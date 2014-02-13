В каких случаях банк списывает кредитный долг

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Часто заемщики попадают в тяжелую финансовую ситуацию, когда выплаты по кредиту становятся невозможными. Остается надеяться, что банк спишет долг, такая вероятность существует. Большой объем «плохих» кредитов создает проблемы для финансовых учреждений, поэтому кредиторы идут на такой шаг. Но прежде чем «простить» долг, банк попытается вернуть деньги.

Когда прекращаются выплаты по займу, первые действия банка - это начисление штрафа за каждую просрочку. Сотрудники кредитной организации стараются выяснить у заемщика причину задержки выплат. Если должник объясняет проблему финансовыми затруднениями и намеревается в дальнейшем возобновить кредитные взносы, то банк может пойти на следующие уступки:

Предложить заемщику программу рефинансирования кредита.

Освободить от выплат процентов на определенный период займа.

Отменить санкции в виде штрафа и пени.

Если договориться с заемщиком не удается, банк подает исковое заявление в судебные органы. Между кредитором и заёмщиком заключён договор, поэтому суд, как правило, выносит вердикт о принудительном взыскании задолженности. С этого момента заемщиком занимаются судебные приставы. К сожалению кредитных организаций, диапазон законных действий приставов не так широк:

Через налоговую инспекцию приставы получают информацию о месте работы заёмщика. Закон позволяет взыскивать до 50% от заработной платы.

Все счета должника блокируются и идут на погашение долга.

Автомобиль, оформленный на должника, конфискуют. Это касается и недвижимости, но единственную квартиру, где проживает клиент, по закону забрать не могут.

А что если у заемщика нет ни счетов, ни имущества, а доход неофициальный. Остается единственный, но не критичный рычаг воздействия - закрытие выезда за границу. На этом методы судебного взыскания задолженности заканчиваются. Приставы, оценив безнадежность положения, направляют соответствующее уведомление в банк. Если с заемщика нечего взять, кредитору ничего не остается как списать долг.

Существуют и другие ситуации, когда финансовое учреждение может досрочно аннулировать кредитный договор:

Незначительная сумма долга. Удивительно, но для взыскания денег с должника тоже нужны деньги. Средства нужны для покрытия служебных ресурсов - судебные расходы, издержки на оплату услуг специалиста. И если сумма долга действительно небольшая, то для банка рентабельней будет списать задолженность, чем ввязываться в этот процесс.

Исковой срок давности. Этот период составляет 3 года, после него договор по займу автоматически расторгается. Но банки хорошо знают законы и вряд ли пропустят исковой срок.

Смерть клиента, и у него нет ни поручителей, ни наследников. Платить никому - банк вынужден списать кредит.

Закон о банкротстве физических лиц. Должник вправе подать заявление о банкротстве в арбитражный суд, если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, банкрот обязан доказать, что у него нет источников дохода и он не может расплатиться по обязательным платежам.

На практике банковские амнистии - это единичные случаи. Не стоит брать кредит в надежде на его списание. В связи с участившимися скандалами, кредиторы всё реже обращаются к коллекторам. Сейчас законодательство существенно ограничило возможности коллекторских агентств. И если банк не может вернуть деньги через суд и сторонние организации, то кредитную историю должника испортит окончательно и навсегда.