневой экономики.

Собственно, именно поэтому государство и заинтересовано в безналичных платежах: с ними труднее уклоняться от налогов. Но бизнес и население зачастую не против уклониться. В одних странах это происходит на бытовом уровне, в других — на высоком и малодоступном для простых работяг. Но вечная налоговая игра в кошки-мышки известна всему миру.

Минус 500 евро

Буквально на днях в фейсбучной группе под названием «Русские в Италии» обсуждалась проблема получения tax free резидентами. Как известно, этот налоговый вычет имеют право получать только туристы, но никак не те, кто живет в стране на постоянной основе. Но что делать, если ты имеешь вид на жительство, а получать tax free по-прежнему хочешь? Одна из участниц поделилась своим способом покупки драгоценностей. Она честно признается продавцу, что хочет получить tax free, хотя домой полетит только через пару месяцев, и ей с ходу предлагают вариант: вы немедленно получите скидку в размере tax free, если заплатите наличными.

Италия — это, конечно, отдельный казус европейской цивилизации, но в целом Европа может служить интересным примером мягкой и действенной борьбы с неучтенным кешем. В конце следующего года Европейский центральный банк прекратит печатать самую старшую в еврозоне и одну из самых крупных банкнот в мире — номиналом 500 евро. Правда, в отличие от Индии, ЕЦБ подчеркивает, что существующие банкноты сохранят свою ценность и будут находиться в обращении и приниматься центральными банками стран еврозоны на протяжении неограниченного периода времени.

Применительно к Европе можно сказать, что старшие купюры действительно служат не средством платежа, а средством накопления. Причем не самих европейцев. Большинство из них не видели в глаза банкноты ни в 200 евро, ни в 500. Поэтому реформа пройдет для них абсолютно незамеченной. Смертей и «дней гнева» не ожидается.

Я вам не скажу за всю Европу, но в Италии в мирной жизни вы не встретите купюру номиналом выше 50 евро. Даже если вы снимете в банкомате 1 000 евро, вам выдадут упругую пачку из банкнот номиналом 20 и 50 евро. Лишь единожды пришлось в супермаркете экономкласса наблюдать сцену, когда цыганка (в полном обмундировании «подайте ребеночку на чашку молока») пыталась расплатиться купюрой в 200 евро. Кассиры передавали банкноту из рук в руки, каждый проверял ее на своей машинке, все охали, жестикулировали. И было очевидно, что такое чудо они видят первый раз в жизни.

Да и зачем им было его видеть? Свои деньги — если они есть — в Европе хранят в банках. Доверие к банковской системе, при всех ее пороках и ошибках последних лет, — это тоже мощный фактор для того, чтобы держать при себе меньше наличных.

Не туда смотрим

«Главной проблемой в развитии безналичных платежей является снизившийся кредит доверия людей к банкам, — считает Даниил Егоров. — Частые отзывы лицензий, регулярные сбои в работе онлайн-банкинга и в целом нервозная ситуация в банковском секторе, лишь недавно сменившаяся умеренным оптимизмом, способствуют снижению доверия населения к кредитным организациям как нельзя лучше. Потому первое, что делает ощутимая часть людей, получающих деньги на банковскую карточку, это отправляется в банкомат и снимает как можно больше».

Другое дело, что создать условия, чтобы население больше доверяло банкам, куда сложнее, чем просто объявить запрет на оплату дорогих покупок наличностью. Тем более что и такой опыт за рубежом есть. Можно приводить в пример не одну только Индию.

«Опыт установления верхнего предела наличных платежей популярен в мире: например, в США, Великобритании, Франции и Испании, — говорит Егор Кривошея. — Величина ограничения разнится по странам. Например, в Греции с 2011 года запрещены платежи свыше 1 500 евро, в Италии — свыше 1 000 евро... И если в большинстве стран нарушение приводит лишь к административному штрафу, то в Израиле за платежи свыше 4 300 евро предлагалось вводить уголовное наказание».

И все же чаще за рубежом «проблему» наличного оборота решают путем жесткого налогового контроля за доходами, нежели путем ограничений на покупки, обращает внимание Наталья Орлова из Альфа-Банка.

«В Белоруссии приобрести недвижимость, автомобиль или ювелирные украшения за наличные вполне можно. Однако любые крупные покупки нужно декларировать, — рассказывает Даниил Егоров. — В США снятие крупной суммы со счета само по себе сопровождается вопросами о цели этой операции».

Мировая практика показывает: административный запрет — понятие хотя и не уникальное, но малоэффективное. Есть способы лучше, хотя они требуют куда больше времени и совсем другой экономики. Возникает соблазн попробовать выиграть хоть что-то здесь и сейчас, введя запрет. Только вот пример с Индией показывает, что этим первым результатом может быть жесткий проигрыш.

Милена Бахвалова

Источник: Информационный портал Banki.ru

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4 мнения
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bestiya7460
, Челябинск
Вот меня поражает, а давайте сделаем как в Европе, США, Индии и т.д. А может мы уже что то сами нормальное придумаем? Силуанов МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ, а не всех выше указанных мною стран, вот пускай сидит и придумывает что то свое, хватит воровать чужие идеи, неадаптированные под нашу страну вообще никак!
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Аноним

bestiya7460, Вы писали:

Вот меня поражает, а давайте сделаем как в Европе, США, Индии и т.д. А может мы уже что то сами нормальное придумаем? Силуанов МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ, а не всех выше указанных мною стран, вот пускай сидит и придумывает что то свое, хватит воровать чужие идеи, неадаптированные под нашу страну вообще никак!

 

Так ведь во всем мире  происходят одни и те же процессы: надо все поставить под полный контроль власть имущих. Вякнул что-нибудь против власти - получи обнуление всех своих ресурсов. Даже хлеба купить будет не на что.
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Аноним
, Москва
Да наверное совсем банкам мало денег. лишние комиссии. по копеечке со всего населения . Да и банк можно обанкротить и твои денежки на квартиру например , положенные на недолгий срок , то же забрать или выдать через некий срок - за который банки зарабатывают немало,  прокручивая их. Нефть то все не дорожает, да и западных кредитов лишили, во и ищут пути.
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Аноним
, Рязань

А вообще идея замечательная!  Полностью в стиле нынешней власти.  И банкиры с полученных комиссий поделятся с кем надо за такой подарок, и власть получит абсолютное и не требующее никаких усилий средство управления народом: при малейшем недовольстве легким движением руки блокируются счета - и народ остается без копейки на хлеб!  Во времена крепостного права о таком и мечтать не могли!

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