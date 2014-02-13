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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Новая каста: самоуверенные должники

06.02.17 12:52
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Среди прочих причин отказа погашать кредит появилась новая – отсутствие коллекторского агентства в госреестре. Уже 4% заемщиков не хотят исполнять взятые на себя обязательства именно по этой причине. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».

«Романсы с финансами» мешают обслуживать кредит

Проблемы с финансами, которые не позволяют обслуживать кредиты, являются основной причиной отказа погашать просроченную задолженность. Так, в 2015 году 57% должников указывали именно эту причину. В 2016 году показатель снизился до 52% и резко вырос до 60% в начале 2017 года.

Второй по распространенности причиной отказа в обслуживании кредитных обязательств является потеря работы. В 2015 году четверть должников называли этот повод, в 2016 году – треть, в 2017 году – 28%.

«Я с вами не разговариваю»

На протяжении последних трех лет сравнительно высокую долю занимает отказ должника гасить задолженность ввиду отказа общаться с коллекторскими агентствами. В социальных сетях существуют даже целые сообщества, где люди обучают друг друга, как игнорировать коллекторское агентство.

В 2015 году 7% должников называли эту причину, в 2016 году – 8%, в 2017 году – 1%. Однако 4% должников указали, что не будут погашать свои обязательства, так как отказываются общаться с коллекторами, не состоящими в госреестре.

В конце декабря было принято решение о наложении регулирующей функции за рынком коллекторских услуг на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). ФССП, в свою очередь, сформировала реестр коллекторов, в который входит только 26 компаний. Тогда как ранее эксперты сообщали примерно о более 100 организаций, ведущих коллекторскую деятельность (на самом деле которых намного больше).

Несогласные и забывчивые

4% должников не погашают задолженность, так как не согласны с суммой долга и готовы выплатить только тело кредита без процентов и штрафов. В 2016 году этот показатель составлял 5%, в 2015 году – 3%.

Это еще раз говорит о низкой финансовой грамотности населения. Когда человек заражен какой-то идеей о покупке, он не хочет принимать во внимание ни проценты, ни тот факт, что его доходы не позволят обслуживать кредит. Но когда наступает отрезвление после покупки вещи за кредитные средства, человек начинает понимать, что взял на себя непосильную ношу, и начинает обвинять всех вокруг, только не себя.

Доля тех, кто забыл вовремя внести сумму ежемесячного платежа, – 1%, по сравнению с 2016 годом показатель не изменился, однако в 2015 году таких было 2%.

Стоит заметить, что сократилась доля тех, кто не платит из-за того, что кредит оформлен в валюте. Если в 2015 году таких было 6%, то в 2016 году – 4%, в 2017 году – 2%.

Внереестровые коллекторы уйдут с рынка?

«Часть агентств, которые считают, что вхождение в реестр сопряжено со слишком большими затратами (они оцениваются от 0,5 до 1 млн рублей в самом скромном варианте), уходят с рынка. Другие перепрофилируются – осваивают корпоративное коллекторство (взыскание долгов организаций) и коммунальное коллекторство (работа с долгами ЖКХ)», – считает президент Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрий Жданухин.

Между коллекторами и МФО, кредитными организациями существует два вида взаимодействия. Первый – это переуступка права требования от первоначального кредитора лицу, выкупившему долг, второй – найм займодавцем коллектора без передачи ему долга.

«В первом случае банку или МФО заемщик ничего не должен, он должен коллекторскому агентству. Без свидетельства о внесении в реестр коллекторов сотрудники юридического лица не имеют права общаться с должником и иными лицами о погашении задолженности. Таким образом, обязанность по возврату заемных денежных средств у заемщика остается, но требовать их уплаты возможно только путем подачи искового заявления и последующего принудительного взыскания через службу судебных приставов. Во втором случае наемные специалисты имеют право применить при взыскании долга все мероприятия, в том числе общение с должником», – отметил генеральный директор Юридического бюро №1 (г. Санкт-Петербург) Юлия Комбарова.

Заемщики могут не платить по счетам?

