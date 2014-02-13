Новая каста: самоуверенные должники

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Среди прочих причин отказа погашать кредит появилась новая – отсутствие коллекторского агентства в госреестре. Уже 4% заемщиков не хотят исполнять взятые на себя обязательства именно по этой причине. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».

«Романсы с финансами» мешают обслуживать кредит

Проблемы с финансами, которые не позволяют обслуживать кредиты, являются основной причиной отказа погашать просроченную задолженность. Так, в 2015 году 57% должников указывали именно эту причину. В 2016 году показатель снизился до 52% и резко вырос до 60% в начале 2017 года.

Второй по распространенности причиной отказа в обслуживании кредитных обязательств является потеря работы. В 2015 году четверть должников называли этот повод, в 2016 году – треть, в 2017 году – 28%.

«Я с вами не разговариваю»

На протяжении последних трех лет сравнительно высокую долю занимает отказ должника гасить задолженность ввиду отказа общаться с коллекторскими агентствами. В социальных сетях существуют даже целые сообщества, где люди обучают друг друга, как игнорировать коллекторское агентство.

В 2015 году 7% должников называли эту причину, в 2016 году – 8%, в 2017 году – 1%. Однако 4% должников указали, что не будут погашать свои обязательства, так как отказываются общаться с коллекторами, не состоящими в госреестре.

В конце декабря было принято решение о наложении регулирующей функции за рынком коллекторских услуг на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). ФССП, в свою очередь, сформировала реестр коллекторов, в который входит только 26 компаний. Тогда как ранее эксперты сообщали примерно о более 100 организаций, ведущих коллекторскую деятельность (на самом деле которых намного больше).

Несогласные и забывчивые

4% должников не погашают задолженность, так как не согласны с суммой долга и готовы выплатить только тело кредита без процентов и штрафов. В 2016 году этот показатель составлял 5%, в 2015 году – 3%.

Это еще раз говорит о низкой финансовой грамотности населения. Когда человек заражен какой-то идеей о покупке, он не хочет принимать во внимание ни проценты, ни тот факт, что его доходы не позволят обслуживать кредит. Но когда наступает отрезвление после покупки вещи за кредитные средства, человек начинает понимать, что взял на себя непосильную ношу, и начинает обвинять всех вокруг, только не себя.

Доля тех, кто забыл вовремя внести сумму ежемесячного платежа, – 1%, по сравнению с 2016 годом показатель не изменился, однако в 2015 году таких было 2%.

Стоит заметить, что сократилась доля тех, кто не платит из-за того, что кредит оформлен в валюте. Если в 2015 году таких было 6%, то в 2016 году – 4%, в 2017 году – 2%.

Внереестровые коллекторы уйдут с рынка?

«Часть агентств, которые считают, что вхождение в реестр сопряжено со слишком большими затратами (они оцениваются от 0,5 до 1 млн рублей в самом скромном варианте), уходят с рынка. Другие перепрофилируются – осваивают корпоративное коллекторство (взыскание долгов организаций) и коммунальное коллекторство (работа с долгами ЖКХ)», – считает президент Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрий Жданухин.

Между коллекторами и МФО, кредитными организациями существует два вида взаимодействия. Первый – это переуступка права требования от первоначального кредитора лицу, выкупившему долг, второй – найм займодавцем коллектора без передачи ему долга.

«В первом случае банку или МФО заемщик ничего не должен, он должен коллекторскому агентству. Без свидетельства о внесении в реестр коллекторов сотрудники юридического лица не имеют права общаться с должником и иными лицами о погашении задолженности. Таким образом, обязанность по возврату заемных денежных средств у заемщика остается, но требовать их уплаты возможно только путем подачи искового заявления и последующего принудительного взыскания через службу судебных приставов. Во втором случае наемные специалисты имеют право применить при взыскании долга все мероприятия, в том числе общение с должником», – отметил генеральный директор Юридического бюро №1 (г. Санкт-Петербург) Юлия Комбарова.

Заемщики могут не платить по счетам?

«Россияне, которые берут деньги в долг в одной из кредитных компаний, должны четко осознавать, что в любом случае им придется вернуть заем в полном размере вместе с процентами за его использование. Если коллекторское агентство, которое контактирует с заемщиком, еще не вошло в госреестр, должник может на время отказаться от общения с сотрудниками этой компании. При этом долг никуда не исчезнет, а сумма начисляемых процентов и пени будет расти ежедневно. Общаться со взыскателями в этой ситуации все равно придется, так как многие коллекторские агентства не успели войти в реестр до 01.01.17 из-за нерасторопности государственных служащих. Но в течение ближайшего времени перечень легальных взыскателей пополнится добросовестными компаниями, и коллекшн снова заработает в полную силу», – предупреждает руководитель отдела взыскания онлайн-сервиса кредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово») Екатерина Кустова.

Осмелимся предположить, что в ближайшем будущем вырастет доля тех должников, которые не собираются платить по своим обязательствам ввиду того, что коллекторское агентство, которое с ними работает, не состоит в реестре. Эксперты прогнозируют, что коллекторы будут возвращать кредиторам дела должников, которые по истечении 4-х месяцев отказались от взаимодействия с ними.