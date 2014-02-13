Как закаляется рубль

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В январе 2016 года доллар балансировал около отметки в 73 рубля, евро практически достиг психологически важной отметки в 80 рублей. К концу декабря 2016 года курс российской валюты поднялся по отношению к доллару до 61 пункта, а по отношению к евро – до 64 пунктов. Это позволило экспертам назвать рубль одной из самых быстрорастущих валют 2016 года.

Уверенный рост – выгоден ли он?

Аналитики считают, что именно рост нефтяных котировок является основным драйвером динамики роста рубля, но в то же время указывают, что на самом деле факторов стабилизации курса рубля в 2016 году было гораздо больше. «В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару на 14,5%, к евро – почти на такую же величину (14,6%). На курс рубля положительно повлиял резкий рост цены на нефть с начала 2016 года, а также снижение инфляции в России, начиная с первого квартала, снижение Банком России процентной ставки и замедление темпов спада ВВП во втором полугодии.



А вот евро по отношению к доллару ослаб на 1,5%, что было связано преимущественно с выходом Британии из состава ЕС, а также с ростом евроскептических настроений и победой популистских партий на выборах в некоторых европейских странах, что вызывает опасение за долгосрочное будущее самого Евросоюза и еврозоны», – так прокомментировала ситуацию заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева.

В число факторов роста по понятным причинам входят уже не только доходы от нефти, но и доходы от программы импортозамещения и экспорта несырьевых товаров, например сельхозпродукции. Определенную роль сыграло и повышение уровня доверия к рублю со стороны россиян, увеличение спроса на рубль с их стороны.

Сейчас эксперты считают одной из важнейших задач экономической политики создание высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики. В связи с этим интересна популярная в экономических кругах и прессе дискуссия на тему: какой рубль нужен экономике – слабый или сильный? С одной стороны, эксперты указывают на то, что сильный рубль сделает экономику России устойчивой и независимой от США, а Центральный банк РФ получит возможность снижать долларовую составляющую в своей резервной системе.

Их оппоненты, со своей стороны, настаивают на том, что сценарий избыточного укрепления рубля может создать множество проблем для экономики. Многие из них уже высказались за проведение более глубокой девальвации, указывая на риски, возникающие в противном случае для процесса импортозамещения. Как подчеркивают сторонники этого подхода, «крепкий рубль» может привести к повышению производственных издержек и, как следствие, к снижению конкурентоспособности российских товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынках. И как раз на это обстоятельство эксперты предлагают финансовым властям обратить особое внимание.

Что год пришедший нам готовит?

Естественно, что в преддверии 2017 года озвучивались прогнозы по дальнейшему движению курса рубля, и в январе недостатка в них тоже не наблюдалось. Аналитики считают, что все будет зависеть от того, какую экономическую стратегию выберут российские власти, удастся ли им уладить конфликтную ситуацию с санкциями и, конечно же, от дальнейшей динамики мировых цен на нефть. Первая рабочая неделя 2017 года стартовала с укрепления российской валюты и понижения пары USD/RUB до психологической отметки менее 60 пунктов. Рубль продемонстрировал лучшую положительную динамику среди валют развивающихся стран.

«Внешними факторами, оказавшими поддержку российской валюте, стали сокращение объемов нефтедобычи крупным игроком нефтяного рынка Саудовской Аравией и информация об уменьшении запасов нефти в США. Интерес к рублевым активам по-прежнему четко коррелирует с котировками Североморской нефти марки Brent. Рекордно увеличился приток иностранных спекулятивных капиталов в российские долговые инструменты», – заявил начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов.

Владимир Борисов полагает, что в 2017 году у динамики курса российской валюты может быть два сценария развития. «В случае реализации оптимистического сценария в течение года рубль будет торговаться на уровне 58–62 пунктов в паре с долларом. При этом важным условием станет выполнение членами картеля ОПЕК декабрьских договоренностей 2016 года по сокращению объемов нефтедобычи. Данный фактор позволит поддерживать мировые цены на «черное золото» на уровне 55–59 долларов за баррель. Такой диапазон цен на энергоносители будет комфортен для исполнения бюджета России и в то же время недостаточен для быстрого наращивания добычи американской сланцевой нефти», – предполагает Владимир Борисов. По его словам, на этом фоне улучшится платежный баланс России вместе со снижением целевой инфляции, сохранится интерес к российским активам. Разница же процентных ставок будет способствовать притоку иностранных капиталов в российские долговые инструменты. «Оттепель в отношениях с рядом европейских стран позволит снизить градус геополитической напряженности, что приведет к увеличению инвестиционной привлекательности России», – подчеркивает аналитик.

Пессимистический сценарий, по словам Владимира Борисова, подразумевает возврат мировых цен на «черное золото» на уровень 47–52 долларов за баррель. «В этом случае российская валюта будет торговаться в диапазоне 65–69 пунктов по отношению к доллару. Падение экспортных цен на сырьевых площадках вызовет снижение торгового сальдо России. Федеральная резервная система США может предпринять решительные шаги в монетарной политике, и резкое повышение долларовых ставок существенно усилит «зеленый» на мировой арене. Это снизит аппетит к риску и приведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского фондового рынка. Часть крупных корпоративных заемщиков столкнутся с проблемами выплаты и реструктуризации внешних займов, увеличится чистый отток капитала. Усугубление геополитической обстановки и введение новых санкций усилит девальвацию рубля», – поясняет Владимир Борисов.

В свою очередь, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов в числе внутренних факторов отмечает политику Центрального банка РФ. «Если инфляция в стране продолжит снижаться, то регулятор также будет понижать ключевую ставку, а это может привести к ослаблению рубля. Из позитивных моментов – спрос на рисковые активы обеспечит поддержку рублю. Российские активы весьма привлекательны и в 2017 году могут показать неплохой рост», – указывает эксперт.

В то же время, по мнению ряда экспертов, в нынешней ситуации оптимальным вариантом было бы даже не столько ослабление или укрепление рубля, сколько стабилизация ситуации вокруг него – чтобы в 2017 году не было его резких скачков или падений. В связи с этим ряд экспертов полагает, что России следует сфокусировать свое внимание на развитии деятельности недавно созданных международных объединений. В первую очередь это касается БРИКС и ЕАЭС. Важно привлечь к сотрудничеству развивающиеся страны мира, заинтересованные в создании нового мирового центра финансово-экономической силы.

Некоторые же аналитики считают, что для России сейчас целесообразней будет укреплять свои позиции в новых международных финансово-кредитных организациях, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития БРИКС. В связи с этим, по мнению специалистов, в целях противодействия внешнему давлению и обеспечения дальнейшего роста национальной экономики России следует предпринять ряд мер, направленных на оптимизацию взаимоотношений с международными банками и организациями, на поиск альтернативных внешних источников финансирования, развитие внутреннего финансового рынка, на поддержку (в том числе финансовую) наиболее перспективных отраслей экономики и субъектов рынка.