«Россияне, которые берут деньги в долг в одной из кредитных компаний, должны четко осознавать, что в любом случае им придется вернуть заем в полном размере вместе с процентами за его использование. Если коллекторское агентство, которое контактирует с заемщиком, еще не вошло в госреестр, должник может на время отказаться от общения с сотрудниками этой компании. При этом долг никуда не исчезнет, а сумма начисляемых процентов и пени будет расти ежедневно. Общаться со взыскателями в этой ситуации все равно придется, так как многие коллекторские агентства не успели войти в реестр до 01.01.17 из-за нерасторопности государственных служащих. Но в течение ближайшего времени перечень легальных взыскателей пополнится добросовестными компаниями, и коллекшн снова заработает в полную силу», – предупреждает руководитель отдела взыскания онлайн-сервиса кредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово») Екатерина Кустова.

Осмелимся предположить, что в ближайшем будущем вырастет доля тех должников, которые не собираются платить по своим обязательствам ввиду того, что коллекторское агентство, которое с ними работает, не состоит в реестре. Эксперты прогнозируют, что коллекторы будут возвращать кредиторам дела должников, которые по истечении 4-х месяцев отказались от взаимодействия с ними.

Маргарита Гвоздева

Источник: Информационный портал Zaim.com

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16 мнений
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
многие коллекторские агентства не успели войти в реестр до 01.01.17 из-за нерасторопности государственных служащих.

 бедные, бедные коллекторы!

Что мы можем сказать? Только посочувствовать!

Клерк
iznau
, Москва
Жалеть этих матершинников, дядем Саидом и Ахметом пугающих?!?!?! лекесикон киношных братков у коллекторов Альфа -Банка( только не говорите что банк к ним никакого отношения не имеет-это те же сотрудники для выбивания долга). месяца три меня "доставали " и рано утром и поздно вечером- телефон как операционисты говорят:"для связи" , требовали вернуть им долг ,хотя я никогда не была клиентом данного банка. Уроды-дай бог чтобы и дальше не успевали ни регистрироваться ни работать.
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Аноним
, Краснодар

банк России воду баламутит 3 года народ нищает за кредит платить нечем будут забирать жилье.а кто накажет тех кто повинен в обвале экономики и общей нищете? В последние годы сама власть душит свой народ

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Аноним
, Москва
Да, то что все проблемы идут от государства это совершенно точно! Мы живем там, где права у народа нет, но зато есть куча обязанностей, платить по кредитам, ЖКХ, налоги, взносы и т.д.  находясь без постоянной работы, которую найти не могут, так как наше государство не в состоянии обеспечить нас рабочими местами. А что касается коллекторских агенств, то  мне кажется что там работают люди основательно потерявшие человечность, честь и совесть!
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Аноним
, Смоленск

Аноним, Вы писали:

Да, то что все проблемы идут от государства это совершенно точно! Мы живем там, где права у народа нет, но зато есть куча обязанностей, платить по кредитам, ЖКХ, налоги, взносы и т.д.  находясь без постоянной работы, которую найти не могут, так как наше государство не в состоянии обеспечить нас рабочими местами. А что касается коллекторских агенств, то  мне кажется что там работают люди основательно потерявшие человечность, честь и совесть!

 Я добавлю к вашему высказыванию , что виноваты не только коллекторы это лишь исполнители а заказчики это Банки,почему про них никто не говорит.Банки прикрываясь долгом заемщика пряча свои  прямые обязанности перед ним, пытаясь раздеть его как можно быстрее пока он заемщик не успел опомнится,нарушая все права и обязанности перед ним.Банковская система прогнила,потеряла моральный облик,потеряла облик нормального кредитования населения, превратилась в Раставщиков.Уверен если у нас была бы    хорошая правовая система и суды ,то больше половина заемщиком выиграли бы все судебные решения у Банков.А сейчас политическое лобби банковской системы уже превратила  честных заемщиком в плохих должников и пытается раздеть их до нитки пробивая людоедский закон о лишении единственного жилья .должников.Аноним.

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Не берите кредиты, в чем проблема то? По средствам живите, а у нас каждый второй в стране, в принципе не зарабатывает ни на что, а кредитов берет, как будто миллионами ворочает, особенно в МФО, ну кто там вообще занимает? Какой нормальный человек будет брать деньги под 2% в день? Ясно понятно, что банки тоже обнаглели: у государства деньги миллиардами берут под 10%, делят их на огромное число кредитов и выдают нам под 20, а то и более %, почему Сбербанк на территории Евросоюза ипотеку под 5% выдает, а в РФ под 14% и больше? Ответ прост: никому он с таким огромным % в Евросоюзе не нужен, политика там такая, ипотека не больше 5%, почему до сей поры у нас на уровне нашего прекрасного правительства не решен этот вопрос? Решается то он просто, ты не можешь иметь, если уже имеешь или организовать банк, если помимо всего прочего не хочешь выдавать ипотеку под 5% и всего делов то, а кто не хочет, значит никакого вам банка и поверьте мне согласятся банки вариантов иных нет, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и прочие банки, которые в ТОП-10 находятся, закрываться побегут сразу же? Нет конечно, задерут ставки по потребительским кредитам и все с лихвой окупят. Вся проблема в том, что все эти банки принадлежат сами знаете кому.....  Оттого и вся банковская система сгнила, как выше уже было сказано. 
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Аноним
, Москва
Всё таки надо соблюдать объективность. Есть довольно большая доля тех, кто берет кредит, заведомо зная, что отдавать его не будет. Или должники с доходами в сотни тысяч, недвижимостью на миллионы, но доходы черные, недвижимость на тетей/бабушек/т.д., и когда к ним приходят, они честно показывают голые стены чужой квартиры. Или студенты на случайных заработках, но с последним айфоном. С таких взыскивать всеми возможными способами это нормально. Но когда банки впаривают, другого слова не подберешь, всякие кредитки пенсионерам, под бешеные проценты, то невозврат такого кредита видится вполне нормальным. В конце концов обмануть мошенника, это не преступление,и за такие грязные попытки получить прибыль надо наказывать рублем. При наличии нормальной судебной системы, не было бы необходимости во всех этих законах по регулированию коллекторской деятельности. Несколько выигранных судов с взысканием пары миллионов компенсации с банка, и долги всяким шарашкам уже не передавали бы.
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Аноним
, Москва
Коллекторы расплакались работали не по закону.  Налоги не платили.Надо чтоб кассы все поставили напрямую с налоговой как всем .По новому закону положено.А на каком основании коллекторы получившие лицензию и зарегистрировавшись в 2016 году могут требовать долги до 2016 года ?Опять не по закону.А по закону банк обязан предупреждать клиента о передачи дел третьему лицу и брать роспись у клиента.А не писать мелким шрифтом .К каждому банку какое относится коллекторское агенство.Заключить договор.Все надо делать согласно закона РФ.И не доводить народ до инфаркта А банки наши как в 90 всех обокрали то ни чего им можно .
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Аноним
А куда смотрит Верховный суд? Так, помнится, рассматривая вопрос "гонорара успеха" при взыскании судебных расходов, он заявил, что судебное решение не может являться предметом частных сделок. А почему в данном случае исполнение судебных актов, которые обеспечиваются всей мощь. государства, отдается на откуп коммерческих организаций. Или у нас государства мало?
А вообще-то какие-то коллекторы- это следствие юридической безграмотности чиновников, самих "коллекторов" и населения. Ну, уступили коллектору права кредитора.  Ему что, вместе с правами кредитора передали и права на исполнение судебного акта? Государство не вправе передавать государственный функции на откуп частным лицам. Посему отправляйте всех коллекторов в ж..,извините, оговорился, в  службу судебных приставов 
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Аноним
, Москва
А на каком основании коллекторы получившие лицензию и зарегистрировавшись в 2016 году могут требовать долги до 2016 года ?Опять не по закону.А по закону банк обязан предупреждать клиента о передачи дел третьему лицу и брать роспись у клиента.А не писать мелким шрифтом .К каждому банку какое относится коллекторское агенство.Заключить договор.Все надо делать согласно закона РФ

 

Имеют полное право, так как долг перешел к ним после их регистрации. Лицензия на взыскание долга, по которому ты сам кредитор - популистский нонсенс, потому что каждый имеет право защищать свою собственность. А бутылки в окно и угрозы - это нарушения УК и к коллекторам, как таковым, отношения не имеет. При этом надо отметить, что есть разные контингенты заемщиков. И, фактически, коллекторы виноваты в том, что не изучают, с кем они имеют дело на этот раз. С какого-нибудь алкаша, которому вообще по жизни всё равно, кроме как угрозами ничего и не выжать. А возмущения возникают, когда с таким подходом они пристают к полноценному члену общества, которому это дико. Можно ли бить заемщиков? А можно ли брать, заранее зная, что не отдашь? Один преступник со статьей про телесные повреждения нападает на преступника-мошенника. Подумаешь! Не трагедия.
А договоры читать надо, тогда мелкий шрифт будет не страшен.
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Аноним
, Смоленск
Я немного Вас поправлю.Если соблюдать объективность как Вы пишете то, для тех кто брал кредиты зная что он отдавать не будет их мизер по сравнению с теми кто действительно честно платил и не смог отдать ввиду объективных обстоятельств,которые банк знал но не пошел на встречу заемщику.Ведь честный заемщик всегда ищет правду,он не скрывается от Банка, идет разбираться, пишет заявления,берет счет выписку,и начинает спорить с Банком.Благо если у него нет пропущенного платежа,а если есть?Допустим по потере работы,все побежал счетчик пени-штрафы,Банк не идет на уступки,отвечая на заявления заемщика  филькиной грамотой ,вы должны и т.д.Банки не любят подавать в суд,это для них растраты,а если заемщик прав то и подавно не подадут,им выгодно побольше снять с потенциального заемщика ведь счетчик работает. Вот пример еще-Банк увеличивает процентную ставку в одностороннем порядке,или повышает ежемесячный платеж неожиданно для заемщика,пока суть да дело заемщик пошел разбираться,счетчик побежал и так далее.Хорошо если должник сам подал в суд на Банк,а ведь большинство не подают,боятся идти в суд да и денег нет. Вот Вам и примеры,при этом Банки надувают пузыри и кричат на всю страну обокрали,взяли деньги в долг а отдавать не хотят плохие заемщики.После этого они нанимают коллекторов.Вот как то так,я описал немного про честных заемщиков,а их я уже писал выше очень много попавших в  такие обстоятельства.Аноним.
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Аноним
, Саратов
Хочется встать на защиту алкашей и студентов с последним айфоном - когда банк выдает им кредит, он ЗНАЕТ, что кредит ему не вернут и все равно его выдает, а свои риски окупает ставкой бешеных процентов с тех, кто по кредитам платит. А если студент кредит вернет - кому помешает доп. прибыль? Вот когда гос-во перестанет банкам давать деньги и банки будут полноценно нести все риски невозврата кредитов, тогда никто никогда кредитов алкашам раздавать не будет
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Аноним
, Краснодар
Аноним, Люди не хотят работать,вот и все!Когда мне нужно было прокормить семью,я не считался со временем и брался за любую физическую работу.А вы поху и сты будете ныть и жить на бабушкину пенсию,черви!
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Аноним
, Москва
И что нового в этой касте? И раньше были те, кто не собирался возвращать взятые кредиты. Этих людей называли мошенниками. Вот только автор в статье не раскрывает что мошенников на самом деле единицы, а основной костяк неплательщиков это люди имеющие низкую финансовую грамотность, взявшие на себя неподъемные обязательства ведясь на маркетинговые уловки. С чем и надо бороться. Впрочем, этим людям не кто не мешает думать своей головой самостоятельно, да и нужные знания при их отсутствии найти не проблема, они не секретны.
Страна - парадокс, как - никак.
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Аноним
люди имеющие низкую финансовую грамотность, взявшие на себя неподъемные обязательства ведясь на маркетинговые уловки

 Ну да, ну да. У нас во многих случаях как о правах — так все всё знают и требуют как совершеннолетние дееспособные, а как об обязанностях и об ответственности — так тут же «сами-то мы не местные, извините, виноват, из деревни, глуповат» и сказки про проклятых банкиров, разворованную страну и прочая лирика.

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